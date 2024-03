Sin medias tintas

+ ¡“Va de nuez” el Alcalde!

+ Empieza bien el “Gober”

+ Un candidato “camaleón”

+ Exhiben a escuela “patito”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Va de nuez” el Alcalde!…Y el que terminó de “deshojar la margarita” es el alcalde, Antonio Astiazarán, en lo que respecta a su intención de buscar la reeleción como Presidente Municipal, como lo acaba de anunciar a través de sus redes sociales, al adelantar que siempre sí participará en el proceso electoral para intentar encabezar de nuevo el gobierno municipal de Hermosillo por los siguientes tres años. ¡Órale!

Así estuvo la esperada revelación que hiciera Astiazarán Gutiérrez, al ventilar que después reflexionarlo con su familia, y consultarlo hasta con la almohada, decidió entrarle a la contienda por la alcaldía, de cara los comicios electorales del próxino 2 de junio, en aras de darle continuidad a los proyectos que ya se encuentran en marcha, así como el implementar nuevas estrategias para el desarrollo de la Capital. ¡Qué tal!

Casi por nada es que por medio de su cuenta X, antes Twitter, emitiera un mensaje en el que dejara asentado que: “Nuestra Ciudad crece, y junto con ella los retos por venir. Por eso necesitamos asegurar el seguimiento a obras y programas, con visión de largo plazo”, y es por lo que ponderara que para él sería un honor el seguir haciendo equipo con las y los hermosillenses para crecer más y hacerlo juntos, por lo que “va de nuez”.

En esos términos está la voz de arranque que ya diera “El Toño” Astiazarán, quien además aclaró que no está obligado a renunciar como “Presimun”, de acuerdo a la Ley Electoral ni del Ayuntamiento, y es por ello que seguirá con sus actividades como Munícipe en un horario de 08:00 a 15:00 horas, para ya después enfocarse en la campaña política, por lo que así estará cumpliendo con las disposiciones legales. ¡De ese pelo!

Ante lo que está de más el destacar que con ese autodestape Astizarán está mandando la señal de que ¡Va derecho y no se quita!, con la mira puesta en repetir en el puesto que ocupa, y con mértitos de sobra, por como hoy en día la Ciudad del Sol ya ser otra, por haber un antes y un después, con todo y que hay quienes con un sentido electorero, y con la pretensión de ganar votos, están haciendo precampaña con lo que falta por hacer.

Aunque es de entenderse que lo empezarán a grillar con la política de sólo querer ver el vaso medio vacío, en lugar de medio lleno, como ya lo está haciendo, Natalia Rivera, la “precandidota” de Movimiento Ciudadano (MC) a ese encargo, porque obviamente que nunca le van a reconocer el como en menos de 36 meses, porque aun no termina su periodo, Astiazarán Gutiérrez a rescatado, reconstruido y transformado a la “Capirucha”.

No en balde es por lo que “Presi” de la ahora llamada alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, resaltara algunos de los principales logros de su gestión en curso, como el mejoramiento de las vialidades, después de que se las dejaran destrozadas; y también la reducción de la incidencia delictiva, con más de 200 patrullas eléctricas nuevas; aunado al crecimiento en la generación del empleo, y demás.

Eso habla del porque en una de las últimas encuestas apareció como el alcalde mejor evaluado de México, lo que es una reflejo de la aceptación y aprobación que tiene entre la gente, y que se ha ganado con la chamba que ha desplegado, a partir de innovar, crear y creer que las cosas pueden suceder, de ahí que ahora estaría yendo por la terminación y consolidación de ese proyecto, por un trienio no ser suficiente para hacerlo.

Empieza bien el “Gober”…Quien dan cuenta que empezó con el pie derecho su gira de trabajo por rumbos de China es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ya que en su primer día de visita sostuvo reuniones con directivos de varias compañías de ese País asiático, que son de las que están a la vanguardia en lo relacionado con las industrias que tienen que ver con la generación de energías limpias. ¡De ese vuelo!

Igualmente el gobernante sonorense tuvo un encuentro con el cuerpo diplomático que representa a México por esos lares, presidido por el embajador mexicano, Jesús Seade, por ser una invitación de la República Popular de China que surgiera por medio de Gobierno de México, como resultado de los cabiledeos que hiciera el “Prejidente”, Manuel López Obrador, para promocionar el Plan Sonora de Energías Sustentables. ¡Así el dato!

Por lo que con esa bienvenida que ya le dieran, en los siguientes días Durazo Montaño continuaría con agenda ya previamente establecida, en la que contará con el respaldo de los distintos niveles de gobierno y representantes de esa Nación de los ojos de rayita, y cuya misión central será la de sostener reuniones con los representantes del sector empresarial, para en lo posible atraer más inversiones para el Estado. ¡Mínimo!

