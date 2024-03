Averno es nuevo Campeón Mundial

AGENCIAS

“El Amo y Señor” venció a Bárbaro Cavernario con la llave del “Rey del Garrote”. Por otro lado, Pequeño Olímpico dio a conocer su identidad

Averno no quiso repetir la historia de luchas pasadas cuando Bárbaro Cavernario lo derrotaba con “La Cavernaria” y ahora fue la misma “llave” de su adversario con la que se proclamó Campeón Mundial Semicompleto del CMLL en la función de Homenaje a Dos Leyendas 2024, en la que también Pequeño Olímpico perdió la máscara.

El público apoyó a Averno desde un principio. Toma del réferi y después un cachetadón a Bárbaro Cavernario prendieron a la afición.

Por su parte, “El Rey del Garrote” contrarrestaba los ataques y realizó los clásicos lances de los luchadores que se hacían anteriormente.

“El Amo y Señor” pudo zafarse de una primera “Cavernaria”.

La afición recompensó a los luchadores con el tradicional “¡Esto es lucha, esto es lucha!”.

Averno aplicó una palanca al brazo de Bárbaro Cavernario, quien pudo aguantar el dolor tras varios segundos.

“La Cavernaria” se la volvió a aplicar y esta vez sí la ejecutó, aunque “El Amo y Señor” se pudo librar del castigo agarrando la cuerda.

El desenlace de la lucha a una caída llegó a su fin cuando Bárbaro Cavernario falló una plancha, momento que Averno aprovechó para aplicarle la llave de su rival y rendirlo.

Al final, ambos gladiadores reconocieron su accionar sobre el ring de la Arena México al darse la mano y levantarla en lo alto.

PEQUEÑO OLÍMPICO PERDIÓ LA MÁSCARA EN HOMENAJE A DOS LEYENDAS 2024

La hora llegó para los Pequeños Estrellas del CMLL. Acero, Angelito, Pierrothito y Pequeño Olímpico pusieron en juego su máscara.

Los primeros en ser derrotados fueron Acero y Pierrothito, por lo que el duelo de máscara contra máscara se definió entre Angelito y Pequeño Olímpico.

Al final, Angelito se alzó con el triunfo y Pequeño Olímpico dio a conocer su identidad. Su nombre es Andrés Muñoz Andrade de 58 años de edad, originario de la colonia Morelos, en la Ciudad de México.

“Se paga la deuda como caballero, como profesional. Me veo en esta situación y me duele, son años y que me haya ganado un novatón…, me superó, vamos a empezar de cero”, fueron las palabras de Pequeño Olímpico.

Por su parte, Angelito dedicó el triunfo a la gente de Veracruz y a los que no daban nada por Angelito.

“Va para toda mi gente de Veracruz, va dedicado para todos los que no nadaban nada por Angelito, decían que no tenía un futuro aquí, pero este es el resultado de 10 años trabajando”, mencionó al borde de las lágrimas.

