Sin medias tintas

“Se queda corta” Rectora

Que es acosador el de MC

¡“Le saldrá “píor” a cafre!

Ignoran el llamado de INE

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Se queda corta” Rectora…Dan cuenta que la que una vez más se está “quedando corta” es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, como se lo están echando en cara los del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), por considerar insuficientes las propuestas que les han hecho, a menos de dos semanas para el estallamiento a huelga, que es el próximo 16 de abril, a las 17:00 horas.

Pues así está la exhibida que le están dando los del Staus, por medio del integrante de la Comisión Negociadora de esa organización sindical, Sergio Barraza Félix, al ventilar que en lo que fuera la penúltima mesa de esos “jalonellos”, previo a que se cumpla la fecha del emplazamiento para colocar las banderas rojinegras, sólo les hicieron un ofrecimiento en prestaciones, equivalente a 1 millón 800 mil pesos al año.

Casi por nada es por lo que Barraza apuntillara que se trata de una cantidad muy pequeña la que les ofrecen en relación con la inflación, lo que afecta sus salarios y prestaciones, además de que solamente: “Se contemplan aumentos de estímulos a los profesores de asignatura, aumento también al fondo de medicina preventiva, a la aportación de seguro de gastos médicos mayores, y a la ayuda por defunción”. ¡De ese pelo!

De ahí que señalaran “con dedo de fuego”, que a Plancarte Martínez se le está acabando el tiempo para lograr posibles acuerdos, y así evitar la paralización de la Unison, porque a partir de hoy ya sólo le quedarán 11 días para “llegarles al precio”, y es que por toda respuesta les ha salido con que continuarán con las gestiones ante el Gobierno del Estado, en aras de que los apoyen con una “lana” extra, y así poder responderles. ¡Tómala!

Al respecto lo que es Sergio les reviró a doña María Rita y compañía, el que: “Nosotros planteamos que se revise el recurso que se recibe ya para este año y se determine su utilización, porque consideramos que mucho de ese recurso se destina al pago de altos funcionarios de la administración universitaria, donde podría hacerse un ahorro y de eso cumplir con las demandas del Staus y Steus”, lo que refleja que primero se a$eguran ellos.

Pero por si eso fuera poco también les están “sacando a flote” que: “Igual en el pliego de violaciones tenemos un gran atraso, pues no hay una respuesta a las violaciones que estamos reclamando, y el tiempo está corriendo; vamos en general muy atrasados, todavía”, como lo resaltara Barraza Félix, y lo que una vez más evidencia que a Plancarte no se le dan esas negociadas, por lo cerrada y errada que dicen que es. ¡Vóitelas!

Eso al margen de que junto con el Sindicato de Empleados y Trabajadores (Steus), demandan un alza salarial del 10%, aun y cuando hay una política en ese sentido que se rige a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública, de ahí la importancia que tendrá como mediador el de la Secretaría del Trabajo, Francisco Vásquez, para que no se llegue al paro, con todo y que Plancarte Martínez es de las que no se dejan ayudar.

Por lo pronto, y a como están sin avances esas negociadas, es que ya ayer el Staus instalara lo que es el Consejo General de Huelga, conformado por más de 20 de sus agremiados, que son los que se encargarán de revisar la última propuesta económica que les ofrezcan los operadores del Alma Mater, y si ya no les queda “díotra”, el llamar a una asamblea general a los académicos para que voten por el estallamiento, o no. ¡Zaz!

Que es acosador el de MC…Quien afloró que dizque tiene un pasado acosador es el “candidote” presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), el improvisado de Jorge Álvarez Máynez, al ser ventaneado por un presunto acoso sexual contra la joven sonorense, Ana Castelán Valenzuela, en el periodo en que ésta formó parte de ese partido político en Sonora, entre los años 2019 y 2021. ¡De ese vuelo!

A ese grado es que se animara a hacer pública esa supuesta vejación, vía su cuenta de X, en la que asegura haber sido víctima de ese delito por parte de Álvarez Máynez, y además revelando que no erala única, como lo confirmara en una entrevista realizada por El Heraldo Radio, en la que dio detalles del cómo en el 2021, incluso había denunciado legalmente el hecho, pero simplemente no fue tomada en cuenta. ¡Pácatelas!

Es por lo que Castelán Valenzuela destacara que: “Mi denuncia no es de ahorita, lo he estado haciendo desde 2021. Los años que estuve trabajando, no los tomaron en cuenta, simplemente “si daba un beso merecía un lugar”. Me di cuenta que mi trabajo no fue valorado y que esas prácticas entre ellos son muy comunes”, por lo que así está la quemada para el abanderado del instituto naranja, que por algo aseguran que tiene mala fama.

