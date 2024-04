Llama Toño Astiazarán a mantener ruta del cambio para no retroceder al pasado

El candidato a la presidencia municipal por un segundo período, dijo que esa será la mejor decisión a tomar por los hermosillenses el 2 de junio

Redacción Entorno Informativo

Continuar con los cambios que están en marcha es la mejor opción para los hermosillenses el próximo 2 de junio, señaló Antonio “Toño” Astiazarán, candidato a presidente municipal por un segundo período.

Esta elección sólo tiene dos caminos, dijo Toño Astiazarán, continuar con los cambios para profundizar los avances o retroceder al pasado.

Recordó lo que se ha avanzado en recuperar espacios públicos, rehabilitar vialidades y alumbrado, los cuales, resaltó, son parte de los logros en equipo con la ciudadanía durante los recientes 3 años.

Antonio “Toño” Astiazarán se comprometió a continuar en esa ruta del cambio para alcanzar más logros, profundizar los avances y construir el mejor Hermosillo de la Historia.

El candidato a la presidencia municipal por un segundo periodo resaltó la participación ciudadana en los recientes 30 meses con la integración de más de 530 Comités CRECES.

Tanto en recorridos casa por casa como en reuniones en colonias, Toño Astiazarán dialogó nuevamente con vecinas y vecinos y recordó propuestas para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, como fue implementar una flota de 220 patrullas eléctricas que permitió reducir el tiempo de respuesta a llamados de emergencia, así como disminuir el índice delictivo y la percepción de inseguridad.

“Esto no es de partidos, esto no es de ideologías, yo no conozco hasta este momento un bache que sea de izquierda o de derecha, no conozco una fuga de agua conservadora o fifí, aquí el equipo de nosotros se llama la H que va a defender y poner por encima de cualquier cosa a Hermosillo”, agregó.

En su encuentro con familias del norte y poniente de la ciudad propuso sembrar 30 mil árboles en el municipio, más parques y un programa masivo con tinacos para familias para que nadie se quede al margen.

“Tres años son muy pocos para poder enfrentar tanto rezago que tiene nuestra ciudad y por esa razón decidí participar y postularme para candidato a presidente municipal de Hermosillo porque sé perfectamente cuales son los problemas que tiene la ciudad”, subrayó.

El candidato de la Coalición Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática fue acompañado en su sexto día de actividades por candidatas y candidatos a diputaciones locales.

