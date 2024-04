Sin medias tintas

Dejan solos a candidatos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Dejan solos a candidatos…Y ya suman 26 los candidatos asesinados en el actual proceso electoral del 2024, y lo que son las autoriades electorales todavía siguen “patinando” con sus trámites burocráticos, ante las solicitudes de protección que les hacen, y el último funesto ejemplo de eso es el de la abanderada de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuto, Gisela Gaytán, a la que mataron la tarde el pasado lunes. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior ahí está lo ventilado por la de la Secretaría de Seguridad en el País, Rosa Icela Rodríguez, quien confirmó que Gaytán Gutiérrez había pedido vigilancia ante las instancias del Instituto Nacional Electoral (INE), y el órgano estatal electoral guanajuatense, por a éste último corresponderle los aspirantes locales, pero dicho órgano respondió que no había iniciado la tramitología. ¡Así la negligencia!

Ante lo que se deduce que a Bertha Gisela prácticamente la mandaron al matadero, por esa evidente burocracia que hay en ese sentido, si se parte de que previamemente trascendiera que ya había recibido amenazas de muerte, de ahí que en una conferencia que ofreciera unas horas antes de su homicidio, confesara que estaba a la espera de que le asignaran escoltas, después de la petición que hiciera, pero nunca llegaron.

Es por eso que en el citado día, a eso de las 18:00 horas -seis de la tarde-, con la mayor facilidad del mundo unos hombres armados se le acercaron y le dispararon “a boca de jarro”, mientras encabezaba una caminata proselitista en la comunidad de San Miguel Octopan, atentado en el que también murió el candidato a primer regidor morenista, Adrián Guerrero Caracheo, además de resultar otras dos personas heridas. ¡Zaz!

Porque en lo poco que alcanza a verse en los videos que circularan sobre esa artera ejecución, queda más que evidenciado que Gisela, una abogada de 37 años de edad, carecía de un cerco de seguridad, pues en ningún momento se escuchan disparos para repeler la agresión, y mucho menos hubo detenidos, como tampoco lesionados entre los atacantes, aun y cuando se trata de uno de los Estados más inseguros de México.

En lo que es una falta de “blindaje” que resulta por demás incomprensible, si se parte de que ya en las elecciones del 2018 y 2021, así como en las del presente año, en esa Entidad ya suman seis los contendientes a los que han matado, tres de ellos de Morena, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PAN y del PRD; en tanto que recién uno de MC había vivido para contarlo, al salir bien librado de un ataque similar. ¡Glúp!

De ahí la consternación que hay a nivel nacional, y no es para menos, al margen de que se diga que el Cártel de Santa Rosa de Lima es el que había amagado a Gaytán, porque el pero radica en el por qué a pesar de los pesares, o de tantas muertes, todavía los del INE y los institutos estatales siguen sin actuar como lo demandan las circunstancias, es decir, sin tantas burocracias, y por el contrario de manera pronta y expedita. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que en Sonora “no se hacen malos quesos” al respecto, por como ya ha salido a relucir que el titular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruiz Arvizu, igualmente ha pecado de burócrata a la hora de poner muchos peros para ese clase de trámites, pasando por alto que por lo tardados pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de quienes buscan ser protegidos. ¡Ni más ni menos!

Una tras otra en el Issste…El que sigue siendo tierra de nadie es lo que queda del viejo Hospital “Fernando Ocaranza” de Hermosillo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), como lo denota el que ahora los médicos residentes están protestando porque no han recibido el pago de sus becas, como igual está ocurriendo con otros galenos de ese rango a nivel nacional. ¡Pácatelas!

Casi por nada es por lo que aflorara que desde el pasado miércoles iniciaron un paro de labores en ese nosocomio, y no es para menos, porque a decir de uno de los 52 doctores inconformes, desde la primera quincena de marzo no les han liquidados sus percepciones, pero lo más grave es que desconocen las razones por las que los está afectando con esa falla, ante lo que ignoran cuándo van a depositarles la beca. ¡Tómala!

Más menos así es como de la noche a la mañana “los dejaron viendo pa´ todos lados”, y sin saber que hacer, y es por lo que consideran que es un incumplimiento muy delicado por parte del Issste, al pasarse por alto que son padres, esposos, y pilares de familia, y que las rentas y demás servicios no los van a esperar, después de que del pasado 1 de marzo en adelante, ya dejaron de recibir los entre los $8 mil y $9 mil pesos. ¡Vóitelas!

Sin embargo, y como siempre ha sucedido, para los fantasmales operadores de ese instituto en Sonora no pasa nada, como lo demuestra el que, por toda respuesta ante esa protesta y paralización, por medio de un vocero sin voz, porque no siquiera se identificó, mandaron a decir que no es mayor problemática, y que tentativamente se les pagaría hoy jueves, pero sin asegurarles nada. ¡Así “de volada” la reacción!

