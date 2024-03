Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Lamentan militantes de Morena llegada de arribistas como candidatos

Morena dio a conocer su lista de candidatos a diputados por los 21 distritos electorales locales de Sonora, en donde cada vez aparecen menos militantes de ese partido, lo que ha ocasionado inconformidad entre los talacheros.

Oportunistas siempre ha habido y seguirá habiendo, de ahí que no extraña ver algunos nombres que no mencionaré por si se me escapa alguno y lo dejo sentido.

Sin embargo, es lamentable dicen los morenistas que cada vez haya menos militantes que se la jugaron con la Cuarta Transformación y se ven desplazados por los arribistas.

Por cierto, también se adelantaron algunos nombres de candidatos a las alcaldías en donde resalta la intención de reelegirse en Guaymas, con Karla Córdova, quien trae buenos números al igual que en Empalme, con Luis Fuentes.

Sin embargo, llamó la atención que también se incluyó al edil de Caborca, con Abraham David Mier, quien dicen no las trae todas consigo con el electorado…Veremos qué pasa porque todavía los pueden bajar, como ya ocurrió con los aspirantes a diputados federales.

Lamentable que secunden ocurrencia de “golpe de estado técnico”

Preocupante que la ocurrencia que soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador sea secundada por su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, al señalar que durante el actual proceso electoral, la oposición podría impulsar un golpe de estado técnico, que en todo caso, lo veo más factible en caso de que sea al revés.

Al parecer la estrategia del mandatario mexicano de tratar de desacreditar al Poder Judicial y crear ese ánimo de animadversión entre la población, ha sido encaminado a no reconocer el resultado de una elección, en caso de que el voto no favorezca a su corcholata.

Hay que reconocer que la aceptación de Sheinbaum se ha ido acortando sobre todo por sus actitudes y porque no es fácil ser gobierno, hay mucho que criticar por parte de la oposición y así ha sido siempre.

Sin embargo, algo deben de estar viendo que están preparando ese terreno para crear el clima de inestabilidad en el que los que saldríamos perdiendo seríamos todos los mexicanos.

Hay que apostarle en que en la jornada electoral del dos de junio, la gente salga a votar, que lo haga con tranquilidad, y con la confianza de que se respetará el voto, pero lo más importante es la participación, sea por quien sea, pero que no deje lugar a dudas de a quien quieren que los gobierne.

Hay que respaldar lucha de Usuarios para ampliar meses de subsidio

El dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna no ha quitado el dedo del renglón, y está convocando a que el próximo sábado la gente acuda a manifestarse para que la Comisión Federal de Electricidad, respete el acuerdo de ampliar los meses del subsidio eléctrico como se dijo el año pasado.

Hay que recordar que el propio gobernador Alfonso Durazo dijo que si bien el presidente ya dejó fijo el subsidio para que no se tenga que gestionar cada año, los meses no se cambiaron, como se había acordado, por lo que la lucha de los usuarios es muy válida, sobre todo porque el calor inicia desde este mes y en ocasiones hasta principios de diciembre.

