Podría iniciar decomisos de carros chocolate en Sonora tras vencer plazo el 31 de marzo

Ivanova de los Reyes

Podría iniciar el decomiso de vehículos de procedencia extranjera que no estén legalizados una vez que venza el decreto el próximo 31 de marzo, señaló Gamaliel Cañedo Maciel.

El presidente de la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar Sonorense (Odepafa), dio a conocer que hasta el momento no hay información de que se vaya a dar una nueva ampliación del decreto federal, por lo que podrían empezar los decomisos por parte de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce).

“No sabemos todavía si se vaya ampliar otros tres meses y probablemente empiecen decomisos para gente que no ande afiliada, que no traiga su seguro, su licencia o que no hayan legalizado su vehículo. Nosotros seguimos haciendo las gestiones apoyando a la gente que no tenga algún documento o haya tenido algún problema para regularizarlo, apuntó.

Cañedo Maciel comentó que el pasado viernes el Repuve les autorizo otra lista de vehículos que no habían podido legalizarse por algún problema en su documentación y ya están notificando a los propietarios de estas unidades para que acudan a los módulos a regularizarlo.

Por lo que, reiteró el llamado a los propietarios de vehículos chocolate a que aprovechen estas últimas semanas y acudan a los módulos de Repuve a legalizar su vehículo para que no tengan ningún problema en caso de iniciar nuevamente los decomisos en la entidad.

