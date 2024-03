Sonora ya se decidió por Morena; Afirma Lorenia Valles

Señaló que la oposición está cada vez más disminuida; a su vez, su compañero de fórmula Heriberto Aguilar, destacó que los programas sociales dejaron de ser presa de la corrupción

Redacción Entorno Informativo

La candidata al Senado por Morena, Lorenia Valles Sampedro, aseguró que la oposición está cada vez más disminuida y en Sonora la población ya se decidió por Morena, porque el partido representa dignamente los intereses de los sonorenses.

En rueda de prensa celebrada en Ciudad Obregón, le pidió a Lilly Téllez que se serene y que deje de desinformar, luego de unas declaraciones de la senadora durante un programa de radio a nivel nacional.

La también candidata al senado por Fuerza y Corazón por México, ha sido una crítica del movimiento.

“Critica al presidente y nunca ha presentado una sola prueba, me critica a mí, y tampoco lo hace, estamos analizando jurídicamente si, puede ser senadora, candidata y se dice periodista, además tiene un espacio radial con el periodista Ciro Gómez Leyva, si eso no es violar flagrantemente la equidad de la contienda, el equilibrio en la campaña, no sé qué pueda ser”, señaló.

Junto a su compañero de fórmula al senado, Heriberto Aguilar Castillo, agregó que la senadora presenta sus versiones fuera de contexto, y que la invitaría a que se documente y después se hablará de temas importantes.

“Claramente está violando la ley, cuando señala lo hace sin pruebas, su crítica carece de argumentos, Incluso miente con cifras inventadas, ya se lo hemos demostrado y ella sigue con sus respuestas sin sustento, le recuerdo que ya hay un antecedente del 2018 donde el INE ya hizo penalizaciones por difundir información falsa”, recordó la candidata morenista.

Valles Sampedro reiteró a pregunta expresa, que Téllez miente, como siempre lo ha hecho, hay una insistencia por denostar y confundir, dijo.

“Cree el león que todos son de su condición, somos nosotros quienes estamos enfocados en trabajar y dar resultados, ella solo miente, habla sin fundamento”, finalizó.

“Los recursos del Fonden dejaron de ser presas la corrupción”

Por su parte, Heriberto Aguilar Castillo, aseguró que seguirán con el Humanismo Mexicano, que es el modelo de gobierno que ha emprendido el presidente López Obrador.

El candidato de la Fórmula Ganadora al senado por Morena, aseguró que el modelo está funcionando porque privilegia la justicia social.

“Pero además es un modelo económico que está dando grandes resultados. Tenemos una economía fuerte y en crecimiento y es evidente e irrefutable por los índices de medición económica. Un peso fuerte ante el dólar, una tasa de desempleo muy baja”, expuso el político guaymense.

En el caso de los programas para el campo, comentó que el programa Sembrando Vida y el Plan Hídrico son parte fundamental para el uso eficiente del agua hacen más productiva la actividad agrícola.

Finalizó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) los recursos se siguen utilizando, nada más que ahora “ya no se maneja con corrupción”.

Comparte esto: Facebook

X