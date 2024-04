Suman 13 incendios forestales en la temporada; CEPC

Ivanova de los Reyes

En lo que va de la temporada de incendios forestales, se ha registrado una baja en comparación al mismo periodo del año anterior, con 13 incendios al día de hoy contra 43 en 2023, informó Armando Castañeda Sánchez.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), mencionó que la mayoría de estos incendios se han registrado en la región Sur del estado, con 11 atenciones, en municipios como Nacori Chico, Yécora y Álamos, y dos al norte de la entidad, en Trincheras y Nogales.

El funcionario estatal, recordó que los meses de mayo y junio son propicios para la presencia de incendios forestales derivado de las temperaturas que se registran, por lo que hizo un llamado a la población a evitar tirar colillas de cigarro, vidrios o hacer fogatas, por el alto riesgo de que se generen estas afectaciones al medio ambiente, flora y fauna.

Señaló que trabajan en cuatro sedes regionales en el estado que agrupa a 43 municipios donde se registran más incendios forestales y participan autoridades de dependencias municipales, estatales y federales, así como la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para la prevención y combate de siniestros forestales.

“No llevamos más de 300 hectáreas afectadas en Sonora, habla muy bien de una coordinación entre autoridades, obviamente, el principal respaldo que estamos generando es no afectar los hatos ganaderos que se vio muy afectado en la temporada pasada, con muchas hectáreas afectadas”, dijo.

Resaltó que, al día de hoy llevan muy buen trabajo respecto a la atención de incendios forestales, con una estrategia diferente de comunicación y participación entre autoridades, no sólo de gobierno, sino de asociaciones ganaderas que son los principales afectados, y que dentro del protocolo de actuación es el primer nivel de respuesta.

Castañeda Sánchez puntualizó que la disminución de incendios se debe también al ingreso tardío de dos tormentas invernales que favorecieron la humedad en el norte y noreste de Sonora, favoreciendo en gran medida que no proliferaran estos incendios forestales.

Más sin embargo, el sur del estado se ha visto más afectado con las altas temperaturas y la falta de lluvias, lo que genera estos incendios forestales.

“Tenemos una media que fluctúa entre 48, 50 incendios forestales por temporada, el año pasado rompimos un récord histórico que no se rompía hace 23 años en Sonora, entonces el objetivo principal de estas estrategias que establecemos es bajar esa media de no alcanzar un número de incendios forestales y no superar la cifra del año pasado, y hasta ahorita llevamos buen trabajo en la contención y la comunicación con las demás autoridades” finalizó.

