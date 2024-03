Sin medias tintas

¿Carín, o Periquín León?

Sigue la lucha contra CFE

¿Estalla predio huachicol?

En el limbo un funcionario

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Carín, o Periquín León?…Al que sí que le afloró su otro yo es al cantante Carín León, como es su evidente adicción a las drogas, como lo hizo público durante el concierto que ofreció el pasado sábado en el Estadio “Fernando Valenzuela” de Hermosillo, y es por lo que ya se le conoce como “Periquín” León, por como al inicio de una canción incitó al consumo de la cocaína, lo que le valió la rechifla general. ¡Zaz!

Con lo que se confirma que al ahora “quemado” del Carín, sí que “se le subió” durante esa presentación en la que dejó mucho que desear, y en la que se notaba que andaba borracho, y muy seguramente que hasta “periqueado”, porque hay quienes dicen que sí “le pegó una jalada” a un cigarro de mariguana, aunque lo que es innegable, es que la botella nunca la soltó, por lo que así estuvo la falta de respeto para los asistentes.

Pero por si quedaran dudas de esos excesos en que incurrió, ahí está la declaración que hiciera arriba del escenario, al salir con la barrabasada de que: “Con esta rola se me antoja echarme un perico. Como buen Hermosillense. A quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”. ¡De ese pelo!

Razón por la cual es que en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación le han “llovido” críticas, y no es para menos, por la forma en que irresponsablemente por medio de ese espectáculo musical promoviera el uso de estupefacientes, e hiciera una apología del delito, y es por lo que se espera que haya una sanción por parte de alguna autoridad, como podría ser la Secretaría de Gobernación. ¿Será?

Porque una cosa son esos nefastos gustos del hermosillense, Oscar Armando Díaz de León Huez, cual es su nombre real, pero otra es que los comparta entre el público que paga por ir a escucharlo cantar, pero no para que se ufane de que “le pone” a la droga, si se parte que esa clase de eventos son familiares, y es por lo que acuden hasta niños, como en esta ocasión, por lo que así estuvo su equivocación por ser una figura pública.

Toda vez que se suponía que Carín León era diferente a otros simulacros de interprétes, como un Natanael Cano, y el mal afamado “Peso Pluma”, que son de los que cantan corridos tumbados, y es por lo que ya les están prohibiendo presentarse en varios lugares, como recientemente al último lo vetaran en el Festival Villa del Mar, precisamente por no ser un ejemplo a seguir para los jóvenes, sino todo lo contrario. ¡Palos!

Luego entonces así eneseñó el cobre, o el gusto por la coca el ahora ex orgullo de la colonia El Sahuaro, por lo que después de eso habrá que ver qué piensan los del club de beisbol de Los Naranjaeros, quienes lo nombraron su embajador, cuando a la postre se demostró que no es el mejor perfil para llevar ese título que le dieran, por su acción ir en contra de los valores más sanos de la niñez y la juventud. ¿Qué no?

Es por eso del sentir generalizado que hay, de que así “la cajeteó” El Carín, porque si él se jacta de que así le periquea, quienes no tengan la madurez para comprender que eso está mal, van a creer que es normal, cuando el consumismo del droguerío es el que tiene al País en una tragedia, por como la narcoviolencia genera muerte y desintegración social, por lo que así esa falla que lo dejará marcado de por vida, aun y cuando se disculpara.

Aunque no se cree que lo vaya hacer, al trascender que después del show que ofreció siguió la fiesta con sus amigos el domingo, por lo que ya sabrán que se habrá “metido”, como para continuar despierto sin dormir.

Sigue la lucha contra CFE…Y por todavía no ver nada claro es que los de la Unión de Usuarios de Hermosillo siguen invitando a la ciudadanía a la marcha-mitin del próximo sábado, derivado de la incertidumbre que aun hay para que el próximo verano se amplíe el subsidio de la “luz”, como en teoría lo acordaron el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en septiembre pasado. ¡Ajá!

Tan es así que el dirigente de esa organización, Ignacio Peinado Luna, advirtió que marcharán hacia las instalaciones de la CFE, ubicadas en las calles Matamoros y San Luis Potosí, para exigir el cumplimiento de las promesas para la extensión del servicio a más de seis meses; así como la aplicación de los rangos tarifarios y la suspensión de “cortes” de la “corriente” a las familias vulnerables que no han podido pagar el recibo.

Es por lo que adelantara que: “La cita es el próximo sábado 16 de marzo a las 16:30 horas en el Jardín Juárez, para continuar con la lucha y que el acceso a la energía eléctrica sea elevado a rango constitucional, y sea un derecho humano, y que la ampliación del subsidio que se requiere en tiempo para los hermosillenses y sonorenses, así como la modificación de los rangos tarifarios para que nos cueste más barata la energía”.

