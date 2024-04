Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Va Fiscalía contra policías municipales y contra cantante por soborno

No creo que le preocupe mucho a Natanael Cano, pero la Fiscalía de Justicia lo citará a declarar por el presunto delito de soborno a policías municipales, porque hay que recordar que “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, es decir, tan responsable es una parte como la otra.

Claro que los elementos policiacos son los que deberían poner el ejemplo y no dejarse “tentar” por unos cuantos billetes, sobre todo porque en la actual administración municipal se ha dignificado el salario de los integrantes de la corporación, pero es difícil erradicar las malas costumbres.

Por lo pronto el Fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, advirtió que irán con todo en contra de los servidores públicos por la conducta inapropiada, en la que presuntamente incurrieron y hay que enfatizar presuntamente, porque todavía está en proceso la indagatoria, e independientemente de lo que se ve en el video, se tiene que concluir la investigación y un juez tiene que declararlos responsables de un ilícito.

Cabe señalar que también el gobernador Alfonso Durazo y el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar condenaron este tipo de actuaciones de servidores públicos y ni qué decir del joven cantante de “corridos tumbados”, que es “influencer” y con esas conductas aporta muy poco a la juventud que lo sigue.

Sin embargo, insisto, no creo que a Natanael le preocupe la indagatoria ni los llamados a no dar mal ejemplo, porque viven en su mundo, rodeados de seguidores que les festejan sus ocurrencias, por llamarlas de algún modo y eso es lo que a ellos les importa, y esto ocurre no solo en el ámbito artístico, sino en otros muchos, incluido el político.

Declaran saldo blanco en Sonora pese a que accidentes cobraron vidas

Y ya que mencionamos al secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, parece ser que alguien no le pasó adecuadamente los reportes sobre el saldo vacacional, ya que en carreteras de Sonora fueron al menos cuatro personas las que perdieron la vida, sin embargo, para el funcionario el saldo de Semana Santa fue “blanco”.

Tan solo en Hermosillo, el día que se puso en marcha el operativo falleció un ciclista en la carretera 100, más otra persona fallecida en las inmediaciones de la presa Álvaro Obregón en Cajeme, otra más en la carretera de Pitiquito y otra por rumbos de Cananea, que son las que tuvimos conocimiento, entonces, no se puede hablar de saldo blanco en este periodo vacacional.

Sigue imperando la violencia en el proceso electoral, matan a candidata

A dos meses de que se lleven a cabo las elecciones en el país, suman 24 aspirantes de distintos partidos las y los asesinados, lo que difícilmente incentiva la participación de la sociedad.

Este lunes fue acribillada Gisela Gaytán, candidata de Morena, a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, pero desde que inició el proceso, en distintos puntos del país, al menos cada semana han arrebatado la vida a algún o alguna aspirante.

Lamentablemente en este caso, otra persona que estaba cerca de la abanderada también perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

La cuestión es que no nos había tocado atestiguar un proceso electoral tan complicado y con tanta violencia como el actual y eso que en las elecciones anteriores ultimaron al candidato a la alcaldía de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, el cual sigue impune.

Sin embargo, pese a las dos docenas de candidatas y candidatos asesinados, tristemente la autoridad sigue teniendo otros datos y ponderando los abrazos sobre los balazos.

