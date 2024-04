Sin medias tintas

¡Vuelve a fallar Rectora!

Checan aire en camiones

“Quemada” a ga$olinera

Apoyan labor del Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Vuelve a fallar Rectora!…Y la que volvió a reprobar en materia de negociación sindical es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, y para prueba está el que ya le estallaran la segunda huelga en menos de un año, por como ahora los del sindicato del Steus colocaran las banderas rojinegras, y es que la anterior la habían hecho los del Staus, el 28 de abril del 2023. ¡Zaz!

A ese grado es que ahora los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison (Steus), con su dirigente Lourdes Rojas Armenta a la cabeza, desde el lunes a las 17:00 horas de la tarde paralizaron las actividades universitarias, en perjuicio de más de 47 mil estudiantes, y no precisamente porque Plancarte “no se pu$iera guapa” con los ofrecimientos que les hiciera, sino más bien por el no muy buen trato que les diera.

Toda vez que la queja constante de los sindicatos, entre ellos también el de los académicos, o los maestros del Staus, ha sido la falta de voluntad que ha exhibido María Rita para negociar, al margen de que en esta ocasión Rojas Armenta y compañía pidan un aumento del 12% en la reestructuración del tabulador; un alza salarial superior al 100%; y prestaciones del 20%, y sólo les ofrecen un 4% y 2%, respectivamente. ¡De ese pelo!

Razón por la cual es que, ante esa cerrazón de Plancarte Martínez y sus fallidos operadores, mil 105 afilados al Steus votaron a favor del paro de labores, mientras que 504 lo hicieron en contra, con 14 nulos, de un total de mil 623, lo que pone de manifiesto que más de un 80% lo aprobó, y es por lo que Lourdes advirtiera que están más que puestos para ese movimiento huelguístico, independientemente de su duración. ¡Tómala!

Eso al Rojas apuntillar que: “Hubo falta de ofrecimientos, violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, ningún ofrecimiento adicional a los ejes principales, fue lo que consideramos que pudo haber influido en la decisión que tomó la base, la falta de ofrecimientos por parte de la administración”, en lo que es esa revisión contractual 2024, con la que se volvió a demostrar la incapacidad de doña María en esa materia. ¡Palos!

Tan es así que señalara con dedo de fuego, que a unas horas de cumplirse ese plazo fatal el pasado “San Lunes”, no recibieron una propuesta de última hora por parte de las instancias universitarias, como tampoco tuvieron algún llamado para hacer una reunión en días posteriores, en lo que es una política de falta de seriedad que ya igual había denunciado el mismo jerarca del Staus, Cuauhtémoc González. ¡Pácatelas!

Porque sí bien no hay dinero que alcance para resolverles todas sus demandas, como ya se mandara el mensaje, pero lo que no ayuda es el que haya una nula disposición para ser perceptivos a sus planteamientos, al verlos como un compromiso, y casi casi atenderlos porque no les queda “díotra”, en lo que ha sido una postura de la aprendiz de ese rectorado del Alma Mater, cual dicen que es el caso de Plancarte. ¡Vóitelas!

Así que no es de extrañar el que ayer González y sus huestes votaran por prorrogar su estallamiento hasta el próximo 30 de abril, cuyo emplazamiento se vencía en pleno martes, y a la misma hora, como una forma de apoyar a los hoy enhuelgados para que tengan mejores condiciones para concretar una mejor negociada, en cuyo ínter ellos intentarán hacer lo mismo, para exigir un 10% de sueldo, y 5% en prestaciones. ¡Mínimo!

A la par de que a Plancarte le mandaran a decir que: “Estamos solicitando que la autoridad universitaria realice mayores convocatorias para reuniones, porque hasta ahora, lo que ha planteado es que una vez a la semana, es en los miércoles, de las 12:00 del mediodía, a las 2:00 de la tarde, lo que a nosotros nos parece insuficiente para poder atender los distintos aspectos”. ¡A ese extremo su desinterés!

Checan aire en camiones…Para que vean la falta de autoridad que tiene el Instituto de Movilidad del Transporte Estatal (Imtes), en el que vejeta Carlos Sosa Castañeda, es que desde el pasado lunes tuvieron que empezar a realizar operativos para revisar si los camiones urbanos en Hermosillo ya están circulando con el aire acondicionado encendido, como ahora está establecido. ¡Así “están pintados”!

Si se toma en cuenta que de acuerdo a la modificación que se le hiciera a la Ley de Transporte, en su artículo 28, ahora esos ruleteros deben de andar más fríos que un carrito de paletero, del 15 de abril, y hasta el 15 de octubre, pero como los concesionarios hacen lo que quieren, al ignorar a Sosa Castañeda, es por lo que se ven en la necesidad de tener que checarlos, para ver si en la práctica cumplen con ese ordenamiento. ¡Ñácas!

En lo que son unas inspeccionadas que se llevarán a cabo de forma simultánea en todo el Estado, y que se espera que en la Capital hermosillense se cumpla con esa disposición en más de un 95%, con lo que el burócrata de Carlos adelanta que ya “se darían por bien servidos”; y más menos un 70% en el resto de las ciudades, derivado de que muchas de las unidades no cuentan con esos sistemas de “refrís”. ¡De ese vuelo!

