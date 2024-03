Lamenta Raúl Jiménez no ser llamado a la Selección; Confía en jugar el Mundial

El jugador del Fulham dijo que está tranquilo y confía en la decisión de Jaime Lozano

Agencias

Jaime Lozano no convocó a Raúl Jiménez de cara a la semifinal ante Panamá en la Concacaf Nations League, una decisión que fue aplaudida por muchos medios de comunicación, luego de que por un tiempo se le criticó que le diera más juego a este elemento que a Santiago Giménez.

Claro Sports en W Radio entrevistó al delantero del Fulham y confesó que le fue muy dura la noticia, pero asegura que Lozano lo dejó tranquilo, por lo que no pierde la esperanza de llegar con el Tri al Mundial 2026.

Jaime Lozano se comunicó con Jiménez para darle la noticia antes de hacer pública su convocatoria, algo que no le cayó nada bien a Raúl, pero está tranquilo por las palabras que le dio el timonel, por lo que no pierde la esperanza de que estará en el Mundial del 2026.

“Es difícil, es duro pero también entiendo la decisión. Jimmy estuvo en contacto conmigo, me avisó que no iba a estar en la convocatoria. Espero que siga contando conmigo, quería que me repusiera al cien por ciento para no forzar algo que al final pudiera ser contraproducente. Me dijo que estuviera tranquilo, que siguiera enfocado haciendo lo que me toca en el Fulham para poder estar más adelante en las próximas convocatorias”.

El mexicano sabe que necesita recuperar su nivel y tiene plena confianza de hacerlo, pues su sueño es poder estar en ese Mundial que se celebrará en casa.

“Me veo en el Mundial. No sé si titular o no, yo trabajo para eso, para ser el jugador importante, para estar ahí, para aportar lo que sé, ayudar al equipo. Obviamente todos queremos ser titulares y jugar todos los partidos. Me veo estando, ayudando al equipo para poder hacer un gran Mundial”.

Ser titular es algo muy complicado, habrá jugadores de calidad que buscarán ese puesto, como Santiago Giménez, Henry Martín y Julián Quiñones.

“Qué mejor que haya siempre esa disputa por un puesto, son cosas que le hacen bien a la selección, el tener a gente que está en buen momento para competir por un lugar. Me siento bien, no sé si como titular, como relevo, pero siento que puedo aportar mucho todavía, ya sea entrando de titular o de cambio, incluso estando en la banca y que no me tocara jugar. Estoy en un momento en donde acepto las decisiones, sé que tal vez son otros tiempos y lo que me toque, yo estoy dispuesto a hacer lo mejor que puedo en cualquiera de las situaciones que me toque”.

A pregunta sobre las posibilidades de triunfo del Tri, apuntó “viene la selección de un parón muy largo, es la primera convocatoria del año y para la semifinal (ante Panamá) y final de la Nations League. Hay que estar conscientes de que no van a ser partidos fáciles, que son rivales que te van a molestar, a querer imponer ciertas cosas, pero la gente que está es por alguna razón, porque han hecho muy bien las cosas. Es un buen momento para ver de qué estamos hechos y lo que se puede lograr”.

Comparte esto: Facebook

X