No en balde es que “El Nacho” Peinado apuntillara, que hasta el momento los usuarios continúan en ascuas para que se cumpla con lo acordado, y que el inicio de esa subsidiada eléctrica inicie a partir de abril próximo, ante las temperaturas extremas que se registran durante la época veraniega en todo el Estado, y que ya empiezan a sentirse por esas fechas, cuando comieza a calentarse el ambiente. ¡Ni más ni menos!

Si se analiza que en el reciente decreto federal que emitiera el “Prejidente”, Manuel López Obrador, no se contemplan esas modificaciones, sino solamente el que ya sea un sistema subsidiario permanente, para que ya no tenga que estarse aprobando cada año, pero de los citados beneficios extras no se incluye nada, y ante lo cual los de la CFE se han quedado callados, y es por lo que volverán a salir a las calles a protestar. ¡Tómala!

¿Estalla predio huachicol?…Donde todo hace indicar que explotó otro depósito del huachicol, o de un presunto centro clandestino de gasolina y diésel, es en un terreno bardeado localizado en la colonia Altares II, al Sur de Hermosillo, y con cuyo estallido salió a flote, ya que la densa columna de humo negro pudo verse desde diferentes puntos de la ciudad, a raíz de la magnitud del incendio que se generara. ¡Pácatelas!

En lo que es un siniestro incendiario registrado alrededor de las 10:30 horas, por lo que los elementos Departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron a la calle Arrendario Final para controlar el fuego, pero de entrada el comandante de esa institución, Juan Francisco Matty, reportó cuatro personas lesionadas, aunque se desconocían las condiciones en que estaban, porque fueron trasladadas en vehículos particulares. ¡Glúp!

Ciertamente que no es para menos el que se hayan suscitado unas densas y peliculezcas llamaradas, porque de acuerdo a la primeras pesquisas que se hicieron, detectaron que mínimo estallaron dos contenedores con capacidad de mil y 10 mil litros de combustible, y es por lo que agarraran vuelo, y con el peligro que representaba el que estaban cerca lotes habitados, por lo que varias familias fueron desalojadas. ¡Ñácas!

Aunado a que en el interior de ese mismo predio, que estaba tapiado por todos lados, como tratando de esconder algo, entre los escombros chamuscados los rescatistas encontraron una plataforma de tráiler calcinada, que es la que suponen que utilizaban para transportar ese carburante, que habrá que ver de dónde lo traían, que creen que no ha de ser de una gasolinera, sino más bien de alguna toma clandestina de Pemex.

Sin embargo, y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que no es la primera vez que ocurre un explotido de esos en la Capital, porque anteriormente hasta una pipa hallaron enterrada, pero sospechosamente no se volvió a saber nada, porque de las investigaciones y de los involucrados nunca se supo algo nuevo, porque al parecer de esa forma terminan encubriendo a los huachicoleros, o rateros de esos productos. ¡Es la impresión!

En el limbo un funcionario…Quien está más que claro que sigue muy fuera de la “jugada política” es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Nery Ruiz Arvizu, al ahora mostrar su ignorancia en lo que corresponde al tema de la seguridad para los candidatos que participan en el actual proceso electorero, de cara a los comicios del venidero 2 de junio. ¡Vóitelas!

Pues aunque Ruiz Arvizu reconoce que en otros Estados ya se han registrado homicidios de contendientes a diferentes cargos de elección popular, según él hasta el momento en Sonora no hay incidentes que pudieran poner en riesgo a los aspirantes a candidaturas, cuando lo cierto es que en la Entidad ya hay hasta dos suspirantes a diputados federales por el Prian que solicitaron protección. ¿Cómo ven?

No obstante que eso y más puede esperarse de Nery, en lo referente a lo burocrático y desubicado, a partir de que él mismo “apechugara” que actualmente no tiene definida la logística de seguridad para el día de las votaciones, aunque lo justifica con que trabajan en la planeación de la estrategia que permita tener presencia policiaca en todas las casillas, cuando consideran que es algo que ya deberían de tener definido. ¡Mínimo!

Y sobre todo en las regiones del Estado en las que se sabe que las mafias han sentado sus reales, por ser las que controlan las plazas, como en las localidades del desierto, que abarcan desde San Luis Río Colorado, hasta Caborca, pasando por Altar, Átil, Tubutama, e incluso abarcando a Santa Ana y Magdalena, sin dejar de lado a Guaymas, Empalme y Obregón, que por algo están catalogadas como puntos rojos. ¡De ese vuelo!

Aun así Ruiz ha continuado dando muestras de seguir en el limbo, por como hasta ahora nomás se escuda en que se están coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, para garantizar el libre desarrollo de los periodos de las campañas, cuando la realidad es que aun no tienen nada instrumentado, en lo que se refiere a velar para que los que buscan un “hueso” hagan labor proselitista de manera segura.