Lo que explica el porque Sosa hiciera hincapié en que: “Durante toda esta semana estaremos focalizando los operativos en el transporte público urbano, para verificar el cumplimiento del encendido del aire acondicionado”, cuando se supone que es algo que debería hacerse en automático, pero la cruda realidad es que tienen que “andarlos correteando”, como dice el dicho, para que sólo así puedan hacerlo. ¡Ups!

O séase que así está de no creerse el que cada año tengan que estar presionando a los camioneros, para que no traigan acalorados a los pasajeros, como lo denota el que la mayoría de ellos todavía no hayan “prendido” las refrigeraciones, porque eso les implica un mayor gasto en combustible, y es por lo que prefieren ganarle tiempo al tiempo, o para cuando el clima ya esté “más caliente”. ¡Esa es la tirada!

“Quemada” a ga$olinera…Ahora sí que por encima del de cómo en las últimas semanas se ha di$parado el precio de las gasolinas, al punto de hoy en día la regular ya promedia un precio de casi $25 pesos por litro, todavía hay algunas gasolineras que abu$an en su operar, como la identificada como Autoservicio Transversal de Hermosillo, localizada en la esquina de la calle Reforma y bulevar Luis Encinas. ¡Órale!

Por ser uno de los tantos expendio$ gasolinero$ que se ha opuesto a las revisiones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como lo revelara su titular, David Aguilar Romero, en el marco de una de las últimas conferencias mañanera del “Prejidente”, Manuel López Obrador, en el espacio en el que se da cuenta de cuales son las más careras de México, y que de pilón todavía no se dejan inspeccionar. ¡Qué tal!

Pues así está ya la desfachatez en la que incurren los regenteadores de esos changarros, por como prácticamente se creen hasta intocables, como ese de la Ciudad del Sol al que ventanearan a nivel nacional, por rechazar la presencia de los inspectores de la Profeco, que acudieran a prácticarle una verificación al azar, con lo que a querer y no, pero eso deja en claro, que muy seguramente que tratan de ocultar algo. ¿Qué no?

No obstante, es tal el negociazo que les representa la venta de esos carburantes, y más que ahora el precio está liberado, que como en este caso, incluso prefieren pagar la respectiva multa por no dejarse checar, muy probablemente porque sus bombas podrían estar “calibradas” a su favor, que es lo más probable, para no cargarle la cantidad exacta a los consumidores, por no explicarse de otra forma. ¡Esa es la impresión!

Aunque contrario a otras ocasiones, la ventaja es de que ahora Aguilar Romero dio a conocer el nombre y la ubicación de esa empresa, para que cuando menos los clientes sepan “a lo que le tiran” si acuden a surtirse ahí, por las sospechas que genera el que no quieran que los verifiquen, cuando es bien sabido que el que nada debe, nada teme, pero al parecer en ese lugar sí pudiera estar “dando gato por liebre”. ¿Será?

Apoyan labor del Alcalde…Vaya que al que le siguen reconociendo “los tiros de precisión” que ha tenido en su administración es al Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como ahora se lo están patentizando los activistas defensores de los animales, por el proyecto de construcción de lo que será la primera clínica veterinaria pública municipal, cuyos trabajos iniciarían en el corto plazo. ¡Así el dato!

Y uno de esos avales lo representa el que hiciera público el representante de la organización denominada Comunidad Animalera Trabajando (Coat), Miguel Fonseca, después que Astiazarán Gutiérrez les presentara ese plan a implementar, para darle respuesta a una de las peticiones más sentidas de la ciudadanía, como es la de la atención al mundo canino y felino, por la problemática de salud que significan, sobre todo los callejeros.

Aunado a que para las mayorías no resulta nada barato, el darle un mantenimiento a ese tipo de mascotas, y es por lo que Fonseca destacara la ventaja que será que el gobierno que preside “El Toño” Astiazarán, este contemplando servicios como el de consultas veterinarias, laboratorio, rayos X, ultrasonido y cirugías de esterilización de manera permanente, y todo gratuitamente, o sin un costo para la gente. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo que dijera que esa clínica vendrá a culminar una segunda fase para las actividades y las políticas públicas que están a favor de esas especies, específicamente en el equilibrio poblacional, al resaltar que: “Afortunadamente, esta administración ha sido muy responsable y muy puntual en los compromisos que se han adquirido, se han cumplido, entonces estamos muy muy contentos por eso”.

De ahí que en ese mismo sentido de respaldo hacia esa gestión de Antonio se pronunciaran los de la asociación “Salvando Patitas”, al publicar en sus redes sociales que reconocían ese esfuerzo de llevar adelante esa obra, que quedaría ubicada en un terreno que está en bulevar Las Quintas, entre el Camino del Seri y Lázaro Cárdenas, y que proyectan empezar a finales del presente año, para concluirla el 2025. ¿Cómo ven?

