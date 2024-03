Nadie puede quitar los programas sociales: Beltrones pide no dejarse engañar

En encuentro con la sociedad civil de Nogales, el candidato al Senado por Fuerza y Corazón por México pidió no creer en mentiras, pues esos apoyos ya están en la Constitución, porque fueron aprobados por todos los partidos

Redacción Entorno Informativo

Manlio Fabio Beltrones Rivera, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, hizo un llamado a no hacer caso a las amenazas de Morena de que si no votan por este partido se les van a quitar los programas sociales como la pensión a los adultos mayores de 65 años y más.

“Que nadie les vaya a echar una mentira porque esos ya los pusimos en la Constitución, que no vayan a amenazar a nadie con que si no votan por Morena se los van a quitar, eso no es cierto. Ya está en la Constitución, lo votamos todos los partidos, todos”, dijo durante un encuentro realizado el sábado 2 de marzo en Nogales en el que también estuvieron comerciantes organizados, estudiantes, empresarios y productores agropecuarios.

Beltrones Rivera mencionó que la aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, contempla, incluso, reducir la edad para recibir dicho apoyo a partir de los 60 años.

Explicó que esta propuesta de Gálvez Ruiz se motivó luego de conocerse que la expectativa de vida de los mexicanos se ha reducido en cuatro años durante este sexenio, por lo que era una manera de regresarles esos años en la pensión.

Esas son las cosas que hay que conservar y son otras cosas las que hay que cambiar y lo tenemos que hacer, añadió.

Por otra parte, ante la inquietud de productores agropecuarios por la situación actual del campo, el candidato al Senado por Fuerza y Corazón por México, dijo que en el tema del campo hay un descuido y un tiradero derivado de que no hay políticas públicas.

Beltrones Rivera recordó que hace algunos años había políticas públicas muy importantes que nos daban la garantía de un campo, agrícola o ganadero, con condiciones de sobrevivir y de avanzar, con precio de garantía, crédito importante, que desapareció este gobierno, lo que obliga a los campesinos y a los agricultores acudir a una banca privada, que no los entiende, a suscribir un crédito para salir adelante, que sale muy caro.

Para despedirse, le dijo a los asistentes que se había animado a pedirles su ayuda, su voto, porque las cosas no están bien, pero que también sabe que se pueden cambiar y que es desde el Congreso donde se pueden resolver muchos de los asuntos del país con legalidad y orden, lo que se puede lograr el próximo 2 de junio.

