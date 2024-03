Respaldan campesinos y agricultores a Beltrones durante asamblea anual

El candidato al Senado, recibió también el apoyo de empresarios, industriales y prestadores de servicio en Cajeme

Redacción Entorno Informativo

En la asamblea anual de agricultores y productores del campo de Cajeme, a la que asistieron empresarios y presidentes de organismo empresariales del comercio, industria y servicios, se realizó un pronunciamiento general por parte del líder moral de la Alcano, Juan Leyva Mendivil, en apoyo a Manlio Fabio Beltrones.

El secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Omar Guillen Partida, por su parte, expuso que siempre que han estado unidos han logrado los objetivos, por lo que pidió apoyar al candidato de Fuerza y Corazón por México en su ruta al Senado de la República.

En respuesta al apoyo, Beltrones Rivera dijo que el campo necesita que lo entiendan, que sepan para que sirve y lo que se sufre para poder producir.

Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la Alcano en Ciudad Obregón, el candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, escuchó el sentir de los agricultores sobre la situación que enfrentan ante el retiro de apoyos por parte del Gobierno federal.

Leyva Mendívil, presidente de la Unión de Crédito Agrícola, Pecuaria y de Servicios del Noroeste, precisó que fueron 19 los programas de apoyo al campo los que eliminó la actual administración federal.

Ante esto, Beltrones Rivera dijo que el campo no puede avanzar si no va de la mano de políticas públicas que le permitan salir adelante, si lo entienden, pues entonces estamos de acuerdo en lo que se esté haciendo, pero si no nos entienden tenemos que tomar decisiones para buscar cómo nos vamos haciendo acompañar de aquellos qué si tengan compromiso con el campo sonorense.

El candidato al Senado de Fuerza y Corazón por México recordó que entre otros apoyos acabaron con el fondo para gastos catastróficos que permitía hacerles frente a fenómenos como la sequía, fenómeno que afecta actualmente al campo sonorense.

“Se cancelaron también los apoyos para el seguro agrícola, que eran programas que no eran perfectos, pero que eran mejor que los que nos dejaron”, mencionó.

Beltrones Rivera dijo que hay que cambiar las cosas porque si no estaremos a expensas de la tómbola de Morena y, adicionalmente, a expensas de la soberbia de algunos de ese partido que dicen que pueden ganar con cualquier candidato.

Recordó que alguna vez atentaron, incluso, hasta contra el Distrito de Riego y se lo quisieron quitar a Ciudad Obregón por medio de un diputado que ahora es alcalde, todo porque se lo ordenaba el presidente.

“Que importa, que importa si les estaba quitaba el agua, si les estaba quitando el poder a los agricultores, si no los comprendía, pero estaba votando porque se lo ordenaba el Presidente. La garantía con nosotros, es que a nosotros no nos va a dar órdenes ningún presidente o presidenta en turno”, afirmó Beltrones Rivera.

Al señalar que las cosas no van bien en el país, el candidato de Fuerza y Corazón por México dijo que esto se puede cambiar con el poder del voto, por lo que invitó a los asistentes a votar el próximo 2 de junio, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X