Enfrentará Canelo Álvarez a Jaime Munguía; Confirma el pugilista

La pelea se efectuará el próximo cuatro de mayo en Las Vegas, Nevada

Agencias

Tras siete años de no enfrentarse ante un pugilista mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, anunció de manera oficial que el próximo sábado cuatro de mayo enfrentará a Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Jaime Munguía será el primer rival de ‘Canelo’ en 2024, con el objetivo de destronar al tapatío y convertirse en el nuevo rey del peso supermediano.

Nacido el 7 de octubre de 1996 en Tijuana, Jaime ‘El Destructor’ Munguía pondrá en juego su invicto ante uno de los mejores libra por libra de los últimos tiempos.

El debut en el cuadrilátero de Jaime Munguía se dio el 13 de julio de 2013 ante Manuel Mora en el Foro Tecate y, enfrentando a puros mexicanos durante sus primeras 26 contiendas, los nombres como José Carlos Paz (Argentina), Liam Smith (Reino Unido) y John Ryder (Reino Unido) no hicieron mella en su paso perfecto por los cuadriláteros.

Pese a que todo pintaba para que ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez se enfrentaran en Las Vegas este próximo 4 de mayo -días antes de hacerse el anuncio oficial ante Munguía- el presidente del Consejo Mundial de Boxeo esclareció el por qué ‘Canelo’ Vs Benavidez no se daría en la fecha mencionada.

‘Canelo’ pelea el 4 de mayo, Benavidez pelea el 15 de junio… ¿cómo vamos a hablar de otra cosa que no sea eso? Vamos a que peleen los dos, después Benavidez va a decidir en qué división se queda y antes de eso no hay nada de qué hablar, todo lo demás son especulaciones y ganas de crear controversia donde no hay”, mencionó Mauricio Sulaimán.

