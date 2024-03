Concluye Estatal de Atletismo en Sonora

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Tras terminar las acciones de esa etapa, quedó conformado el ranking estatal; el siguiente paso para Sonora es el Macro Regional en Sinaloa

Después de que este sábado concluyó la etapa Estatal de atletismo en el estadio “Héroe de Nacozari”, quedó conformado el resto del ranking de los atletas sonorenses rumbo a los Macro Regionales a celebrarse el mes entrante en Culiacán, Sinaloa.

Los más sobresalientes fueron Carlos Daniel Garay (de Nogales en 800, 1,500 y 3,000 metros) y Rebeca López (del equipo de la Codeson en 80, 150 y 300 metros), quienes acumularon tres primeros lugares en pruebas de pista, en las categorías Sub 18 Varonil y Sub 16 Femenil, respectivamente.

Asimismo, destacó el doble campeón de los Nacionales Conade 2023, Pablo Iván Félix, del equipo de la Codeson, quien logró pasar como el mejor en salto de longitud de la categoría Sub 20, para reafirmar su calidad estatal en las dos pruebas en la que es monarca nacional, pues también lideró el ranking de salto triple.

Además, cuatro cajemenes consiguieron par de lideratos: Rafael Buelna (Sub 20 en 200 y 400 metros), Vicente Quintero (Sub 20 en 800 y 1,500), Sofía Soto (Sub 23 en 100 y 200) y Dilean Flores (Sub 20 en 100 y 200), junto a Jaudiel Villalobos (Sub 16 del equipo de Codeson en 150 y salto de longitud), Juan Macías (Sub 20 de Benito Juárez en bala y disco) y Franco Escárrega (Sub 16 de Codeson en 100 y 300 con vallas).

En la Sub 23 también fueron líderes del ranking: Williams Cordero (Navojoa en 200 metros), José Manuel Rodríguez (Hermosillo en 800), Ángel Octavio Anduaga (Codeson en bala), Antonio Rosales (Cajeme en 400) y Silvia Gurrola (Codeson en 100 con vallas).

Otros destacados en la Sub 20, resultaron: Gabriel Martínez (Cajeme en 100 con vallas), Diego Llanos (Codeson en 400 con vallas), Sergio Ornelas (Hermosillo 3,000 con vallas), Gloria Lucía Torres (Codeson en salto de longitud) y Tyara Hernández (Hermosillo en 800).

Dentro de la Sub 18 de igual forma finalizaron a la cabeza del listado estatal: Manuel Macazani (Hermosillo en 200 metros), José Manuel Lugo (Huatabampo en 100 con vallas), Juan Francisco Estrada (Cajeme en 400 con vallas), Luis Espinoza (Agua Prieta en salto de longitud) y Williams Pérez (Nogales en bala).

En lo alto del ranking de la Sub 16 terminaron: Ángel Rivera (Navojoa en 600 metros), Rafael Cornejo (Benito Juárez en bala), Miguel Ángel Barreras (Cajeme en heptatlón), Dana Loyola (Magdalena en 600), Génesis Apodaca (Huatabampo en 80 con vallas) y Keyla Fu (Agua Prieta en bala).

En total, en la fase Estatal participaron 247 atletas de 15 municipios; el siguiente compromiso del equipo sonorense de atletismo será el Macro Regional programado del 28 de abril al 4 de mayo, el cual entregará las plazas hacia los Nacionales Conade 2024.

