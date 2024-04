Sin medias tintas

“Una gachada” de Rectora

Es real amenaza candidato

“Es un infierno” el desierto

¡¡Proponen un “Toño Bus”!!

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Una gachada” de Rectora…Dan cuenta que la que ha resultado de lo “píor”, por incluso estar recurriendo a la “traición”, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, al aflorar que solicitó ante el Tribunal de Justicia Administrativa el declarar la inexistencia de la huelga estallada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) el pasado 15 del presente abril. ¡Vóitelas!

No en balde es por lo que la líder del Steus, Lourdes Rojas Encinas, dijera que: “No puede ser que todavía esa falta de voluntad por parte de la administración -universitaria-, de no querer resolver esos planteamientos, de llegar a una mesa de negociación con las manos vacías, que todavía quiera golpearnos en lo jurídico, metiendo una nulidad a nuestro movimiento de huelga”. ¡Increíble, pero cierto!

Tan es así que Rojas Encinas adelantara que para este miércoles ya se tiene programada una audiencia en el mencionado Tribunal, para darle respuesta a esa solicitud que hiciera la tachada de falsa, truculenta y ventajosa de Plancarte Martínez, y para lo cual un un grupo de abogados que representan a esa organización sindical, ya elaboró el respectivo expediente para defender el paro de labores que mantienen en la Unison.

O séase que así se está evidenciando que “se las gasta” doña María Rita, que con esa gachada que les hiciera consideran que finalmente dijo ¡Fuera máscaras!, al ventilarse que en el mismo día del estallamiento ya habían hecho ese requerimiento, pero el Juez de esa instancia les declaró improcedente el recurso jurídico que interpusieron, por lo que así les “dieron palo” en ese primer intento. ¡Ni más ni menos!

Así tuvo lugar esa frustrada intentona “a la malagueña” de Plancarte, como lo hiciera público Lourdes, al apuntillar que: “No fue aceptado por el Juez laboral, es nulidad a nuestro movimiento de huelga, nos declaró nuestro movimiento legal, totalmente constituido y por eso fue que, nosotros, después de la audiencia, nos regresamos a la Universidad de Sonora a instalar las banderas rojinegras”. ¡Así la falsedad!

Luego entonces eso exhibe el porque se ha cerrado al diálogo y la negociada, porque le estaba apostando a terminar con esa paralización a la mala, como lo que refleja el que no les haya hecho otro ofrecimiento, que no sea el 4% de alza salarial, y 2% en prestaciones, cuando la exigencia es del 10% y 5%, respectivamente; y es por lo que el Staus ayer se manifestara ante el Palacio Naciona en la Ciudad de México. ¡De ese vuelo!

Es real amenaza candidato…Y la que está de pronóstico reservado es la revelación que hiciera el candidato del PAN a la alcaldía de San Luis Río Colorado, Norberto Corona, en el marco de su arranque de campaña, de que recibió amenazas de muerte por lanzarse a esa contienda electoral, con lo que se confirma que esa localidad es de las que está considerada como de alto riesgo, por la inseguridad que priva. ¡Ñácas!

En lo que es una confesión que Corona hiciera durante el mitin que presidiera, y que sí que debió haber acalambrado a las masas, y no es para menos, por como esa frontera es de las más violentas, de ahí que les expusiera a los presentes, que sí bien las instancias de Seguridad le han ofrecido protección, pero que rechazó recibirla, bajo el argumento de que, si la gente no está protegida, él tampoco lo estará. ¡Pácatelas!

Al punto que señalara con todas sus letras que: “No puedo solicitar ni aceptar protección personal, que ya me han ofrecido, porque me han amenazado de muerte. No la puedo aceptar porque no puedo andar protegido si la ciudadanía no tiene un policía que los cuide. No lo voy a permitir”, en lo que es una desafiante postura, con la que sí que podría estar jugando con fuego, por ese latente peligro que ya se pusiera en evidencia. ¡Ups!

Eso al puntualizar que se requiere de más vigilancia de la Seguridad Pública Municipal para las mayorías de esa municipalidad, y es por lo que se comprometiera con ese objetivo, en caso de que el voto ciudadano le favorezca, y logre ganar esos comicios, resaltando que: “Necesito protección y necesito proteger a toda la ciudadanía. Proteger a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros nietos. Lo haré y se los cumpliré”.