Y para que quedara más claro es que Ana balconeara que: “Para mi lo increíble son las mujeres que están abrazándolo y apoyándolo, es un asqueroso, nunca se me olvida lo que me dijo, hasta vergüenza me da repetirlo, seguro ni se acuerda de lo borracho que estaba”, exhibiendo que MC no ha respondido a la acusación, a pesar de haberla hecha formalmente, calificando la situación “desgastante y revictimizante”.

Tan es así que para quien dude lo anterior es que dijera que: “Quienes alguna vez estuvimos cerca de Álvarez Máynez, y algunos otros del equipo de MC Sonora, ya saben quiénes, hemos sufrido acoso sexual. Incluso algunas me lo comentaron, pero ¿por qué seguir ahí? No se puede ser feminista solapando personajes como esos”; pero por encima de eso, muy seguramente que se defenderá diciendo que es una campaña negra.

¡“Le saldrá “píor” a cafre!…Y al que todo hace indicar que sí que le van aplicar aquella famosa frase del ¡No corras, porque te va ir “píor”!, es al finalmente hoy encarcelado y procesado cafre del volante, como es el caso del joven, Nathan Karim, acusado de arrollar con su auto a una familia y huir hacia los Estados Unidos, al trascender que podría recibir una pena máxima de más de 10 años en prisión. ¿Cómo ven?

Porque de acuerdo a lo adelantado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, de ser encontrado culpable por el delito de lesiones graves en número de tres, por el accidente vial que provocara en marzo del 2023 en la colonia Cuauhtémoc de Hermosillo, se le pudiera fincar una condena de cuatro años por cada uno de los afectados, que llevaría a sumar 12 años tras las rejas.

Y es que Nathan Karim tiene en contra el haber actuado con alevosía y ventaja, al “pelarse” del lugar de los hechos, en lugar de quedarse a auxiliar a los lesionados, una señora y su hija de cinco años de edad, así como un sobrino de 2 años, que a más de un año de ese atropellamiento, todavía presentan secuelas de las heridas que sufrieran, y es por eso del repudio social que hay en su contra, y la exigencia de justicia. ¡Mínimo!

Así que tras ser deportado por las autoridades del “otro lado”, a donde escapó tras ese comentado percance que causara, al fin se presentó voluntariamente ante las instancias judiciales, que le ejecutaron la orden de aprehensión, y dictándosele prisión preventiva, pero lo que es Acuña Griego precisó que el que haya acudido por su propio pie, no le reducirá la penalidad por esa acción delictiva. ¡Ni más ni menos!

Para el caso el también magistrado del Poder Judicial estatal manejó que aún no se han definido las fechas en que se efectuarán las próximas audiencias, aunque confió en que podrían realizarse a la brevedad posible, con el fin de que al presunto culpable se le aplique la ley, como lo demandan las familias de las víctimas, por la forma en que les cambiara la vida, derivado de su imprudencia al conducir a exceso de velocidad. ¡Qué tal!

Ignoran el llamado de INE…Para que vean el como ya está la creciente falta de credibilidad que hay en torno a los procesos electorales como el actual, es que la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en la Entidad, Jannet Piteros Méndez, casi casi está implorando el apoyo de la ciudadanía en el Estado, para ser funcionarios de casilla en los comicios del próximo 2 de junio. ¡A ese punto!

Más menos así está el desesperado llamado que está haciendo la funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que informara que ya se cerró la primera fase de capacitación, pero que desde ya están convocando a una segunda, que tendrá lugar el venidero martes 9 de abril, y es por lo que exhortan a los sonorenses para que se sumen, ya que actualmente hay muy pocos voluntarios registrados. ¡Así el dato!

Razón por la cual es que Piteros Méndez se lamentara de que: “Lo más difícil es encontrarlos, porque tenemos un porcentaje importante, el 30%, que no viven en su domicilio, que viven en el extranjero; y del otro 70%, un 30% te dice que no quiere participar”, en lo que se vale apuntar que no es un rechazo producto de la casualidad, sino más bien de la falta de promoción del INE para animar a la participación, al ser casi nula.

Y si a eso se le agrega la violencia electoral que ha habido, previo a esa elección que ya está a menos de dos meses de distancia, con una saldo de 28 candidatos asesinados en varios Estados, y que contando a los colaboradores alternos ya hacen un saldo de medio centenar, es por lo que quiere pensarse que los ciudadanos ya no quieren exponerse, y más porque prácticamente lo hacen de a grati$, o por un mero deber cívico.

Aun así lo que es Jannet ya ha anticipado, que mínimo necesitan de al menos nueve personas por casilla, ya que el día de la votación algunos no acuden, o llegan tarde, por lo que ese es el reto que tienen por delante, y que no es cualquier cosa, por la escasa disposición que hay de participación, lo que crea condiciones para que haya más dudas sobre esa operatividad que habrá a la hora de la hora, o cuando la gente acuda a las urnas.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X