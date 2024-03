Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Regularización de autos chuecos se extenderá hasta final del sexenio

Tal y como se esperaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la ampliación en el plazo para regularizar automóviles de procedencia extranjera, lo cual perdurará hasta el final de su mandato.

Obviamente, el anuncio no sorprendió a nadie porque en plena campaña electoral, no le iba a quitar el voto de ese importante número de mexicanos que cuenta con un auto de procedencia extranjera y peor, que al parecer no tiene intenciones de regularizarlo, porque oportunidades ha tenido muchas.

Claro hay que reconocer que el sistema de citas del famoso sistema Repuve, ha dejado mucho que desear, pero creo que el retraso en el proceso de regularización es derivado del desinterés de los dueños de vehículos que pueden circular libremente sin ninguna responsabilidad, sin pagar impuestos y sin que nadie los sancione.

Y en un proceso electoral, tan competido como se perfila este, aunque se diga que la candidata oficial lleva una amplia ventaja, estudios particulares indican que no es tanta, de ahí los contundente y persistentes ataques en contra de los candidatos de la alianza Fuerza y Corazón por México.

Lo bueno es que las autoridades municipales podrán seguir recibiendo recursos para la reparación de las calles, aunque tengo entendido que el gobierno federal va un poco atrasado en cuanto a la entrega, pero es, o debe ser, un “guardadito” para el mantenimiento de las vías, que en Hermosillo, poco a poco se han reconstruido.

Lo malo es que seguramente en este periodo los automóviles de procedencia extranjera seguirán ingresando, conflictuando más el tráfico en esta y otras ciudades de Sonora.

En el Día Internacional de la Mujer persiste el abuso, maltrato y falta de apoyo

Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que se espera el posicionamiento de grupos a favor de éstas, aunque al día siguiente se retomen las prácticas de abandono, y por la tarde habrá de registrarse una marcha de diversas agrupaciones en esta capital, que esperemos transcurra en paz.

Lamentablemente, aunque poco a poco la mujer se visibiliza más, persiste no solo en México, sino en gran parte de América Latina y otros países, el abuso, el maltrato, y para ser más sofisticados “los techos de cristal” que impiden el crecimiento de las féminas.

La violencia en el hogar, en el trabajo, donde aunque se realicen jornadas similares todavía persiste la disparidad en ingresos, la violencia de género, y la falta de políticas públicas sigue siendo el señalamiento de las mujeres que solo buscamos igualdad de oportunidades.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, invertir en las mujeres, es invertir en el progreso, pero en un país como México, donde el actual gobierno considera a este organismo como opositor, menos se tomarán en cuenta las recomendaciones, sobre todo en el aspecto de respeto a los derechos fundamentales de las féminas.

Lamentablemente, tras la pandemia la violencia hacia la mujer se agudizó, tanto la familiar como la laboral, ya que las empresas prefirieron cesar a las féminas que a los varones, y es tiempo en que no se logran recuperar los espacios perdidos y esto ocurre no solo en nuestro país sino en otras latitudes.

Ojalá que la llegada de una mujer a la Presidencia de México, que tenga una visión progresista, conlleve a tener políticas públicas que den un respiro a las mexicanas en todos los ámbitos y en todos los rincones, dignificando al género.

