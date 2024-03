Al América le faltó espectáculo, admitió André Jardine

AGENCIAS

El técnico del América se fue con buenas sensaciones y resaltó el accionar de sus jugadores tras el triunfo de 2-1 frente a San Luis

André Jardine se fue con un buen sabor de boca por haber conseguido gestionar de forma adecuada a su plantilla en el triunfo del América por 2-1 sobre Atlético de San Luis. Además, resaltó lo complejo que fue preparar este compromiso por una Fecha FIFA en la que perdió a muchos jugadores y admitió que les faltó espectáculo.

“Usamos el grupo que tenemos, la forma de atacar depende mucho de tus 11. Respeto las características de todos, a veces hacen funciones que no los privilegian tanto, pero el funcionamiento del equipo debe tener una lógica. Para mí son buenas sensaciones, los primeros 30 minutos fueron muy buenos, deberíamos haber tenido una ventaja importante, pero fallamos en pases y centros. Los últimos 15 minutos San Luis consiguió contragolpes, momentos de posesión y no me gustó tanto. En el segundo tiempo tuvimos un cambio de funcionamiento importante, encontramos espacios, tranquilidad para generar que duró 20 o 25 minutos. Las variantes las usamos, pero todo te exige entrenamiento.

América vs San Luis

Las Fechas FIFA son un desafío grande, hay equipos que tienen 10 días para trabajar un partido y nosotros no tuvimos la mitad del equipo, tuvimos un día para preparar el juego, respetamos a los que estaban cargados, fue muy importante la victoria ante un rival que siempre nos complica aquí, que está muy bien trabajado. Hay que valorar y mostrar la fuerza del grupo, estamos rotando y sacamos puntos. La campaña es reflejo de la calidad”, expresó.

En ese mismo sentido, el entrenador americanista resaltó la toma de decisiones para rotar a sus futbolistas en este duelo, así como la manera en que varios de ellos aprovecharon la oportunidad e, incluso, se refirió a ellos uno a uno.

“Vale mucho. Es importante un partido como este porque tomamos una primera decisión en esta recta final de la primera fase en la que tenemos que sumar puntos, la pelea está dura en este torneo, estar arriba de la tabla es interesante porque hay varios equipos que hacen una gran campaña.

Ante un rival que siempre te complica jugar con Kevin (Álvarez) cerca de su mejor nivel, Araujo muy bien, se acerca su mejor versión, Israel Reyes también era importante darle ritmo, Chava Reyes gana en confianza, Chicote (Calderón) jugó en una función que no había jugado y demostró que tiene nivel, el propio Brian (Rodríguez) hizo un gol importante que le genera confianza, Henry (Martín) e Illian (Hernández) jugando juntos por primera vez, Javairo (Dilrosun) más cómodo con la forma de jugar, Richard (Sánchez) hizo un gran partido. Muchas cosas buenas, no fuimos espectaculares, pero son buenas noticias para lo que viene y estar fuertes como grupo para los momentos decisivos de la temporada”, apuntó.

Finalmente, Jardine detalló cómo va la recuperación de Quiñones, Fidalgo y Zendejas, estos dos últimos con posibilidades de jugar el martes en la Concachampions contra New England Revolution.

“Las lesiones de Zende y Fidalgo fueron muy pequeñas, los sacamos para no arriesgar. Sentimos que evolucionan bien, mañana deben entrenar normalmente y van a estar listos contra New England. Preocupa más Quiñones, siente un poco de dolor, vamos a ver si evoluciona a tiempo y si no, encontraremos la solución en el elenco que tenemos”, cerró.

