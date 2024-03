Las carreteras de Sonora son seguras para transitar, afirma FGR

Ivanova de los Reyes

Las carreteras de Sonora se encuentran vigiladas y serán seguras para los viajeros que transiten por la entidad durante el periodo vacacional de Semana Santa, informó Francisco Sergio Méndez.

El delegado en Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR), mencionó que tanto las carreteras al norte y sur de la entidad se encuentran tranquilas y están en constante vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional.

“Las carreteras ahorita están perfectamente vigiladas, hay un gran desplazamiento de todas las fuerzas de la Mesa de Seguridad Pública que conforman las distintas áreas, se están haciendo recorridos constantes, creo que las personas que vienen a visitarnos aquí a Sonora y los propios ciudadanos sonorenses están protegidos”, dijo.

Tras los hechos de violencia que se han registrado en algunas zonas del estado por parte de grupos del crimen organizado, Francisco Sergio Méndez señaló que se mantiene vigilancia permanente por parte de los tres niveles de gobierno para seguridad de los ciudadanos.

“Hay que andar con confianza y no hay que andar ‘paniqueados’, hay que andar con confianza, si no se anda en menesteres ilícitos no tienen ningún problema, los que corren problema son los que andan en cuestiones de delincuencia y se topan entre ellos”, aseguró.

Está tranquilo y se están vigilando las carreteras constantemente, por lo que los ciudadanos pueden transitar con seguridad, agregó.