Porque en base a lo adelantado por el “Gober”, se trata es de establecer contacto con el mayor número de empresas que puedan venir a instalarse en Sonora, derivado de las ventajasa que ofrece la región, por ser frontera con el principal mercado del mundo, como son los EU, y ese es el plus extra que les estarían ofreciendo, sumado a que dentro de poco se contará con el parque solar más grande de Latinoamérica.

Así anda “picando piedra” Durazo Montaño por esos lejanos mundos, y sí bien propiamente “no la tiene en chino”, sí que es todo un reto el convencer al empresariado oriental de ver como una real opción lo que signfica el Plan Sonora, con el cual el gobierno mexicano busca dar el gran paso hacia el uso de las energías renovables, por ser el la transición en la que por hoy se está, y es por lo que se está impulsando a la Entidad.

Un candidato “camaleón”…El que corre el riesgo de que le digan El Camaleón, como el de la famosa canción, por como en las últimas elecciones ha cambiado de color, pero en su caso partidista, es David Figueroa Ortega, el ahora ex Coordinador de Enlace del Estado con Arizona, por primero haber sido azul panista, después naranja emecista, y ahora se pintará de guinda morenista. ¡Pácatelas!

De ahí que ante tanto cambio polaco, es que ya se diga que David se ha convertido en uno de los llamados invertebrados de la política, a los cuales les “valen cuerno” las ideologías de los partidos políticos, por sólo buscar su beneficio personal, como consideran que ahora es su caso, por haber renunciado al citado “hue$o” que ocupaba, para ir por la candidatura a diputado local por el distrito 06 de Hermosillo por Morena. ¡Zaz!

Con lo que Figueroa Ortega se sumó a los que en el presente proceso electoral ya han abandonado el barco Duracista para buscar un cargo de elección popular, porque a la fecha ya han renunciado unos siete, entre los que están La Lola del Río Sánchez, Froylán Gámez, Lorenia Valles Sampedro, Omar del Valle Colosio, Célida López Cárdenas, José Manuel Quijada, y más los que se acumulen en los días que están por venir.

Cabe precisar que el político originario de Agua Prieta intentará ser abanderado por una jurisdicción distrital que hoy en día es representada en el Congreso del Estado por la diputada, Ely Sallard Hernández, quien dejó la bancada del PRI para unirse a los morenos, y a la que ahora le asignaron la posición de suplente en la candidatura a la diputación federal del distrito 05 que encabeza, Jacobo Mendoza. ¡Así el reacomodo!

Sin embargo, lo que es el también ex alcalde aguapretense tendrá el handicap en contra de que no es de los morenistas químicamente puros, como reiteradamente ya se lo han cuestionado, al ser visto como un advenedizo, después de que en los últimos comicios fuera candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano (MC), y desde la regiduría a la que llegará, de ahí brincara al gabiente estatal, y ahora a esa postulación.

Exhiben a escuela “patito”…Las que siguen siendo una reprobable y cruda realidad son las escuelas “patito” que hay en la Entidad, como ahora denuncian que es el caso de la Universidad del “Desarrollo Profesional” Norte (Unidep) de Hermosillo, y para prueba está la manifestación que hicieran la mañana del pasado lunes los estudiantes para demandar las condiciones más mínimas para operar. ¡Tómala!

Razón por la cual es que con pancartas en mano en esta ocasión alumnos de la carrera de Enfermería se plantaron por fuera de las instalaciones, ubicadas sobre el bulevar Paseo de las Quintas y Río Sonora, para denunciar el cobro de materias no impartidas y la falta de laboratorios clínicos para realizar sus prácticas, así como el mejoramiento de la infraestructura escolar, por dejar mucho que desear. ¡De ese tamaño!

Más menos así está esa enésima exhibida para los regenteadores de la Unidep, por no ser la primera vez en que ponen en entredicho su calidad académica, como en esta ocasión en que les echaran en cara el que: “Los docentes no están certificados, no tienen maestrías ni doctorado y otro tipo de especialidad, y les dan una educación muy pobre”, como lo declarara y señalara la vocera de los manifestantes, Arleth Canseco. ¡Ñácas!

Por si eso fuera poco todavía Canseco apuntilló que: “No estamos llevando a cabo nuestras prácticas y estamos pagando materias que nos nos están impartiendo”, pero por toda respuesta manejan que el director del plantel, una tal Rafael Cota Rivas, ya les mandó a decir que estaban actuando de manera ilegal, por lo que las amenazó con tomar medidas si no paraban las manifestaciones que han estado llevando a cabo. ¡Palos!

Luego entonces así está “ese trompo para la uña” del secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, a raíz de que a todas luces no están cumpliendo con las revisiones y verficaciones que deben hacerle a esos planteles tachados de “balínes”, y “balazos”, después de que les otorgan la autorización para operar, o el famoso Revoe, porque al parecer lo hacen a la buena de Dios, y con un mero fin económico.

Correo electrónico: [email protected]

