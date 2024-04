Premian a menores ganadores de concursos de la CEDH

Participan más de 100 menores; Se eligieron a ganadores del primer concurso Ombudsperson infantil por un día y del segundo concurso de dibujo “Mi lugar seguro”

Con la participación de más de 100 niñas y niños de educación primaria de 13 municipios de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer los resultados del primer concurso “Ombudsperson infantil por un día” y del segundo concurso de dibujo infantil “Mi lugar seguro”.

Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH Sonora, informó que la premiación se llevará a cabo el próximo lunes 29 de abril en las oficinas centrales de la institución en Hermosillo, a partir de las 9 de la mañana.

“Visibilizar y concientizar sobre los derechos humanos tiene una función preventiva, en este caso a través de la representación de espacios libres de violencia, prejuicios y discriminación. Por ello, en el marco del Día de la Niñez, realizamos estas invitaciones para fomentar la inclusión de todas las infancias en las escuelas, y particularmente desarrollar espacios incluyentes para las personas con discapacidad”, expresó.

Por primera vez se lanzó una convocatoria sobre el ombudsperson (defensor/a de los derechos humanos) y el trabajo que se realiza en la CEDH, y por segundo año consecutivo se convocó el concurso de dibujo infantil “Mi lugar seguro”, en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Igualdad de Género, y con apoyo de Radio Sonora.

Rentería Barragán precisó: “Las niñas, niños y adolescentes es uno de los grupos que la CEDH atiende de manera prioritaria y es de suma importancia que, en ese marco preventivo, se impriman los mayores esfuerzos”.

En el concurso de dibujo infantil se registraron 73 dibujos de niñas y niños de planteles educativos de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales, Rosario, Santa Ana y Trincheras.

En el caso del concurso “Ombudsperson infantil por un día”, se recibieron 29 registros de los Centros de Atención Múltiple (CAMES) 12, 15, 16 y 20, así como del Centro de Investigación Académica del Instituto Ángel de la Guarda, Instituto Keystone, Instituto Palo Alto y del Centro de Orientación e Intervención al Neurodesarrollo.

Las actividades del 29 de abril, en el marco del Día de la Niñez, incluirá la exposición de una selección de los trabajos participantes, seguida de una ceremonia de premiación. El programa concluirá con la obra de teatro “Miss. Elania… dice la RAE que: ya equis”, de Rodolfo Guzmán.

Los ganadores del concurso “Ombudsperson infantil por un día” fueron: Sebastián A, 11 años, del CAME 15; Iván Alejandro P., 12 años, del Instituto Iris, Luciana Guadalupe M., 10 años, del CAME 20; Maureen Nohelia C., ocho años; Ángel Leonel S, nueve años y Árgel Aelani M., 11 años, los tres del CAME 15; Diego Kalev M, 11 años, Instituto Iris y Yatzil Paloma, 10 años, CAME 15.

En el concurso de dibujo infantil quienes ganaron fueron: Bárbara Daniela, de siete años, alumna de segundo grado de la escuela Alicia Muñoz Romero, de Hermosillo; Gabriela Alejandra N., de nueve años, de cuarto año de la escuela Ignacio Allende, en Etchojoa; Enid Arleth P, de 11 años, de quinto año de la escuela Socorro Berúmen Guevara de Hermosillo.

