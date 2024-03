Inicia cuarta etapa de Estatales Codeson;  Este jueves

La eliminatoria culminará el sábado en tres disciplinas: atletismo, tiro con arco y beisbol 5, a efectuarse en la Unidad Deportiva del Noroeste

Redacción Entorno Informativo

Con actividades en las disciplinas de atletismo, beisbol 5 y tiro con arco, se llevará a cabo la cuarta etapa de los Estatales Codeson, que habrá de celebrarse este fin de semana en la Unidad Deportiva del Noroeste.

Entre los tres deportes sumarán más de 380 atletas de municipios de la entidad; en el caso del atletismo competirán 274, mientras que en tiro con arco serán 77 además de 32 en beisbol 5.

El beisbol 5 tendrá su eliminatoria el jueves (10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde) con dos series entre Cajeme y Nogales, una en cada categoría (15-16 y 17-19, ambas en Juvenil Mixto) a desarrollarse en el Pabellón de la Unidad Deportiva del Noroeste, en un duelo a ganar dos de tres juegos para definir a los campeones estatales.

El atletismo iniciará el viernes, con una primera jornada de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, para concluir el domingo de las 8:00 a las 13:00 horas, en la pista y campo del estadio “Héroe de Nacozari” en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en donde participarán delegaciones de 15 municipios.

En el caso del tiro con arco, el campo “Alejandra Valencia Trujillo” recibirá a arqueros de tres municipios para tirar flechas en las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21, en ambas ramas; el viernes arrancan las acciones mediante la ronda de práctica (2:00 a 6:00 de la tarde) y el sábado probarán puntería a doble sesión de las 8:00 a las 12:30 y de las 14:00 a las 18:00 horas.

