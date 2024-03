Ley Antitabaco no reducirá su consumo; Fecanaco Sonora

Ivanova de los Reyes

La medida por parte de la Suprema Corte de Justicia en México, de no conceder amparos a casinos y tiendas de conveniencia para ya no exhibir cajetillas de cigarros, no va a erradicar el problema del tabaquismo en la sociedad, señaló Martín Zalazar Zazueta.

El Presidente en Sonora de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco), dijo que esto no reducirá el consumo de tabaco entre la sociedad mexicana, ya que se requiere solucionar el problema de fondo.

“Entendemos perfectamente la llamada Ley Antitabaco, lo que busca, pero con posturas como esas no se va a erradicar el consumo por quienes tienen ese hábito, aunque retiren la exhibición de cigarros de casinos o tiendas de conveniencia, las personas que fuman lo seguirán haciendo.

Subrayó que lo ideal sería atender este problema de salud desde otros ángulos y no buscando perjudicar solo a establecimientos comerciales con ese tipo de restricciones.

Zalazar Zazueta resaltó que la Ley Antitabaco donde sí podría generar afectaciones negativas sería en las microempresas o changarros, ya que la venta de cigarros representa el 25 por ciento de sus ingresos.

Agregó que esta problemática no solo debe ser dirigida únicamente al sector comercio, sino también se deben realizar campañas de prevención sobre el consumo del tabaco en escuelas y en la sociedad.

“Solicitamos que el gobierno no apunte todas sus estrategias para evitar el consumo de cigarros al sector empresarial, sino que en todo caso ello debe venir acompañado de fuertes campañas de difusión para que las personas no adquieran o dejen ese hábito, porque se ha demostrado que la prohibición no inhibe las conductas”, expresó.

