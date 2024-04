Sin medias tintas

+ $acan a flote a Cere$o$

+ Están peor camioneros

+ ¡Un misterioso temblor!

+ Otro plantón de “Profes”

Por Martín Romo (El Verdugo)

$acan a flote a Cere$o$…Y lo que se sospechó desde un principio se confirmó, como es la implicación y complicidad de cinco custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nogales, en la fuga de un reo ocurrida el pasado 6 de abril, y por lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya les ejecutó órdenes de aprehensión, para enfrentar cargos por incumplimiento de un deber legal. ¡Qué tal!

Así terminaron de destapar esa cloaca carcelaria, con la prisión preventiva que les dictaran a los desleales guardias del citado penal, identificados como Juan “N”, Miguel “N”, Marco Aurelio “N”, José Luis “N” y Luis Gregorio “N”, por no actuar para evitar la evasión de Kevin Jorge Jesús Romero Corvera, de 29 años, quien cumplía una condena de 20 años por homicidio, y al que recapturaran tres días después en Ímuris.

Ya que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Estatal, dichos vigilantes no intervinieron, a pesar de estar en las torres de seguridad, y de haber observado la escapada, a través de las cámaras de vigilancia; aunado a que también permitieron que el recluso escalara por el patio y alcanzara la barda, omitiendo colocar los candados en las rejas que daban al patio, entre otras omisiones. ¡Tómala!

Motivo por el cual es que se les asegurara en el mismo centro penitenciario por los agentes la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y se les encarceló como medida cautelar, aunque se les busca vincular a proceso, por lo que la audiencia se programó para el jueves de enfrente, luego de que la defensa solicitara una ampliación del término para esa casi segura vinculación. ¡De ese pelo!

Con lo que se corroboró que ya era mucho para ser casualidad, el que se les estuvieran “pelando” con esa facilidad en esa “Peni”, que sí que ya da pena ajena, por esas presuntas corruptelas que les están sacando a flote, por no ser la primera vez que tuviera lugar una escapatoria de esas, y sin que actuaran en consecuencia, como finalmente lo están haciendo ahora, pero sin tocar a las “cabezas”, como son los mandos superiores.

Y es ahí donde surge la obligada pregunta de que, si dónde radica la responsabilidad, o más bien irresponsabilidad del Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, por ser del que depende la operatividad de esas cárceles, porque lo que es hasta hoy ni siquiera una simple explicación ha dado, pero ni así lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. ¡Vóitelas!

Porque lo que es el de la FGJE, Gustavo Salas Chávez, hasta el momento no ha involucrado, o “metido en ese ajo” a Cangiamilla Enríquez, lo que por donde quiera que se le vea resulta por demás inexplicable, si se parte de que es el principal operador de esas penitenciarías, pero al parecer así lo han seguido protegiendo, a no ser y que en esta ocasión vayan a ir como Jack “El Destripador”, es decir, por partes, hasta llegar hasta él. ¿Será?

Están peor camioneros…A los que sí que ya urge ponerles un freno es a los choferes del transporte urbano de Hermosillo, por como ahora el pasado domingo un camión quedara “volando”, al chocar con el barandal de protección del puente, ubicado en la confluencia del bulevar Luis Encinas y la calle Pino Suárez, cuando transitaba de Sur a Norte, por lo que los pasajeros sufrieron el susto de su vida. ¡Pácatelas!

De ahí que sólo porque ese pasadizo elevado tenía ese cerco de contención, es por lo que ese “accidente” no pasó a mayores, porque de lo contrario esa vehículo de la pasaje se habría precipitado al vacío, y quién sabe cuantos de los 14 usuarios y el chofer que lo abordaban la hubieran contado, porque únicamente con la pura estrellada se habla de cinco lesionados, después de que los trasladaran a un hospital para revisarlos. ¡Palos!

A ese punto ese enésimo percance vial de esas cada vez más inseguras unidades transporteriles de la Capital, que ahora se registró alrededor de las 5:30 horas de la tarde, cuando el operador de ese rultero de la Ruta 4 Centro, perdió el control por el supuesto exceso de velocidad con que se desplazaba, por lo que después del impacto quedó montado en la valla de acero, y con la puerta en dirección hacia el voladero. ¡De ese vuelo!

Ante esa urgencia es por lo que tuvieron que romper una de las ventanas para poder salir, por lo que así es como nuevamente se pusiera en evidencia a los chafiretes de las compañías concesonarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, en cuanto a su capacidad para pilotear, porque ya se ha llegado al extremo en que han chocado entre ellos mismos, lo que ha estado de no creerse. ¡Así el dato!

