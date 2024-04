Logra Sonora nueve plazas para Nacionales en ajedrez y tenis

Los nueve atletas sonorenses avanzaron a la fase nacional después conseguirlo en Durango y Chihuahua, sede de los Macro Regionales

La delegación sonorense consiguió nueves boletos más hacia los Nacionales Conade, cinco de ellos en ajedrez y cuatro en el tenis, los cuales se lograron en las etapas Macro Regionales de ambas disciplinas celebradas el pasado fin de semana.

En el caso del “deporte ciencia”, que tuvo su competencia regional en Durango, Durango, clasificaron tres sonorenses de la rama varonil: Lenín Odín Chávez Domínguez (Sub 20), Raúl Moisés Cárdenas Armenta (Sub 16) y Mateo Ruiz Gastélum (Sub 12).

Mientras que, en la rama femenil, fueron dos las ajedrecistas que aseguraron su estancia en la etapa nacional, a realizarse del 20 al 26 de mayo en Ciudad del Carmen, Campeche: Laura Ximena Soto Guzmán (Sub 12) y María Abigail Villaescusa Espinoza (Sub 12).

A su vez, los cuatro tenistas de Sonora que pasaron al nacional en el Macro Regional efectuado en Chihuahua, Chihuahua, lo hicieron en la categoría de 14 años, dos en cada rama, los varones fueron: Raúl Aguilar y Nicolás Medina; y en la femenil avanzaron Alexia Robinson y Mónica Serrano.

En esa eliminatoria el equipo femenil terminó como líder de grupo pues ganó las tres series (juegan dos encuentros de singles y uno de dobles) que sostuvo (ante los anfitriones, Coahuila y Baja California Sur); el de hombres aseguró la plaza nacional tras ubicarse en el cuarto lugar de su sector con marca de 2-2 (derrotó a Baja California y Sinaloa).

