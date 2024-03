Pasan ajedrecistas a torneo nacional tras Estatal Abierto de Ajedrez

En el Torneo Abierto que reunió a más de 100 competidores, disputado en Guaymas, resultaron ganadores en ocho categorías

Redacción Entorno Informativo

Un éxito resultó la sexagésima novena edición del Torneo Abierto Estatal de Ajedrez “José Tino Flores” que reunió a más de un centenar de competidores en Guaymas, Sonora.

El campeón en la categoría de Primera Fuerza fue José Armando Valadez Espinoza quien logró la perfección en el evento al llevarse los cinco puntos en disputa tras ganar cada una de las partidas que sostuvo; le siguieron Moisés Omar García Nevárez y Zeus Alberto Pérez (ambos con 4).

En Segunda Fuerza el primer sitio lo consiguió Hiram Silva García, quien también conquistó todas sus partidas (5 puntos) dejando en segundo y tercer escalón a Éber Soto y Aarón Sánchez (los dos con 3.5), respectivamente.

El sitio de honor en la Senior (55 y mayores) lo obtuvo Alejandro Vega Granillo (5 puntos), mientras que en el segundo puesto quedó Jorge Mendívil (4) y en el tercero Marco Morales (3); en la Sub 16 lideró Jesús Octavio Peña (4), Santiago Valadez (4) y Laura Ximena Soto (4).

Pasando a la Sub 14, ahí se impuso Óliver Armín Álvarez (4) sobre Ángel Alejandro Díaz (4) y Gustavo Antonio Huacuja (3), quienes le siguieron como segundo y tercero; en la Sub 12 salió vencedor Mateo Ruiz (5) superando a Hannah Plaza (4) y Gilberto Nájera (4).

En resultados de la Sub 10, Diego Eliseo Cadena se llevó el cetro estatal, en segundo quedó Aarón Tadeo Félix y en tercero Cuauhtémoc Suástegui; en la Sub 8 terminaron en el 1-2-3, de manera respectiva: Gael Antonio Esparza, Hannah Navarro Cruz y Roberto Navarro Cajigas.

Los campeones de las categorías de Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Sub 16, Sub 14 y Sub 12, obtuvieron el hospedaje y transporte al Campeonato Nacional e Internacional Abierto de Ajedrez 2024 a desarrollarse del 25 al 29 de marzo en Querétaro, Querétaro.

Comparte esto: Facebook

X