Emiten recomendaciones para navegar seguro en redes

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, emitió recomendaciones básicas de prevención para navegar de forma segura en redes sociales.

Entre los principales consejos dirigidos a la ciudadanía, destacó no compartir información personal, económica y laboral en plataformas, así como evitar entablar conversaciones con personas desconocidas.

Otras sugerencias para una navegación segura en redes sociales son no publicar contenido que pueda servir a otras personas para extorsionar, no aceptar o agregar a gente que no conozcas y bloquear cuentas que resulten incómodas.

La Unidad Cibernética convocó a la ciudadanía a mantenerse informados sobre prevención de delitos a través de las redes oficiales de @cibersonora en Facebook, X e Instagram.

