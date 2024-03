Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Se le complica el panorama a Carín León tras su “antojo”

Pues vaya que se le complicó el “antojo” que externó el cantante hermosillense Carín León durante su concierto en esta capital el pasado sábado, ya que autoridades estatales investigan si incurrió en el delito de apología de uso de drogas y el caso podría llegar incluso a la Fiscalía General de la República.

Como lo señalamos en muestra entrega del lunes, el joven cantante de corridos tumbados causó polémica, ya que al calor del concierto y tal vez de las copas que acostumbra a ingerir durante los mismos y quien sabe que otra cosa más, externó que se le antojaba un alcaloide y lo peor es que argumentó “como buen hermosillense”.

Naturalmente que los buenos hermosillenses y algunos no tanto, pero igual, se sintieron indignados con la generalización, pero sobre todo se lamentó el que la declaración la haya realizado en presencia de familias, y más aún, cuando es ejemplo de un amplio sector de la juventud.

Por lo pronto este joven, con quien el gobernador Alfonso Durazo presumió que andaba “codeándose” y que además, es la cara del equipo Naranjeros de Hermosillo, ha caído en las preferencias, y por supuesto que el video con el mandatario estatal fue retirado y con razón, porque no se puede apoyar a quien insta al consumo de drogas, menos en el momento tan difícil que estamos viviendo como sociedad.

Incluso, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, en entrevista manifestó su indignación con el comportamiento del hermosillense, que calificó de inaceptable… Ojalá que el joven reciba la orientación y ayuda que necesite.

Ernesto de Lucas confiado en lograr llegar al Senado de la República

Nos tocó platicar este martes con el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Ernesto de Lucas Hopkins, en el programa Aparador Político de la radiodifusora FM 105 de Guaymas, que forma parte de Grupo Padilla Hermanos, editores de los periódicos El Vigía del vecino puerto y Entorno Informativo en esta capital, en donde, como siempre, a “El Pato” se le vio echado pa´delante, como es su característica.

De Lucas Hopkins es un político preparado, conocedor de temas de política exterior y también de la problemática de seguridad que nos aqueja, quien de llegar al Senado podría hacer un buen papel, a diferencia de otras personas que creen que con lanzar chines y jotas les será suficiente.

No desaprovechamos la oportunidad de preguntarle precisamente sobre esos temas y lamentó que el actual gobierno encabece una política equivocada en ambos aspectos, sobre todo en seguridad, porque afirmó que los abrazos y no balazos no han servido de nada, solo para que el narcotráfico extienda sus ramas al tráfico de personas.

Además, lamentó que Sonora dejó de ser un estado de paso de drogas para convertirse en consumidor, de ahí que se ha incrementado la lucha de los cárteles por adueñarse de ambos mercados.

También, como lo hemos señalado, subrayó la importancia de implementar programas preventivos no solo correctivos, porque de nada sirve combatir al productor, cuando el consumidor sigue demandando producto.

Por ello, externó la urgencia de contar con clínicas de desintoxicación públicas, las cuales, al menos en Sonora, no existen, así como cuidar la salud mental de personas que en ocasiones sus problemas los orillan al consumo de drogas y viceversa… Interesante la propuesta, aunque el camino al escaño se ve muy competido.

