Sin medias tintas

Los Técnicos pa´l Senado

Ni como ayudar a Xóchitl

¡¿Alarga agonía Notario?!

Agilizará trámites Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

Los Técnicos pa´l Senado…Y la que confirmó el por qué junto a Heriberto Aguilar, ya se les conoce como Los Técnicos de la actual elección al Senado por el partido de Morena es Lorenia Valle, como ayer quedara demostrado en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, por como en todo momento respondiera los cuestionamientos que le hicieran, pero desde una visión morenistas, o soñadora. ¡Tómala!

Aunque lo que se vale reconocerle a Lorenia, es que por sus buenas intenciones no queda, pero siempre al amparo del discurso que enarbolan los canidatos guindas, como es el del construir lo que desde ya han llamando que será el segundo piso del gobierno de la cuarta transformción, con la abanderada presidencial Claudia Sheinbaum a la cabeza, al ya casi estar dando por sentado que es la que triunfará. ¡Así la confianza!

Porque lo que es la también ex diputada para nada se metió en camisa de once varas, ni cuando se le preguntara por el Plan C que están aplicando en varios Estados, entre ellos Sonora, para intentar ganar las tres posiciones senatoriales que están en disputa, y que es lo que hizo posible que formarán una fórmula extra con el Partido del Trabajo (PT), que es integrada por Célida López y Froylán Gámez. ¡De ese pelo!

Y es que a la hora en que le pusieron sobre la mesa el que Célida se ha tomado muy en serio esa contienda, al grado de públicamente ventilar que junto con Froylán le están apostando a obtener el primer lugar, y no a sólo “engordarles el caldo”, Valle Sampedro se limitó a decir que es un proyecto partidista, por encima de intereses personales, cuando está claro que al interior de esa coalición hay diferentes grupos. ¡Vóitelas!

Sin embargo, y por los perfiles que han distinguido a Valle y Aguilar Castillo, a partir del como se han conducido durante la campaña proselitista que llevan a cabo, y lo que han sido sus exposiciones en ese foro de comunicadores, se terminó comprobando el porque quedó más que evidenciado, que lo que es López Cárdenas y Gámez Gamboa, son los que “le están poniendo sabor al caldo” por ese bando. ¡Palos!

Ante lo que concluyen que la ex titular del DIF Estatal y el ex secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), únicamente se están limitando a jugar con el escore, y con la ventaja y comodidad que les da la marca que representan, como es la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras que los aspirantes del PT son los que sí han salido a rifársela, o a enfrentarse con los de la oposición. ¡A ese punto!

Tan tranquila ve la cosa la política hermosillense, que incluso hasta reveló que no se ha visto en la necesidad de solicitar protección, o seguridad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), a raíz de la violencia imperante, y que a la fecha ya ha provocado en México el asesinato de 28 contendientes a diferentes cargos de elección popular, y como sí ya la requiriera su adversaria del PAN, PRI y PRD, Lilly Téllez. ¡Ni más ni menos!

Eso aun y cuando en el Estado ya han sido detectadas varias regiones que son catalogadas como de muy inseguras y peligrosas, por la presencia del crimen organizado, como las ubicadas entre San Luis Río Colorado y Caborca, y no se diga Cajeme y el valle de Empalme-Guaymas, tan es así que en los comicios pasados en Obregón mataron al candidato de MC a la alcaldía, Abel Murrieta. ¡De ese vuelo!

Ni como ayudar a Xóchitl…Ahora sí que a la que ni como ayudarle es a Xóchitl Gálvez, la candidata “a la grande” por Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, por la exhibida que ayer le pegaran a su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien a punto ebrio arremetió contra un guardia de un antro de Polanco en “Guachilandia”, como se ventaneara en un video difundido en las redes sociales. ¡Glúp!

Es por eso que el escándalo nacional no se hiciera esperar, por como a Juan Pablo se le viera insultando a los empleados del establecimiento nocturno con palabras altisonantes y lanzando patadas, y es por lo que se ha generado todo un debate, al grado de que esa grabación fuera proyectada en los monitores durante la sesión del pleno del Senado de la República, por petición de la senadora morenista, Antares Vázquez. ¡Pácatelas!

Por lo que tras 26 segundos de proyección, Vázquez pidió parar la filmación para apuntillar: “Esa es la derecha, la verdadera derecha que va a denostar a la gente por su físico, como hemos visto ampliamente en este Senado, la derecha que menosprecia con clasismo. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del Presidente, o el hijo de Claudia Sheinbaum?”, cuestionó, por lo que así ha estado el escarnio, y con sobrada razón. ¿Qué no?

