Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡¡Marcha contra Rectora!!…Ahora sí que apelando al dicho de que no hay “píor” lucha que la que no se hace, los que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como decía el ex “Presichente” Fox, marcharán para exigir un mayor esfuerzo de la institución y de las instancias de gobierno, son los maestros y trabajadores sindicalizados para que les mejoren los ofrecimientos económicos que les han hecho y se levante la huelga que mantiene el Steus.

Porque de acuerdo a lo ventilado por el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), Cuauhtémoc González, es una protesta que iniciará a las 9.00 horas de la mañana, la cual partirá de la Plaza Emiliana de Zubeldía, ubicada en la calle Rosales, para hacer escalas en las oficinas centrales del Isssteson, Palacio de Gobierno y Congreso del Estado, a fin de meterle presión a las estancadas negociaciones. ¡Zaz!

Para el caso es que González Valdez sentenciara que: “Planeamos participar de manera conjunta Staus, Steus -Sindicato de Trabajadores y Empleados- y asociaciones estudiantiles, para hacer un mayor énfasis en las necesidades de cada agrupación”, y de esa forma exhibir la cerrazón que ha tenido la rectora, María Rita Plancarte Martínez, por como a limitado las reuniones para las negociadas a una por semana. ¡De ese pelo!

En lo que es una marchada que sólo será “para abrir boca”, porque otra acción que realizarán para evidenciar su inconformidad contra Plancarte Martínez y sus lentas las negociaciones salariales, es una caminata que llevarán a cabo el próximo “domingo”, por las calles que rodean a la Universidad de Sonora (Unison), y que arrancará a las 8:30 horas de la “madrugada”, desde las puertas de Rectoría. ¡Ni más ni menos!

Así estarán esas manifestaciones, como la que ya hicieran el pasado martes González y compañía, al acudir al Palacio Nacional en la Ciudad de México, para tratar de ver al “Prejidente”, Manuel López Obrador, y entregarle una carta para requerirle más recursos para el Alma Mater, pero como era de esperarse, nomás no los recibió, y los mandó al área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. ¡Así “la bateada”!

Y es que a diez días de que los del Steus colocaran las banderas rojinegras y paralizaran la “Uni” el pasado 15 del presente abril, en perjuicio de más de 45 estudiantes, apenas el pasado “San Lunes” se reanudaron las plácticas, como lo reconociera el secretario del Trabajo estatal, Francisco Vásquez, pero sin que se les ofrezca nada nuevo, en torno a sus demandas de 100% de alza salarial, y 20% a la prestación de zona de vida cara.

E igualmente a los del Staus María Rita y sus fallidos operadores les han mantenido una propuesta del 4% de incremento de sueldo, y 2% en prestaciones, mientras que ellos piden un 10%, y 5%, respectivamente, y es por lo que también persisten en su emplazamiento para el venidero miércoles 30 de abril, que de a cómo están las cosas de cerradas, lo más probable es que por el estilo también se sumen a ese paro huelguístico. ¡Tómala!

Posible huelga en Telmex…Y sí que parece que es tiempo de huelgas, por como los que también andan en las mismas, o en esos movientos de paros, son los empleados de Teléfonos de México (Telmex), tan es así que aflorara que los de la plaza de Hermosillo, podrían sumarse a la huelga nacional emplazada para este día a las 12:00 horas, debido a la presunta falta de atención a sus necesidades. ¿Será?

Pues en base a lo ventilado por el comisionado de la asamblea de jubilados de la aludida empresa, Javier Valenzuela, están solicitando un aumento salarial del 17.55%, ya que el salario mínimo está a punto de superarlos, y es por lo que desde el inicio de la presente semana se han estado manifestando con pancartas en mano, como lo hicieran en las afueras de la sucursal, localizada en calle Yáñez, casi esquina con Nogales.

O séase que más menos, pero así está el riesgo de que hoy “juebebes” paren las distintas sucursales que hay en la Ciudad del Sol, con lo que sería esa suspensión de labores, hasta que el ricachón y dueño de ese emporio, como es Carlos Slim, les llegue al precio, o les cumpla las exigencias que le están haciendo; aunado a que manejan que los empleados en activo no han recibido utilidades en los últimos cuatro años. ¡Palos!

