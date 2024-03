Disputan la primera jornada del Hockey; Participan más de 100 jugadores

La etapa eliminatoria del “deporte de los bastones” tuvo su arranque en el Centro Estatal de Hockey

Redacción Entorno Informativo

El hockey abrió sus competencias dentro de los Estatales Codeson en el Centro Estatal de la disciplina con sede en la Unidad Deportiva del Noroeste de la capital sonorense.

En la categoría Sub 15 femenil, la selección de Codeson “A” le ganó por marcador de 3-0 a Rosario Tesopaco, contando con dos anotaciones de Adriana Rodríguez y una de Eunice Velarde.

Mientras que, por su parte, el equipo de Codeson “B”, en esa misma rama femenil, doblegó por pizarra de 2-0 a Carbó en donde las goleadoras resultaron Arisdhelsy Burrola y Alyzon Martínez.

Pasando a encuentros dentro de la rama varonil, al meter tres goles, Ihann Rodríguez fue el baluarte de la victoria de Codeson “A”, 5-0 sobre Carbó, tomando en cuenta que también salieron adelante en el torneo alterno de strokes y shootouts, ya que ganaron ambos desafíos por marcadores idénticos de 2-1

También en la rama varonil, Codeson “B” pasó 3-1 sobre Rosario Tesopaco destacando Martín Cohen con par de anotaciones escoltado por una de Santiago Higuera; de los caídos marcó Luis Clark.

En el torneo estatal participan más de 100 jugadores, sumando las dos ramas, que continuarán en la cancha este sábado (desde las 8:00 horas) para terminar con las finales el domingo. Las categorías son las de Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