Motivo por el cual es que el vástago de Xóchitl saliera a decir en un mensaje grabado que: “Antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así, quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpe con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben”. ¿Cómo ven?

Además de que agregara que: “Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme a un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo”; en tanto que Gálvez Ruiz hasta ya por la tarde también se sumó a las disculpas, pero es obvio que con ese exceso de su chamaco debió perder muchos adeptos. ¡Órale!

¡¿Alarga agonía Notario?!…A quien dan cuenta que sí le queda aquello de que ¡El que se lleva se aguanta! es al ex secretario de Gobierno y hoy Notario Público 113 por “dedazo”, Miguel Ernesto Pompa Corella, por como el pasado 21 de marzo fuera suspendido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con todo y que trascendiera que acaba de ganar un amparo contra esa disposición. ¡Zaz!

Lo anterior detivado de que el también apodado “Potrillo” Pompa, recurrió a ese recurso legal para defenderse, y el Juzgado de Distrito Décimo Segundo del Poder de Justicia Federal le concedió una suspensión provisional, en su “calidad de “Notario divino”, como lo señalan, lo que significa que las medidas en su contra quedan sin efecto temporalmente, aunque lo que es la “quemada” ya nadie se la quita. ¡Mínimo!

De ahí que consideran que Pompa Corella sólo estaría prolongando “su agonía”, por decirlo de alguna manera, porque únicamente podrá continuar con sus funciones en lo que se resuelve ese enjuiciamiento del que está siendo objeto, y que suponen que no es precisamente por en su momento como funcionario haber hecho las cosas bien, y es por lo que ahora podrían estarlo haciendo pagar las “facturas políticas” que debía.

Con todo y eso, y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que hoy por hoy a Miguel Ernesto lo tienen “en capilla”, y ante la posibilidad de perder esa concesión de federatario que le otorgarán como “premio” al salir de su encargo como vividor público, y que es lo que antes se estilaba con los más allegados al gobernante estatal en turno, y que es lo que ya se cambiara, vía una reforma que se le hiciera a la ley notarial. ¡Qué tal!

Si se analiza que lo que ese juicio continuará en el Tribunal de Justicia Administrativa estatal, ante lo que se da por descontado que Pompa estará “cruzando los dedos”, y hasta de los pies, para que el Tribunal Federal en definitiva decide cancelar esa suspendida, lo que se percibe como algo muy “cañón”, o difícil, porque el mensaje que se está mandando, es de que no está apto para desempeñar esa actividad. ¡Esa es la lectura!

Agilizará trámites Alcalde…El que es algo así como una versión del famoso ¡Sí se puede!, es el programa que ahora está poniendo en marcha el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como es el denominado “Hermosillo cómo sí”, con la intención de atender más rápido a los usuarios, y de esa forma mejorar el servicio en los más de 220 trámites municipales que acuden a realizarse. ¡Así el dato!

Casi por nada es por lo que Astiazarán Gutiérrez destacara, que ese avance es parte de una política en la búsqueda continua de nuevas soluciones a viejos problemas, en este caso aplicado a la eficiencia y reducción de las esperas en las diferentes dependencias municipales, a través de capacitar al personal de ventanillas, y que tengan mejores habilidades para atender al cliente, así como el manejo de quejas y solución de problemas.

Lo que explica porque “El Toño” Astiazarán les aclarara a los empleados que llevan a cabo esa labor, que el “Hermosillo cómo sí” es el rostro que debe tener la administración municipal, poniendo en el centro de su esfuerzo cotidiano al ciudadano, a cada persona que les toque atender en sus tramitologías y gestiones, porque al margen de los adelantos tecnológicos, siempre será crucial el elemento humano. ¡De ese tamaño!

Es por lo que el “Presimun” remarcara que un cambio de actitud pueden hacer la gran diferencia cuando se atiende al público, porque lo que se pretende es que la ciudadanía que acuda a una ventanilla municipal se sienta bienvenida, y se le trate eficientemente, con respeto, y en un tiempo razonable, para lo cual en esta nueva fase habrá personal extra, mismo que hará las veces de orientador y facilitador. ¡Es el plan!

Para el caso es que Astiazarán pusiera un ejemplo al decir que: “Esa persona que está haciendo fila imaginemos que somos nosotros, imaginémonos además que de ser nosotros queremos que esa persona se vaya con la mayor satisfacción posible”, que es el objetivo por el que se está instrumentando ese nuevo modelo operativo, con el que se quiere hacer valedero aquello de que, ¡Primero se empieza por la casa!

