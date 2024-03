Será una realidad el segundo piso de la 4T; Afirman Lorenia Valles y Heriberto Aguilar

Los candidatos al Senado por Morena, se comprometieron a que continuarán los beneficios para Guaymas donde regresarán para festejar el triunfo electoral

Manuel Rábago Parra

EL VIGIA

Los gobiernos emanados de Morena le han cumplido a México, a Sonora y por supuesto a Guaymas, donde en este Puerto será una realidad el segundo piso de la Cuarta Transformación para continuar con obras a beneficio del pueblo, afirmaron los candidatos al Senado, Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo.

En un multitudinario evento desarrollado en el sector Norte de Guaymas, acompañados del candidato a la diputación federal por el 04 Distrito, Ramón Flores, Heriberto Aguilar Castillo, dijo que, en un hecho inédito, por vez primera Guaymas tiene una importante inversión en la modernización del Puerto.

“Que no vengan a decir los que no conocen lo que pasa en Sonora, en Guaymas, que no hay obras, por supuesto que sí las hay, el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya trece obras en proceso en el Recinto Portuario”, indicó.

Además, la modernización del bulevar Porfirio Hernández, en el acceso sur de la ciudad, la modernización de la principal vialidad de Guaymas Aquiles Serdán, son muestra de que los gobiernos de la Cuarta Transformación le han cumplido a los guaymenses.

En el tema de la construcción del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, subrayó, que con el apoyo de las autoridades estatales y municipales será una realidad, donde se cumplen con los tiempos para esta importante obra.

Aguilar Castillo, se comprometió a impulsar legislaciones que beneficien al pueblo, desde la creación de políticas públicas inclusivas, hasta la promoción de la justicia social y equidad.

“Con el empoderamiento del pueblo estoy seguro que nunca más regresará la corrupción del pasado, que no regresarán los políticos corruptos que solo se dedicaron a enriquecerse del erario público sin importar el daño que causaron a la gente”, manifestó.

El fundador de Morena llamó a las y los guaymenses a seguir transitando por el segundo piso de la cuarta transformación llevando a Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República.

A su vez, Lorenia Valles Sampedro, habló sobre el ánimo que siente a lo largo y ancho del estado, y aseguró que, gracias a eso, al movimiento nadie ni nadie lo para.

“Habíamos estado las mujeres luchando durante mucho tiempo, y no habíamos alcanzado el éxito y bienestar que hemos alcanzado gracias al presidente López Obrador”. puntualizó.

Agregó que han alcanzado muchas cosas, que han luchado desde los colectivos, de la sociedad civil, y gracias a que no dejaron de luchar, se hizo presente la cuarta transformación, y así fue cómo se transformaron las formas de hacer política en México”, aseveró.

