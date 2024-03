Sin medias tintas

¡Lanza alerta líder del PRI!

Carín no es como lo pintan

Sigue de largo la legalizada

Es Club de Toby partido PS

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Lanza alerta líder del PRI!…El que sí que está haciendo valedero aquello de que, ¡Vale más un grito a tiempo, que cientos después!, es el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rogelio Díaz Brown, al advertir que la inseguridad que hay en municipios como Altar, Átil y Saric, está limitando la participación de los posibles candidatos de la alianza que conforman con el PAN y PRD. ¡De ese pelo!

Tan es así que “El Roger” Díaz Brown dijera con todas sus letras , que el designar y promover contendientes para los diferentes cargos de elección popular en esas inseguras municipalidades, se ha vuelto todo un desafío por las condiciones de violencia que imperan, al no haber garantías de seguridad en esas zonas, por como el crimen organizado ya ha sentado sus reales, lo que representa un obstáculo para el proceso electoral 2024.

A ese grado es que Rogelio Manuel está “poniendo el dedo en esa llaga”, a la vez que adelantara que como partido actualmente se encuentran evaluando a qué aspirantes a senadores, diputados y alcaldes se les solicitará apoyo de vigilancia policial, con la finalidad de que hagan campaña proselitista más a la segura, en lugar de “andar con el Jesús en la boca”, a donde quiera que vayan en busca del voto de la ciudadanía.

Porque de acuerdo a lo revelado por líder del priísmo en Sonora, esa condición violenta que se ha recrudecido a últimas fechas, con constantes enfrentamientos entre los grupos criminales, especialmente se ha vuelto crítica en las regiones que abarcan, desde Altar hasta Sonoyta, pasando por San Luis R. C.; así como de Yécora hasta las latidudes sierreñas de Bavispe, y Agua Prieta, y obviamente que en los puntos circunvecinos.

Aunado a que Díaz Brown igualmente hiciera hincapié, en que hay áreas urbanas como las de Cajeme, Empalme, Guaymas, donde consideran que también será necesario demandar que se vigile, tanto a los “suspirantes” a un “hueso” de esos, como igual los votantes, para de esa manera asegurar que los ciudadanos se animen a acudir a las urnas el próximo 2 de junio a depositar su voto, porque así de “tutu” está la cosa.

Y para quien dude lo anterior es que ya trascendió que los abanderados a los distritos electorales federales 01 y 06, con cabeceras en San Luis R. C. y Cajeme, ya pidieron la presencia de elementos de seguridad para llevar a cabo sus eventos públicos, como son la panista, Ana María Gutiérrez Coronado; y el triclor Eduardo Flores Moreno, quienes se suponen que ya deben contar con esa protección, lo que estaría por verse. ¿Será?

Eso por como también se ha sabido que la senadora sonorense, y hoy en día aspirante a ese mismo encargo, Lilly Téllez, ha pasado las de Caín por la burocracia que ha enfrentado, a la hora de por el estilo requerir que la vigilen las instancias policiales, o militares, luego de que la remitieran ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para que sea el que haga la gestión oficial, pero en el ínter andan a la buena de Dios. ¡Zaz!

Mientras que el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruiz Arvizu, igual ha dado señales de “andar muy fuera del hoyo”, como dicen los chavos, tocante al cómo estará la estrategia para proteger a quienes lo soliciten, después de que ya se manejara que todo lo relacionado con los “pretensos” locales, según esto lo deberán de ver los Estados, por lo que a ese extremo todavía andan “hechos bolas”. ¡Vóitelas!

Carín no es como lo pintan…Vaya que terminó por demostrarse que el desacreditado cantante Carín León no es como lo pintan, sino que es “píor”, por como acaba de pintarse de cuerpo, ¿o puerco?, entero en una canción que difundió a través de las redes sociales, a manera de respuesta por las críticas que le han “llovido”, por haber incitado al consumo de drogas en su pasando concierto del sábado en Hermosillo.

Toda vez que en la parte de esa melodía que canta, porque apenas dura un minuto y cacho, en ella “El Periquín” León, como ahora dicen que se le conoce, por en pleno show en el Estadio “Fernando Valenzuela” confesar que se le antojaba “echarse un perico” -cocaína-, sí que describe su verdadera personalidad, que para nada es como para emular, y que viene a explicar el porque antes de alcanzar el éxito, anduvo dando tumbos.

Ya que en la letra da cuenta de lo que ha sido su alterada y descarriada vida, al en ella reconocer que: “Soy la oveja negra de la familia”, además de grosero, mujeriego, y en general un chamaco que dio problemas, a pesar de que su madre quería un hombre de bien; mientras que en otro de los versos dice: “Desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego, y el que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio”.

Así que con esa autodescripción con la que sólito “se mató”, pues ahora sí que no se le pueden pedir peras al olmo, y más porque según él, como artistas no son un ejemplo, pasando por alto que cuando menos son figuras públicas, y es por lo que le deben un respeto al público que paga por escucharlos, y a los límites legales que hay en esa clase de espectáculos, al margen de que ya abajó del escenario pueda ser un drogadicto.

