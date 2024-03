Celida y Froylán buscan sumar a todos los sectores

Redacción Entorno Informativo

Los aspirantes al Senado por el Partido del Trabajo se reunieron con organizaciones civiles ante quienes expresaron su compromiso en que no volverá la corrupción al gobierno

Vamos por todos, por los decepcionados del PRIAN, trabajadores del campo y de las maquilas, jóvenes y quienes buscan que no vuelva la corrupción, que siga el desarrollo humanista que ha traído la Cuarta Transformación, expresó la fórmula por el Partido del Trabajo al Senado de la República en San Luis Río Colorado.

Los candidatos Celida López y Froylán Gámez se reunieron con organizaciones civiles, simpatizantes y trabajadores, donde anunciaron que hay nuevas organizaciones que se están incorporando al movimiento como es la CTM.

“Así vendrán adhesiones de otros sindicatos, como pueden ser los maestros, la CTM nos ha arropado para que luchemos por la causa de la clase trabajadora donde el presidente AMLO ya lo encaminó con el aumento al salario mínimo, lo cual nos lo dijeron las mujeres de las maquiladoras de Nogales, así caminaremos para que otros sindicatos para que se adhieran al PT”, destacó Froylán Gámez.

El abanderado petista señaló que buscan a priistas y panistas decepcionados, que vengan a votar por el PT, la clase obrera por fin ve un avance a favor de ellos y no solamente de los dueños del capital, vamos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, ya que este esquema afecta directamente a las madres trabajadoras que no pueden dedicar más tiempo a sus hijos.

En su participación Celida López llamó a todos los simpatizantes de la 4T, a votar por la estrategia Claudia Sheinbaum, del llamado “Plan C”, porque es importante llevar tres senadores de la Cuarta Transformación al Senado, dos de Morena y uno del Partido del Trabajo.

Los Beltrones, dijo, regresan a Sonora cuando hay elecciones, Lily Téllez dice que no tiene que venir al estado porque hace mucho calor, no necesitamos embajadores de Sonora en la Ciudad de México, tanto Lilly como Beltrones no tienen idea de lo que es ser sonorense, por eso la fórmula del PT tiene la capacidad de promover un voto joven.

“Es la hora de ir por todos, hay que invitarlos, hay que sumarlos, en San Luis Río Colorado empezó la oposición más fuerte al PRI a nivel nacional, por eso pido el apoyo de mis amigos de todos los partidos para no permitir que regrese la corrupción representada por Manlio Fabio Beltrones, y permitir la continuidad en el proyecto de la Dra. Claudia Sheinbaum”, aseveró.

Por último, la candidata aseguró su compromiso con el pueblo de San Luis Río Colorado, y dijo: “En el Senado tendrán una leal amiga que luchará por sus causas”, luego detalló que tomaría cartas en el asunto de los problemas de migración que padecen especialmente en esa zona por ser frontera con Estados Unidos.

