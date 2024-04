Llama Beltrones a parar demolición del país

Urge a votar por un cambio y acabar las ocurrencias; El candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que el actual gobierno está quebrado y ha destruido instituciones, permitiendo el crecimiento del crimen organizado

Judith Franco Ainza

Tras señalar que el actual gobierno federal está quebrado, que ha despilfarrado el dinero en ocurrencias que ha destruido instituciones y permitido el crecimiento del crimen organizado en el país, el candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones Rivera, llamó a votar por el cambio y hacer que las cosas buenas pasen.

En entrevista en el programa Aparador Político, que se transmite cada martes por la radiodifusora FM105 de Guaymas, conducido por Ramón Barrera, así como en las plataformas de los periódicos El Vigía y Entorno Informativo, de Grupo Padilla Hermanos, el político sonorense, exhortó a parar la demolición del país que está haciendo el actual gobierno federal.

Cuestionado sobre la coalición que encabeza, explicó que, ante el fracaso del actual gobierno en materia de salud, economía, seguridad y educación, las fuerzas políticas que mediante acuerdos lograron construir este país, en este caso PAN, PRI y PRD, “estamos resueltos a defender las reformas que alguna vez construimos para que salga ganando la gente”

Lamentó la destrucción que se observa a lo largo y ancho del estado, en donde los municipios carecen de recursos para lo más elemental, al igual que en materia de salud, en donde no existen medicamentos ni personal suficiente, por lo que, quien se atiende en el sector público, al sufrir una enfermedad grave prácticamente recibe una sentencia de muerte.

Aseveró que el gobierno federal tiene un espíritu centralista, llevándose todos los recursos, que reparte mediante una fórmula que no es equitativa y que no es justa para atender las necesidades de la población, lo cual se puede resolver legislativamente y “estoy buscando la confianza de los sonorenses para poder ser Senador y desde ahí podemos cambiar las cosas y hacer que las cosas buenas pasen”, apuntó.

La muerte ronda a Sonora

Beltrones Rivera, cuestionó la grave inseguridad que aqueja al estado en donde “la muerte anda rondando una buena parte de Sonora, el crimen anda con la mayor impunidad, esto es lo que en buena parte estamos viendo, como también la falta de servicios médicos”, insistió.

Consideró que es tiempo de hacer un alto en el camino y reconocer que la política en materia de seguridad pública de Morena fracasó y “nos trajo muchos más homicidios que en los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Fox” y apuntilló que a la fecha se tienen más de 200 mil muertos por la violencia en las calles.

Propuso que los militares regresen a los Cuarteles y se cree una fuerza policiaca bien preparada, pero bien pagada, instruida en materia de investigación y derechos humanos, porque los militares tienen otra formación “se requiere volver a lo básico”, afirmó.

En materia económica alertó que la administración federal actual dejará un país con gran endeudamiento, que irresponsablemente aprobaron los actuales diputados federales para este año por dos millones de pesos, lo que será insostenible para el próximo año, lo que redundará en que el país y los estados carezcan de recursos, “si hoy estamos amolados, imagínese como viene”.

Por ello, dijo que hay que procurar un Congreso que no permita que la próxima presidenta actúe con la arbitrariedad y las ocurrencias como lo está haciendo este presidente y apuntó “yo quiero representarlos en el Senado, necesito de su confianza y de su voto, nunca les he fallado, hoy no será la primera vez”.

Comparte esto: Facebook

X