En esos términos está el ¡S.O.S! lanzado por Norberto, y del que no había dicho ni media palabra, Nery Ruiz Arvizu, el replegado encargado del Consejo Estatal Electoral (CEE), aun y cuando es al que le corresponde estar al tanto de esos amagos, de ahí que por vía del propio afectado y amedrentado es que se esté haciendo público, aunque lo que hace falta es que se den mayores detalles al respecto. ¡Cuando menos!

“Es un infierno” el desierto…Donde ha seguido cundiendo la violencia es en la región del desierto de Sonora, que ya es descrita por los habitantes de esa zona “como el infierno”, por los constantes violentos enfrentamientos entre los integrantes de los diferentes cárteles que mantienen aterrorizados a los pobladores de los municipios de Caborca, Altar, Sáric, Átil, Tubutama y Sonoyta. ¡Así de grave!

Y para muestra está el que ahora la tarde del pasado lunes los militares que realizaban operativos por esas latitudes fueron emboscados por hombres armados en Sáric, donde un soldado del 4to Batallón de Infantería murió, y otro más resultó herido; en tanto que la madrugada del martes incendiaron una pipa con material flamable en la carretera de Sonoyta; mientras que en San Luis R. C. fueron asesinadas varias personas.

A ese extremo es que se recrudeciera la ola violenta, que no ha dejado de estar presente por esos lares, por como se agudizaran esos ataques, con los que también se afectaran los vehículos de viajeros inocentes que estaban parados en un área de descanso, al quedar en medio del fuego cruzado, después de un choque armado con la milicia, al punto de que atravesaron un tráiler sobre la rúa entre Sonoyta ya la frontera sanluisina.

Razón por la cual es que, con esas terroríficas acciones, pero principalmente con el pipazo, por como la agarraran a balazos y le prendieran fuego, es por lo que provocaron el cierre carretero por varias horas, pero lo que son las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, a la clásica sólo reportaron daños menores, y aun estaban por confirmar si se realizaron disparos de arma de fuego durante esos hechos. ¡Ajá!

Sin embargo, y por más que quieran tapar el sol, o esas tracateras con un dedo, en lo que es en las redes sociales se ha dado santo y seña de esos sucesos, en contraste con el silencio que ha guardado el pintado delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, y otro por el estilo, como es el Secretario de “Inseguridad” Estatal, Víctor Enríquez García, de cuyos dos dicen que no se ha hecho uno.

¡Proponen un “Toño Bus”!…Una vez más se está confirmando que hace más el que quiere, que el que puede, por el ejemplo que ahora le está poniendo el alcalde con licencia y hoy candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, al del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castañeda, al buscar alternativas de solución para la problemática de los camiones urbanos. ¡Órale!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que Astiazarán Gutiérrez el pasado lunes en el Parque Madero presentó el denominado “Toño Bus”, como parte de una de sus propuestas para incorporar unidades eléctricas al servicio de transporte público, en ese caso enfocadas a atender la demanda que hay por parte del estudiantado, y es por lo que asistieran los presidentes de varias sociedades de alumnos. ¡Qué tal!

Más menos así estuvo la presentación de esa curiosa unidad de transporte, que es 100% eléctrica, y cuenta con rampa para discapacitados, y con la cual en la Ciudad del Sol pretenden promover nuevas soluciones a viejos problemas, al estar adaptada para el alumnado, y es por lo que ya la estrenaran, pero que en caso de triunfar “El Toño” Astiazarán, se pondrían a operar más, mediante un convenio con el Gobierno del Estado.

Al apuntar que: “Con ellos quisimos arrancar este proyecto al que llamamos ‘Toño Bus’. Hoy tenemos en Hermosillo y nos llena de orgullo, la flotilla de patrullas eléctricas más grande del mundo, empezamos ya también con bomberas, barredoras y vehículos utilitarios eléctricos para el Ayuntamiento, como una muestra de lo que podemos hacer para tener un ambiente y un planeta más limpio, y generar ahorros al gobierno”.

De ahí que dijera que la idea es: “Que los jóvenes tengan la oportunidad de contar con nuevas rutas de transporte, sobre todo para poderse trasladar a las universidades, va a ser parte de las propuestas que iremos haciendo, porque el plan es el que nadie se sienta relegado ni excluido, independientemente del área rural o urbana en que residan”, por lo que de esa forma y con hechos, es que está convocando a ese sector estudiantil.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X