Casi por nada es por lo que Valenzuela aseverara que: “Nosotros decimos que hay un mal manejo administrativo. No es cierto que estén en quiebra como lo anunció Carlos Slim. Aparte de que ha sacado gran parte de los activos a otras empresas, de tal manera que quiere desfondar Teléfonos de México”, por lo que así están las airadas quejas que últimamente le han estado dirigiendo. ¡Esa es la impresión!

Razón por la que destacara que en años anteriores, cuando la compañía estaba en su mejor época, las utilidades para cada empleado llegron a alcanzar los $40 mil pesos, contrario a la última entrega, cuando se las redujeron a los $12 mil pesos, y de ahí pa´l real ya no vieron ni un quinto por ese concepto, y es por lo que están llegando al punto de querer enhuelgarse, por lo que habrá que ver en qué termina ese conflicto.

Exhibe un cobro a la SEC…Para que vean a que grado ya está llegando la conchudez del secretario de Educación y Culura, Aarón Grageda, que ahora trascendiera que a los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No 72, de la colonia Altares, al Sur de la Capital hermosillense, les están pidiendo una aportación voluntaria de $100 pesos para el mantenimiento de los aparatos de refrigeración. ¡Pácatelas!

Con ese oneroso fin es que se supiera que a los paterfamilas ya les enviaron un aviso por escrito, para solicitarles ese pago, dizque porque la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no se hace cargo de esos gastos, y es por eso que los chines y jotas no se hicieran esperar, por intuirse que esa es una operatividad que debe costear Grageda Bustamante y sus achichincles, para no exponer al estudiantado a los calorones. ¡Ajá!

Sin embargo, lo que son los directivos de ese plantel secundariano, sí que están resultando de esos que tiran la piedra y esconden la mano, pero después de e$tirarla, por como luego de esa cobradera están saliendo con que no están autorizados para dar entrevistas sin la aprobación de la SEC, ante lo que se deduce que es algo de lo que ya estaba enterado Aarón Aurelio, porque con eso a querer y no, pero lo “echaron de cabeza”. ¿Qué no?

No en balde es por lo que como recurrentemente lo hacen para justificarse, es que ya se dijera por parte del personal de esa cuestionada dependencia educativa, de que ya estaban trabajando en atender esas denuncias por esa deficiencia y cobranza, y que informarían en un comunicado, lo que estaría por verse, cuando lo cierto es que los “Profes” están condicionando el encendido de las “refrís”, a que primero paguen. ¿Cómo ven?

Suma a la salud el “Gober”…Quien vaya que le ha continuado sumando a uno de los rubros más sentidos y demandados es el gobernador, Alfonso Durazo, y un buen síntoma de ello es que acaba de reunirse con Javier Guerrero, el director de Operación y Evaluación del IMSS, para revisar los avances de lo que será la construcción de un nuevo hospital para San Luis R.C, con una inversión de mil 611 millones de pesos.

En esos términos estuvo la segunda reunión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social, para lo que es el proceso de edificación de ese nosocomio general de zona, que se proyecta que empiece a construirse entre octubre y noviembre próximo, para entrar en operaciones en el 2026, y con el que ofrecerá un servicio regional a 136 mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡Órale!

De tal forma que Durazo Montaño no ha quitado el dedo del renglón, en cuanto a la cristalización de ese moderno centro hospitalario, que manejan que será digno y de calidad, mismo que contará con 120 camas, además de que el número de especialidades se ampliará de 12 a 26, lo que permitirá que los afiliados ya no tengan que desplazarse hasta Mexicali, sino que ahora podrán acudir a esa frontera sanluisina. ¡Así el dato!

Y por si eso fuera poco, en el marco de ese encuentro entre el “Gober” y Guerrero García, igual se anunció que ya fue enviada la respectiva solicitud al Consejo Técnico, con la intención de que la subdelegación de esa ciudad fronteriza pertenezca a Sonora y no a Baja California, por el nivel que ahora tendrán esas instalaciones hospitalarias, para que los enfermos ya no tengan que ir a atenderse a dicha Entidad. ¡Qué tal!

Luego entonces así estará ese relevante acierto de Durazo, por ser de esas obras que trascienden más allá de un sexenio, y es que esa clínica del Seguro Social contará con 46 camas para Medicina Interna, 44 de Cirugía General, 19 de Ginecología, y 11 de Pediatría, entre otras áreas, y con sistemas tecnológicos de lo más avanzado, por lo que así ha estado el respaldo federal para el Gobierno del Estado. ¡De ese tamaño!

