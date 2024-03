Sin medias tintas

Arrancan por “la grande”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Arrancan por “la grande”…Y en los que hubo de todo como en botica es en los arranques de las campañas federales el fin de semana, pero en especial en los presidenciales, con Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México; Claudia Sheinbaum de Morena; y Jorge Álvarez Máynez del Movimiento Ciudadano, de cara a los comicios del 2 de junio, como parte del actual proceso electoral 2023-2024. ¡De ese pelo!

Porque en el caso de Gálvez Ruiz, que representa al PRI, PAN y PRD, no sólo les madrugó a los demas, al en el primer minuto del viernes iniciar en Fresnillo, Zacatecas, con el encendido de velas, en una acción que se replicó en todo el País, por ser la ciudad más insegura de la República Mexicana, sino que además en Irapuato firmó un pacto con sangre, y ante Notario, para prometer que no eliminará los programas sociales. ¡Mínimo!

Mientras que Sheinbaum Pardo “enseñó músculo”, al llenar el Zócalo de la Ciudad de México, aunque según esto a cada “acarreado” le pagaron $5 mil pesos, más camión, hospedaje y viáticos, pero al final lo que más llamó la atención de ese mitín que encabezó, es la jaloneada que se pegó, y que se hiciera viral, con la aspirante a la jefatura del gobierno capaitalino, Clara Brugada, con todo y que lo desmintieran. ¡Ajá!

En lo que fueron dos actos que mandaron mensajes, porque en el caso de Xóchitl, el hecho de que llegara a firmar un documento con su propia sangre, habla de que están conscientes de que los ciudadanos ya no tienen credibilidad en los políticos; y con relación a la zarandeada, que es evidente que se dieron Claudia y Clara, a todas luces es un reflejo de la división que hay entre los diferentes grupos morenistas. ¡Ni más ni menos!

Y en torno al inicio del desconocido de Álvarez Máynez de MC, su banderazo de salida en Lagos de Moreno, Jalisco, pasó prácticamente desapercibido, por el pleito interno que traen con el gobernador emecista de esa Entidad jalicience, Enrique Alfaro, que días antes los exhibiera por no estar de acuerdo con la política Carta Blanca y vanal que han promovido, junto con el gobernante estatal neolones, Samuel García. ¡Palos!

Así dieron la nota los tres aspirantes a la Presidencia de la República, y confirmándose que sólo habrá de dos sopas, como es entre Gálvez y Sheinbaum, por la afluencia que tuvieran en su respectivos eventos; en tanto que el improvisado de Álvarez, nomás no pintó, y no es para menos, después que en la pasada ceremonia de su registro ante el INE, resulta que los vigilantes no lo dejaban entrar porque no lo conocían. ¡Pácatelas!

En tanto que en Sonora también se dio la voz de arranque, ya que serán nueve cargos de elección federal en disputa, con 7 diputaciones de esa índole, y dos cargos senatoriales, habiendo cuatro fórmulas para el Senado, integradas por Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, por Morena; Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, por el Prian; Célida López y Froylán Gámez, del Partido del Trabajo; y Ernesto de Lucas y María Rosas por MC.

Y entre los que buscan una legislatura “federica” resaltan los contendientes por Hermosillo, como en el distrito 03, con Jorge “Travieso” Arce, por el PRI-PAN-PRD; Diana Karina Barreras, por la coalición Morena-PT-Partido Verde; y el inexperto de Rogelio Cota de MC; a la vez que en la jurisdicción distrital 05 consideran que la cosa se decidirá entre el morenista de Jacobo Mendoza; y el priísta, Ernesto Gándara.

¡De gira a China “Gober”!…El que está visto que no se conforma con el éxito obtenido hasta ahora, con el Plan Sonora, es el gobernador Alfonso Durazo, porque apenas y acaba de inaugurar una nueva planta solar en Tastiota, con una inversión137.5 millones de dólares, cuando ayer domingo partió a China para seguir con la labor de promoción de esa opción de energía sostenible, vía su generación a partir del sol.

Toda vez que en esa nueva misión internacional que Durazo Montaño llevará a cabo desde éste “San Lunes” por la Nación china, que es el segundo mercado más grande a nivel mundial, trascendió que expondrá la plataforma de oportunidades económicas que ofrece Sonora, y de las que la principal es preciamente en materia energética, y que están enmarcadas en el Plan Sonora de Energías Sostenibles. ¡De ese vuelo!

Más menos así está esa gira de trabajo que se acordó desde noviembre del año pasado, a raíz del compromiso que hiciera el “Prejidente”, Manuel López Obrador, con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, realizado en San Francisco, por lo que una vez que le abrieran esa puerta, tratará de aprovecharla al máximo para atraer más inversiones. ¡Órale!