No por nada es que las condenas han seguido arreciando en su contra, como ahora la de la Asociación Estatal de Padres de Familia, por voz de Cecilio Luna, quien ventiló que esa clase de expresiones tienen un efecto negativo entre niños y jóvenes que oyen su música, por lo que exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y hacer valer la Ley, exhortando a los interprétes a ser más mesurados en sus comentarios. ¡Mínimo!

Y es que no se vale ese cero compromiso social, ni con sus fans, por tener el ego y la soberbia al tope, si se analiza que ni rockeros tachados de locos, como un Alex Lora y Ozzy, entre otros, han llegado a tanto, y es que tampoco se cree que agarren la borrachera por casi una semana, como se sabe que El Carín lo hace.

Sigue de largo la legalizada…Y el que seguirá de largo y hasta el final del presente sexenio federal, es el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, mejor conocido como “autos chocolate”, luego de que ayer en Tamaulipas el “Prejidente”, Manuel López Obrador, anunciara una ampliación más, que será la octava y más extensa que ha habido hasta ahora en México. ¡De ese vuelo!

Pues en base a la confirmación que hiciera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ventiló que la instrucción es que el decreto que terminaba el 31 del marzo actual, continúe hasta el último día de la administración de López Obrador, es decir, hasta el próximo 1 de octubre de 2024, y es por lo que las mayorías ahora lo están viendo un sentido electorero, y no es para menos, al ya hacerlo permanente.

Aunque lo único cierto es que con eso se pone de manifiesto que no han sido suficientes dos años para legalizar todos los vehículos que de contrabando siguen entrando por la frontera, beneficiando a las mafias que controlan su traslado y comercialización; además de la obvia complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales que no hacen nada por evitar su ingreso, por ser evidente que no pasan “volando”.

Motivo por el cual es por lo que Rodríguez Velázquez hiciera un nuevo “corte de caja”, sobre el de a cómo va esa mexicanización que ya no está teniendo mucho “jalón”, o aceptación, al manejar que desde el 2 de marzo del 2022, cuando iniciara, hasta el 6 de marzo, se han “enderezado” 2 millones 125 mil 279 de esos carros contrabandeados, siendo Tamaulipas, Chihuahua y Baja California donde se concentra más del 50%.

De ahí que en tanto que los de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMDA), ya volvieron a poner el grito en el cielo por esa ampliada, vía su presidente, Guillermo Rosales, alcaldes de las Entidades participantes en esas regularizadas, como es el caso del de la Capital hermosillense, Antonio Astizarán, seguirán “cruzando los dedos” pa´ que les caiga más dinero por ese concepto, y continuar arreglando calles.

Es Club de Toby partido PS…Dan cuenta que el que se convirtió en un auténtico Club de Toby, es el recién creado y por algo cuestionado Partido Sonorense (PS), del que es cabecilla el desconocido de Alí Camacho Villegas, porque en el nombramiento de los cuadros del Comité Directivo Estatal de ese simulacro de partidito quedó puro “macho…menos”, y es por ello que las críticas no se hicieron esperar. ¡Pácatelas!

Derivado de que a la hora de los destapes para las diferentes carteras partidistas, nomás no apareció el nombre de niguna fémina, porque Camacho Villegas y sus malas compañías, simplemente no incluyeron mujeres, con lo que a querer y no, pero con eso mandaron el mensaje de que no son muy inclusivos, por lo que de esa forma no se cree que vayan alcanzar su objetivo, como es el de lograr algún triunfo en los comicios en curso.

Sumado a que lo que tampoco les va ayudar mucho, es el como se han tardado en conformar ese equipo partidista, por ya estarse a unos días de que empiecen los tiempos de las campañas locales, que son en las que en teoría estarán participando, para contender por las alcaldías y diputaciones locales, por lo que todo pinta para que sea el debut y despedida del PS, al todo hacer suponer que podrían perder hasta el registro. ¡Glúp!

No obstante y para confirmar lo señalado, Alí apenas les tomó la protesta a Marco Aurelio de Jesús Cuevas, como secretario Jurídico y de representación ante los órganos electorales; Eduardo Blanco, secretario de Acción Electoral; Horacio Pineda, presidente de la Comisión Estatal de Honor y Justicia Partidaria; Pedro Antonio Campa Medina, coordinador de Deportes; y Gino Campa López, secretario de Gestión Social.

Completan esa lista negra que estará viviendo de los más de $3 millones de pesos que les dieran de prerrogativa$, un Juan Ruiz, como presidente del Comité Municipal de Hermosillo; Luis Acosta, en calidad de delegado estatal; Héctor Gerardo Pérez, coordinador de Cultura; Jesús Maytorena Salazar, coordinador de Marketing Político Digital, y Raúl Gabriel Robles Soto, en su calidad de Productor Audiovisual. ¿Cómo ven?

