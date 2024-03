Sin medias tintas

Envía mensaje “El Borrego”

Dan quemada a Mall Chino

Tache para titular de la SEC

¡Previenen contra incendios!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Envía mensaje “El Borrego”…Para los “quieren ver sangre”, el que ya ayer les mandó el mensaje de que no cuenten con él, es el candidato a diputado federal por el distrito 5 de Hermosillo Sur, por la coalición Fuerza y Corazón por México del PRI, PAN y PRD, Ernesto Gándara, mejor conocido como “El Borrego”, en lo que fuera su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún. ¡De ese pelo!

Pues por el contrario Gándara dejó en claro que estará enfocando en lo constructivo, no como los candidatos oportunistas que le apuestan a “echarle leña a la hoguera”, para tratar de ganar presencia y votos, porque privilegiará la propuesta y el contacto ciudadano, como lo está haciendo, de ahí que poco más de diez días que lleva de labor proselitistas, ya ha visitado más de 30 colonias, de las 400 que conforman su sector distrital.

Y es por lo que el también ex alcalde de la Capital hermosillense apuntillara, que a pesar de que hay quienes lo tachan de ser aburrido por no entrarle a los ataques, ni a los enfrentamientos sin ton ni son, y que caen en la descalificación, y en una política de ofensa personal, cuando no se trata de quien levanta más la voz, aun así ya advirtió que no caerá en la provocación de subirse al ring de la mediocridad. ¡Así la pintada de raya!

Razón por la cual es que el igualmente contendiente a la gubernatura en el pasado proceso electoral dijera con todas sus letras que: ¡No al verborrea y arrabalería, no a las ofensas personales, y sí a la debate, y sí a las ideas propositivas!, reconociendo que como siempre en los comicios del próximo 2 de junio se estará enfrentando al sistema, porque será una elección de Estado, en su intento de en esta ocasión llegar al Congreso de la Unión.

Sin embargo, el también ex senador precisó que ya se le quitó lo ingenuo, como todavía lo era hace tres años, cuando no creía que fueran a traicionarlo, pero aun así todavía está de pie y con la frente en alto, por ser una historia que ha continuado, porque no es de los que se pone a lamer las heridas, al ser un convencido de que no se pierde, sino que se aprende, y se sigue avanzando, y que es por eso que una vez más está compitiendo.

Eso al ser cuestionado sobre el pero que le han puesto sus contrincantes, de que está volviendo a contender después de que en la pasada disputa por la gubernatura el resultado no le fuera favorable, ante lo que contestó como respondió el ranchero, de que: “Haiga sido, como haiga sido”, pero en los dos últimos años ha seguido agradeciendo a quienes lo han acompañado, y por eso que ahora los está abanderando desde esa candidatura.

Porque al respecto “El Borrego” Gándara señaló que no se arrepiente de nada, y para seña está el que ahora está participando para intentar llegar a esa curul federal, y continuar haciendo lo que mejor sabe hacer, como es política de la buena, y no de esa que otros llaman de la nueva, cuando son los mismos que nomás están brincando de partido, por lo que así está la simulaciónen en la que algunitos están cayendo hoy en día. ¡Zaz!

Más menos así puso los puntos sobre las íes Ernesto, y quien ciertamente que es de los políticos más completos y con perfil honesto, de los que actualmente están compitiendo, y reconocido por propios y extraños, pero ahora sí que serán los hermosillenses los que con su voto en las urnas tendrán la última palabra.

Dan quemada a Mall Chino…Y los que sí que se habían tardado “en caerle” al llamado Mall Chino, la tienda comercial de venta de chácharas que recién abriera en pleno Centro de Hermosillo, son los de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la que es titular Armando Castañeda, por la manera improvisada en que lo hicieran, y que es por lo que acaban de clausurarla después de inspeccionarla. ¡Pácatelas!

Ya que a pesar de los comentarios negativos que afloraran desde su apertura, por las deficientes condiciones en que operaba, porque ni con aire acondicionado contaba, además de que el inmueble denotaba una falta de arreglos, lo que es Castañeda Sánchez y sus inspectores finalmente atendieron una denuncia ciudadana, y detectaron una serie de irregularidades, y es por lo que decretaran su cierre temporal. ¡Vóitelas!

Toda vez que a los regenteadore$ de ese negocio de entrada les sacaron a flote que no cuentan con un programa interno de protección civil, como tampoco con póliza de extintores, e igual no tienen una alarma contra incendio funcional, lo que habla de que para empezar a vender no cumplieron con lo más elemental, en aras de garantizarle una seguridad a los posibles clientes, porque inauguraron a la buena de Dios. ¡Palos!