Al grado que se supiera que durante esas reuniones que sostendrá en esa república asiática, el Mandatario Estatal continuará con las negociaciones de un proyecto para establecer una planta de fabricación de paneles solares en el Estado; a la par de que por el estilo asistirá a seminarios de inversión en alianza con grandes bancos como BBVA y HSBC, tanto en Pekín, como en Shanghái. ¡Qué tal!

O séase que esa es la agenda de primer mundo que por estos días traerá el “Gober”, porque también está la alternativa de pactar una negociación con TOJOY, que es considerada como la aceleradora de empresas más grande en China, y que se basa en una plataforma empresarial global por medio de su fondo financiero; además de que a la vez están agendadas reuniones con empresas de electromovilidad, automotriz y demás.

Es decir, de ese nivel serán los cabildeos que tendrá el “Gober” de hoy y hasta el venidero domingo, y de los que se espera que traiga muy buenas noticias a su regreso, como ha sucedido en anteriores ocasiones, para beneficio de la economía de la Entidad y de los sonorenses. ¡Ese es el plan!

Amaga con bomba “Profe”…Vaya que una vez más se está demostrando que hay cada maestro que parece “no estar muy completo”, por como uno de nombre Roberto, de la escuela Secundaria Federal “Francisco I. Madero” No 2 de Guaymas, amenazara con estallar una bomba en el plantel como represalia por ser suspendido, después de ser denunciado por conductas inapropiadas contra el alumnado. ¡Vóitelas!

Al ser un increíble hecho que tuvo lugar la mañana del pasado jueves en ese centro escolar, ubicado en la colonia San Vicente del puerto guaymense, por lo que al ser reportado por los mismos estudiantes, a través de la línea de emergencia del 911, hicieron acto de presencia los elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército, para buscar un posible artefacto explosivo, y para lo cual evacuaron a la comunidad estudiantil.

Cabe aclarar que dicho amago del profesor de Matemáticas, que movilizara a los cuerpos de seguridad y militares, se realizó después de que los padres de familia bloquearon el bulevar Benito Juárez, así como el acceso a ese inmueble educativo, para denunciar la presunta violencia a la que somete a sus hijos, así que con esa reacción confirmó el no estar muy bien de la cabeza, por como actuara de una forma más violenta.

Tan es así que dan cuenta que eso también provocó que el mentor se introdujera y atrincherara en una de las aulas, por lo que fuera necesaria la presencia de las autoridades educativas, sindicales y de los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), para ser sacado bajo custodia, y que es por lo que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) decretara su suspensión, en lo que se le seguirá un proceso. ¡Zaz!

Sin embargo, quien igual quedó muy mal parado con ese suceso, es el director de esa secundaria, José Burciaga González, al aflorar que no eran nada nuevas esas irregularidades por parte del exhibido docente, porque desde hace rato ya las había ventilado el estudiantado afectado, pero nomás no actuó, sino que por el contrario aseguran que lo solapó, hasta que la situación terminó por pasar a mayores. ¡Tómala!

Prohíben vidrio en playas…Y de cara a las próximas “vagaciones” de Semana Santa, la que sí que está por demás acertada, es la disposición que acaba de ser aprobada por unanimidad en la pasada sesión del Cabildo hermosillense, como es la de la prohibición del ingreso de objetos de vidrio en las playas de Hermosillo, con el objetivo de prevenir accidentes por vidrios rotos. ¡De ese tamaño!

Luego entonces así está esa acción preventiva, y que está basada en una solicitud ciudadana, y con la que pretenden evitar que se quiebren objetos de vidrio en los balnearios, lo que podría ocasionar lesiones a las personas, y que es algo que debería hacerse extensivo a los demás centros de recreo, y no sólo a los playeros, por haber quienes “le pegan muy duro al vidrio” en esos lugares, como diría el cantante, Carín León.

Casi por nada es que el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Esta medida es especialmente relevante ahora que se acerca la Semana Santa -los días últimos del presente mes de marzo- y la afluencia de visitantes a las playas. Aunque las playas son zona federal marítimo-terrestre, nosotros tenemos competencia dentro del Bando de Policía y Buen Gobierno para regular el uso de objetos de vidrio”. ¿Cómo ven?

En lo que es una nueva regulación municipal que entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, a partir de lo cual desplegarán personal de Seguridad Pública para supervisar el cumplimiento, así como la avisos en las playas para informar a los visitantes sobre esa nueva norma, ya que quienes la incumplan podrán ser multados con montos que van desde los $108 pesos, hasta los $21 mil 714.

De ahí que desde ya se da por descontado, que en lo que será la ya próxima Semana Mayor, ahora puro bote es el que deberán utilizar en los destinos playeros de la ciudad naranjera, y lo que será positivo por donde quiera que se le vea, si se toma en cuenta que cuando llegan a suscitarse riñas, igualmente son usados como proyectiles, lo que también pone en peligro a los ciudadanos, que ni la deben ni la temen. ¿Qué no?

