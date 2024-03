Se deben implementar políticas públicas para mejorar gestión del agua: Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Ivanova de los Reyes

El 25 por ciento de los usuarios no pagan el servicio de agua en la ciudad y solo el 48 por ciento del recurso que se introduce a la red se factura, reveló la Mesa Temática del Agua de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, al presentar el documento “Hermosillo ante la sequía extrema: plan, gestión y gobernanza”.

Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora y coordinador de la Mesa Temática del Agua, dio a conocer los indicadores de esta problemática a fin de definir los desafíos que enfrentamos y diseñar de políticas públicas que contribuyan a mejorar la gestión hídrica en la ciudad.

En lo referente al abasto de agua en la ciudad, señaló que se redujo de 130.6 a 126 millones de metros cúbicos de 2020 a 2022, una reducción de cuatro millones de metros cúbicos pese al aumento de la población; la dotación por habitante en 2022 se calculó en 34 litros por habitante día, que representa una reducción de los 418 litros por habitante día que se calculó para 2020, sin embargo, la dotación sigue alta ya que debería ser alrededor de 200 litros habitante día.

Precisó que el 64 por ciento del agua de la ciudad se extrajo de los pozos y el 36 por ciento provino de dos presas y sus acueductos, la presa El Novillo aportó el 27 por ciento de agua y El Molinito el nueve por ciento.

En lo que respeta a la macro medición del agua que se extrae de los pozos y se introduce al sistema urbano, mencionó que la deficiencia se mantiene.

“De los 89 pozos que se operaban en 2022, 57 contaban con medidor, es decir, hay un 65 por ciento de macro medición, en cuanto a la micro medición que se refiere a los medidores en las tomas, en 2022 el 42 por ciento de las tomas no contaban con medidor y en el 21 por ciento no funcionaba o no estaba accesible, solo el 47 por ciento de las tomas contaban con medidor funcionando”, explicó.

El investigador del Colegio de Sonora, precisó que solo el 48 por ciento del agua que se introduce a la red es facturada y esto es clave para mejorar la gestión del agua en la ciudad, el 52 por ciento restante, se regala, no se controla, se pierde en fugas o se evapora.

En lo referente al pago del servicio de agua en la ciudad, subrayó que en 2022 solo el 51 por ciento de los usuarios estaba al corriente en sus pagos, otro 24 por ciento tenía un atraso de hasta 11 meses en su pago, y un 25 por ciento dejó de pagar el servicio.

Sobre el tratamiento de aguas residuales, en 2022 la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Hermosillo (PTAR), trato o limpió 65.5 millones de metros cúbicos, volumen mayor al recurso facturado por el organismo operador.

La mayor parte del agua tratada se reutiliza en los campos agrícolas, solo una mínima parte se reúsa para uso industrial y urbano.

El especialista en el tema, recomendó aumentar la macro medición, incrementar y mejorar la micro medición, la habilitación de los sectores hidrométricos en los que está dividida la ciudad, aumentar la eficiencia física, reducir el abasto de litros habitante día, reducir el no pago del servicio y elevar la tasa de buen cobro, asimismo, construir una línea morada para reúso de aguas residuales.

