Continúa tercera etapa de estatales Codeson; Estarán más de 400 atletas

Este fin de semana competirán en halterofilia, hockey sobre pasto y basquetbol categoría 17-18 años

Redacción Entorno Informativo

Con la presencia de más de 400 atletas se celebrará del viernes al domingo la tercera etapa de los Estatales Codeson en las disciplinas de levantamiento de pesas, hockey sobre pasto y basquetbol (17-18 años), con sede en la capital sonorense.

El primer deporte en entrar en acción será el baloncesto, que empezará el viernes de las 2:00 hasta las 6:30 de la tarde; habrá dos juegos en el Gimnasio de la UES y el resto de los encuentros de la jornada en el Pabellón de Pelota. Los desafíos seguirán el sábado y terminarán el domingo con las dos finales en la Arena Sonora a las 12:00 del mediodía (femenil) y 1:30 de la tarde (varonil).

En el “deporte ráfaga” competirán 14 selecciones –8 en la varonil y 6 en la femenil- de ocho municipios (Hermosillo, Nogales, Navojoa, Caborca, Cajeme, Guaymas, Navojoa y Nacozari) para sumar 168 basquetbolistas de ambas ramas.

También el viernes iniciará el hockey en el Centro Estatal de la disciplina desde las 16:00 horas en las modalidades de hockey 5 y 11; las actividades seguirán el sábado y concluirán el domingo con las finales. En total participarán más de 100 jugadores en ambas ramas divididos en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

La halterofilia será sábado y domingo en el Centro Estatal de Pesas, tomando en cuenta que la primera jornada arrancará a las 9:00 de la mañana para terminar aproximadamente a las 4:00 de la tarde, y la segunda de las 10:30 a las 13:00 horas. Más de 150 pesistas estarán en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23 en las dos ramas.

Comparte esto: Facebook

X