Mientras que en otras veces han colisionado por quedarse dormidos a la hora en que van manejando, con lo que se han puesto en evidencia muchas cosas, como el que pudieran no estar aptos para conducir, o el que los hacen trabajar de más, o ambas cosas; pero en tanto que el titular del Instituto de Movilidad y Transporte Estatal, Carlos Sosa Castañeda, simplemente no ha operado para que eso ya no se continúe agravando.

¡Un misterioso temblor!… Donde dan cuenta que ahorita están con el “Jesús en la boca” es en Cananea, por las temblorinas que sintieran el pasado sábado, a raíz de unos estruendos que se escucharon y sacudieron a varios sectores y colonias, pero sin que hasta ahora se haya revelado la causa de los mismos, porque lo que es el Sistema Sismológico Nacional no detectó ningún sismo en la región. ¿Cómo ven?

No en balde es por lo que todavía hasta ayer la población de esa también llamada Ciudad Mineral, estaba a la espera de una versión oficial de lo sucedido, o de esa “movida de tapete” que les dieran, porque con todo y que experimentaran el temblar la tierra, y acudieran los cuerpos de emergencia como Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública, hasta el momento sigue siendo todo un misterio lo que ocasionó ese suceso. ¡Ups!

Pues si bien no se han ubicado daños, después de los rondines y monitoreos que se hicieran en áreas como la Mesa Sur, Cananea Vieja y Centro, igualmente no han determinado una causal, después de que hasta las minas locales negaran haber realizado detonaciones extraordinarias, o fuera de lo normal, salvo las que realizan reiteradamente, y a las que ya están acostumbrados los sectores habitacionales que están contiguos.

Luego entonces, y en tanto que impera la incertidumbre al respecto, por el posible latente riesgo en el que temen estar los ciudadanos de esa localidad minera, lo que es el de “Desprotección” Civil Estatal, Armando Castañeda Sánchez, no se ha dignado a emitir una versión, y es por lo que los asegunes han persistido, por no saberse que más pudiera pasar en los próximos días. ¡Órale!

Si se parte de que la tembladera es algo que no pueden negar, por lo real que fuera, pero el mello del asunto está en que no han podido determinar que la provocó, por lo que así está el dilema; aunque lo que son los de la Minera de Cananea de Germán Larrea, es obvio que no van a reconocer que fueron ellos, de haber sido así, y es por eso del hermetismo que hay, por no haber una respuesta tocante a eso. ¡Así el “sospechosísmo”!

Otro plantón de “Profes”…Por lo recurrente que ya se ha vuelto esa exigencia, la que ya está convertida en un permenente problema, es la falta de bases de trabajo para los profesores de educación básica, como son los de Preescolar, Primaria y Secundaria, y es por lo que ooootra vez se manifestaran, ahora ante Palacio de Gobierno, como ayer lo hicieran los de la escuela “Pascual Pérez”, junto a los paterfamilias.

En esos términos se ha mantenido esa demanda, como lo ventilara el maestro del plantel en cuestión, Víctor Terán, al señalar con todas sus letras que en el ciclo escolar 2023-2024 no les han otorgado basificaciones, aun y cuando hay unos dos mil solicitantes en el Estado, pero se dice que las autoridades sólo liberarán 123 federales y 78 estatales, lo que no cubrirá ni el 5 % del personal docente que se necesita basificar. ¡Zaz!

Para el caso y como argumento les han manejado que hay una tendencia a la baja en alumnos de escuela pública, por lo en el presente proceso ya serían más de cuatro mil los aspirantes, para los que únicamente hay 200 plazas que proyectan asignar, y es por lo que se ha venido haciendo “un cuello de botella” con los “Profes” que no cuentan con un trabajo asegurado en esa materia. ¡De ese tamaño!

Aunque en contraste lo que suena a una incongruencia, es la queja que hiciera pública la también manifestante y madre de familia, Inés Imelda González Quiroz, de que en el año que está “corriendo”, ya han pasado tres maestros por el salón de clases de su hijo, lo que genera una desestabilización, por como esa constante rotación les puede afectar en su educación y comprensión a los estudiantes. ¿Qué no?

En lo que a querer y no, pero es una denuncia que ya deja en evidencia al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, referente a que no ha hecho la tarea en ese renglón, porque si por un lado lo que sobran son mentores, cómo es posible que no puedan tener cubiertos todos los requeridos en los centros escolares, de ahí que sea algo que para nada ya cuadra, y que deja entrever una posible falla. ¡Mínimo!

