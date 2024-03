Sigue México con hambre de sed y Justicia

Afirma Luis Donaldo Colosio Riojas; El hijo del malogrado candidato presidencial, encabezó en Magdalena de Kino la ceremonia conmemorativa por el 30 aniversario del magnicidio

Eduardo Gutiérrez

Familiares, amigos y colaboradores cercanos de Luis Donaldo Colosio Murrieta, se reunieron este sábado en Magdalena de Kino, Sonora, para recordar y homenajear en su tierra natal al excandidato presidencial del PRI, asesinado hace 30 años en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California.

En el acto, el hijo del malogrado aspirante presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, lamentó que, a 30 años del magnicidio, México sigue con hambre y sed de justicia, tal y como lo manifestó su padre antes de su asesinato.

Acompañado de su esposa, sus hijos, así como las hermanas de su padre, además del gobernador Alfonso Durazo Montaño, encabezó una guardia de honor en el monumento erigido en honor a su progenitor, quien dijo que buscaba hacer una lucha social para impulsar el desarrollo económico y social en el país.

En entrevista, dijo que, a 30 años del hecho, no busca justicia y manifestó que ya perdonó al autor material del homicidio, Mario Aburto Martínez, a quien le deseó “Que Dios lo bendiga”.

Apuntó que lo que pretende es lograr lo que su padre buscaba que era un México de igualdad y oportunidades y lamentó: “Lo que me pasó a mí, le pasa a muchísimos niños y jóvenes todo el tiempo en este País, lo que pasa es que a mi apá le pasó en televisión nacional y era una persona pública, quizá eso ayudó a que tuviera mayor visibilidad”.

“A mí me gustaría, que 30 años después sigamos honrado la memoria de mi papá, pero la mejor forma de honrar la memoria de Colosio es asegurando que no les suceda a niños el día de hoy, lo que me pasó a mí”, argumentó y continuó “No se preocupen por mí, no se preocupen por la familia, créanme que a la familia Colosio se le hizo justicia el día que nació Donaldo y María Emilia”.