De ahí que sea por eso, que sí que “está en chino” para los potenciales compradores de ese comercio de productos asiáticos, que en su momento causará una gran senación, previo a que lo inauguraran, y es que a partir de ahí ya son varios establecimientos similares que se han instalado en la “Capirucha”, y que suponen que deben estar iguales de irregulares, o “píor”, como el ubicado en bulevar Encinas y calle Matamoros.

Así que habrá que ver cuánto tiempor permanece cerrado ese Mall Chino, localizado sobre la avenida Elías Calles, frente al Mercado Municipal, al intuirse que al edificio en que están, ahora tendrán que hacerle las adecuaciones que no le hicieron desde un principio, después de que por un buen rato estuviera abandonado, por lo que no se sabe si lo compraron, o rentaron, pero lo que es por el momento está clausurado.¡Mínimo!

Tache para titular de la SEC…Quien ha seguido dando la mala nota es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba está el que ahora fuera un grupo de profesores los que protestaran ante el Palacio de Gobierno estatal, para exigir el cese de la encargada de la Zona 22, en la localidad de Benito Juárez, Claudia Rodríguez Sandoval, por acoso y hostigamiento a los trabajadores.

Y es que de acuerdo a lo denuncido por el docente y director de educación especial del Centro de Atención Múltiple (CAM) No 17, Juan Pacheco Celaya, ubicado en la citada zonificación escolar, maneja que desde hace tiempo que están siendo víctimas de malos tratos por parte de Rodríguez Sandoval, sin que las autoridades “representadas” por Grageda Bustamante hayan hecho nada hasta ahora. ¡De ese tamaño!

No en balde es que Pacheco Celaya ventilara que: “Nos sentimos hostigados por la maestra Claudia Rodríguez Sandoval, nos sentimos amedrentados 57 maestros pertenecientes a la Zona 22, por lo que estamos pidiendo la destitución de su cargo”, tan es así que los padres de familia mantienen tomado el plantel por el incumplimiento de Aarón Aurelio y compañía, tocante a las demandas interpuestas contra esa directiva.

Casi por nada es por lo que ante esa falta de atención, llegaron al grado de verse en la necesidad de tener que hacer el viaje desde el Sur de la Entidad para exhibir esa cerrazón de Grageda, y que dan cuenta que ya no es ninguna novedad, por como tiene fama de dejar crecer los problemas hasta que le rebotan al mismo “Gober”, Alfonso Durazo, como esta vez en que acudieran a manifestarse frente a esa sede gubernamental. ¡Ñácas!

Motivo por el cual el pasado martes esa área oficial se convirtió en un caos, al coincidir con la protesta que mantienen los ex concesionarios del transporte público de Hermosillo, que fueran requisados en el 2018, para demandar el cumplimiento de los dizque acuerdos que hicieron el año pasado, para que les aumenten un 15% el apoyo mensual que reciben por haberles quitado los camiones al no prestar un buen servicio. ¡Ajá!

¡Previenen contra incendios!…El que vaya que está haciendo valedero aquello de que, ¡vale más prevenir que lamentar! es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, por como anunciara que ya se puso en marcha el plan de trabajo anual para reducir los riesgos de incendios forestales en Sonora, ante la escasez de lluvias y del pronóstico que hay de que se agravará la sequía en los próximos meses. ¡De ese vuelo!

Al ser una planificación que consiste en la implementación de una serie de mesas de trabajo, en las que participarán representantes de los municipios, así como de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Unión Ganadera Regional de Sonora, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), y Guardia Nacional.

A partir de que es una estrategia de acción que tiene como propósito la prevención y el combate oportuno de los siniestros de ese tipo que pudieran presentarse, y para lo cual adelantan que visitarán las 43 muncipalidades más propensas a presentar esas quemas, que ha quedado más que comprobado que en el 90% de los casos son provocadas por la mano del ser humano, y es por lo que también quiere crearse conciencia.

Y no es para menos que Durazo Montaño le esté madrugando a esa ardiente problemática que ha ido al alza, si se toma en cuenta que en el 2023 se registraron más de 100 de esas conflagraciones, que representan un nuevo récord para el Estado, porque antes de eso en el año 2000 se habían presentado 87, lo que explica el porque ya están convocando a ese cierre de filas, porque ya tiene tiempo que nomás no ha llovido. ¡Glúp!

Es por lo que ya iniciaran en Nogales con esos foros de análisis de esa seca situación, para luego hacer lo propio en Agua Prieta, Cumpas y Álamos, hasta cubrir esa cuarentena y cacho de localidades, aunado a que ya igual comenzaron a tener contacto con los dueños de predios que pudieran tener riesgo, así como con las instancias de seguridad pública municipales, quienes son los primeros respondientes. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X