Al responderles que: “Ellos tomaron una decisión -de ausentarse de sus labores-, la cual se respeta y nosotros resolvemos el problema con médicos del Issste, sinceramente no sé si son dos quincenas o una -las que no han pagado-, sí me dicen que son dos, les creo, pero siempre se les avisa de la posibilidad”, por lo que a ese grado son ignorantes de ese lío, que habrá que ver en qué termina, porque con esa “lana” sí que no se juega. ¡Ñácas!

Preparan un plan hídrico…Quien vaya que echó por tierra aquello de que ¡En los lunes ni las gallinas ponen! Es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al iniciar la semana haciendo un recorrido de supervisión por las obras para rehabilitar el Mercado Municipal No.1, localizado en el Centro de Hermosillo, cuyos trabajos se encuentran en la etapa de fortalecer lo estructural. ¡Qué tal!

Toda vez que Durazo Montaño quiso constatar de primera mano, y empolvándose los zapatos, el avance que presentan esos trabajos de remodelación que se llevan a cabo en ese antiguo inmueble de mercaderes, y que de acuerdo a lo que expresara, sí que ya “se mantenía en pie” porque Dios es muy grande, por lo deteriorado que estaba, lo que explica el porque ya se le habían caído algunas partes a pedazos. ¡Así el dato!

Por ese motivo es que para su restauración canalizarán una inversión superior a los $58 millones de pesos, para mejorar la estructura, como es el sistema de cubierta, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, canceles de vidrio, y sistema pluvial, entre otros, con lo que se busca darle otra cara a ese Mercado, en beneficio de los comerciantes y hermosillenses, y además se convierta en un punto de atracción para el turismo. ¡Mínimo!

Luego entonces, y a partir de ese “ojo que le echara” el “Gober”, estiman que en general esa reconstrucción ya refleja un desarrollo como del 15%, aunque algunas labores por su naturaleza ya registran avances mayores, como incluso lo constatara, Migdelina Castillo, la presidenta de la Unión de Locatarios, al tomar parte de esa checada del dato que hicieran las autoridades, para que todo marche en base a lo programado.

No en balde es que Durazo expresara que: “Estoy muy contento de que hayamos conseguido recursos para la rehabilitación de esta obra de carácter histórico, emblemática en la ciudad, que es punto de confluencia de la gente de todo el Estado y que, además, una vez remodelado, el edificio va a representar un atractivo turístico en el corazón de la Capital del Estado”, porque también incluirá el rescate de las calles aledañas. ¿Cómo ven?

Por cierto, que también está de resaltar que ayer el Ejecutivo Estatal en su tradicional conferencia semanal anunciara que ya se trabaja en lo que será la implementación de un Plan Estratégico de Protección Civil en materia hídrica, para poner en práctica acciones y reasignar los recursos necesarios para la atención del abasto de agua en la región sonorense, aun y cuando se aclarara que para el 2024 ya está asegurado. ¡De ese tamaño!

Suma más puntos Alcalde…Con todo y que ya no es ninguna novedad, pero el que ha continuado sumando puntos a su favor es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora ocupara el primer lugar entre los alcaldes mejor evaluados por los ciudadanos, según la última encuesta de Mitofsky, a partir de un sondeo realizado en los 20 municipios más poblados de la República Mexicana.

Pues de acuerdo a los saldos arrojados por esa empresa encuestadora, que corresponden a febrero del 2024, revelan que Astiazarán Gutiérrez obtuvo un porcentaje de aprobación entre los habitantes de Hermosillo de un 57.2%, lo que lo colocó en la primera posición de ese ranking nacional; seguido por los “Presimunes” de Querétaro, Querétaro, y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 56.3% y 56.2%, respectivamente. ¡De ese vuelo!

Por lo que así ha estado el crecimiento y repunte del “Toño” Astiazarán, en cuanto a la aceptación ciudadana que ha logrado, a la hora en que han evaluado y avalado el trabajo que ha desempeñado en su trienio, como lo denotan esos números que no mienten, que forman parte de una serie de estudios con los que se califica a los mejores munícipes y gobernadores, así como a los ediles de las localidades fronterizas y costeras. ¡Órale!

Tan no es “enchílenme otra gorda” el puntear en esa evaluación ciudadana, que en el fondo quedaron los “Presis” de Toluca y Ecatepec, Juan Maccise y Fernando Vilchis, respectivamente, ambos del Estado de México, con 31.1% y 41.5% de aprobados; mientras que 13 están por encima de la mitad de los que “pasaron”, que va de cero a 100 en la calificación; en tanto que el resto no alcanzan el 50% de “palomeo”.

O séase que esa es la trascendencia del posicionamiento alcanzado por Astiazarán, lo que fortalece sus aspiraciones reeleccionistas, por aquello de que volverá a contender por la alcaldía, vía el Frente Amplio por México, y llevando como adversarias a María Dolores del Río por Morena, y Natalia Rivera por MC, pero él llevando la ventaja de que está confirmando que es de los que da resultados. ¡Esa es la positiva percepción!

Correo electrónico: [email protected]

