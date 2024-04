Sin medias tintas

Pide voto con hechos Toño

Por Martín Romo (El Verdugo)

Pide voto con hechos Toño…Y quien en su primer semana de campaña dejó en claro por qué es candidato a la reelección es el ahora alcalde con licencia de Hermosillo, Antonio Astiazán, al resaltar que esta basada en resultados, y no sólo en promesas, como la de oootras, por aquello de que hechos son amores, y no sólo buenas intenciones, como lo reiterara en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún.

Es por lo que Astiazarán Gutiérrez señalara que para la Ciudad del Sol la mejor opción en el actual proceso electoral es votar por ¡Crecer más, Crecer parejo y Crecer juntos!, que son los tres ejes en los que está basando su proselitismo, es decir, los hermosillenses tendrán que decidir entre avanzar en la ruta de los cambios que han mejorado a la Capital, o retroceder al pasado y el atraso en que estaba. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que remarcara que “Llegó el momento de demostrar lo que hemos hecho en las colonias. Ustedes son mi principal motivo para que todas y todos salgamos adelante para dar la pelea este 2 de junio. Más allá de un partido político, nuestro partido se llama la H”, por ser de la idea de que los problemas a resolver no tienen ideologías partidistas, por no ser de izquierda ni de derecha, ni son chairos ni fifis.

De ahí que dijera que las obras concretadas están a la vista, por lo que además de hacer una recopilación de las mismas, a la vez está exponiendo los compromisos para lo que sería su segundo periodo al frente del gobierno municipal capitalino, y es que a partir de lo expuesto por “El Toño” Astiazarán, no hay ningún otro Presidente Municipal que haya hecho más en treinta meses de gestión, o dos años y medio. ¡Así el avance!

Y es que ahora si que lo realizado hasta ahora habla por si solo, con casi una veintena de bulevares rescatados y renovados, así como más de un centenar de las principales vialidades; además de que se recosntruyera y ampliara el viejo paso desnivel del bulevar Luis Encinas, casi con calle Olivares, así como la creación de la Uidad Deportiva del Cárcamo, y la recién inaugurada modernización del Parque Madero. ¡Ni más ni menos!

Así que para prueba de ese progreso es que dieran cuenta de esos botones de muestra, pero haciendo hincapié en lo que ha sido un antes y un después en su administración, en uno de los rubros más sentidos por los ciudadanos, como es el de la Seguridad Pública, al destacar que con la adquisición de más de 200 patrullas eléctricas se logró bajar la percepción de inseguridad, y es que antes apenas había más menos unas 80.

Razón por la cual ahora el plan sea llegar a unas 300 de esas unidades policiales, para igual seguir reduciendo los tiempos de respuesta para atender las emergencias, que ahora es de 8 minutos, cuando antes rondaba casi la media hora, y es por eso del adelanto que se ha tenido en ese ramo, que ha sido reconocido por propios y extraños, y no es para menos, por ser la ciudad del mundo que cuenta con más de esos vehículos eléctricos.

Luego entonces es por eso que el abanderado de la alianza Fuerza y Corazón por México ha venido haciendo un recuento de lo logrado en los actos que ha encabezado, y que seguirá presidiendo en los 40 días de recorrido, pero a la par anunciado lo que serán los proyectos que ya están en marcha, como es otro puente en la confluencia de los bulevares Colosio y Solidaridad, para contrarrestar el caos vial que ya hay. ¡Qué tal!

E igualmente Antonio Francisco adelantó que ya están en proceso lo que serían los dos libramientos que se edificarán, y que serán los primeros en su tipo en México, o concesionados a la iniciativa privada, por lo que no le costarán al Municipio; aunado a que también proyecta el poner en marcha lo que serían camiones eléctricos para el transporte público, medante una concesión con el Gobierno del Estado. ¡De ese tamaño!

No en balde es que se mostrara convencido de que la ciudadanía le apostará a la continuidad, como ya se lo han manifestado en los eventos a los que ha acudido, y con sobrada razón, por ser el trienio en el que más se ha invertido en obra pública, con unos ¡mil 800 millones de pesos!, cuando antes a lo que más se llegaba por año era a los $250 “melone$”, y casi en su totalidad con recursos muncipales, y sin endeduarse. ¡Órale!

¡Agarra nivel Plan Sonora!…Al que vaya que le han seguido “dando vuelo” a nivel internacional es al ya posicionado Plan Sonora de Energía Sostenible, y para seña está el que ahora ayer fuera presentado en el foro Hannover Messe 2024 de Alemania, que es la feria líder a nivel mundial de la industria, tecnología y la innovación, porque la idea es buscar alianzas estratégicas para proyectarlo a esos niveles. ¿Cómo ven?

Con ese fin Sonora participa en el pabellón de México, donde habrá representantes empresariales, líderes industriales, inversores y funcionarios de varios países, por lo que se sostendrán reuniones con organizaciones empresariales teutonas, como la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, la Confederación de la Industria Alemana, y la Asociación Federal de Empresas Medianas de Alemania, entre otras. ¡Así el nivel!

De ese vuelo es esa cumbre en la que también se darán encuentros con autoridades del Ministerio de Economía y Protección del Clima, responsables del tema energético, en cuyo marco se tendrá acceso a nuevos mecanismos tecnológicos, al presentarse lo último en tecnología e innovaciones, por lo que podrán conocerse las últimas tendencias y soluciones que pueden aplicarse en el Estado para mejorar la competitividad.

O séase que esos son los alcances promocionales que se están teniendo, con el que ya ha sido catalogado como el parque fotovoltáico más grande de Latinoamérica, para impulsar el uso de las energías renovables, vía la explotación del sol, por lo que así está el acierto del gobernador, Alfonso Durazo Durazo, quien por cierto el “juebebes” ya inauguró la ExpoGan 2024, en su edición número 39. ¡A ese grado!

Y sí que fue una semana de buenas noticias para la Entidad, al también aflorar que Sonora registró el mayor crecimiento en exportaciones en la frontera Norte, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con un monto de 26 mil 567.8 millones de dólares en el 2023, en comparación con los 23 mil 866.2 millones de dólares en el 2022, incluso superando a Coahuila y Nuevo León, lo que ya son palabras mayores.

Una megacondena de STJE…Quienes han continuado con sus sentencias ejemplares son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Rafael Acuña Griego, y para evidencia está el que ahora un Juez condenará a un violador de una menor a 80 años de prisión, por los delitos de violación agravada en número de tres, en lo que en otras palabras equivale a una cadena perpetua. ¡De ese vuelo!

Con lo que una vez más se está demostrando, que Acuña Griego y sus juzgadores le están aplicando todo el peso de la Ley a los violadores, al igual como lo han hecho con todos los delincuentes, como lo prueba esa condena que le imputaran a un tal Abel “N”, quien se aprovechó de su condición de confianza con un infante de 12 años de edad, para cometer esa atrocidad en un domicilio de la localidad Y Griega, en Caborca.

Eso después de que se demostrara que el ahora sentenciado perpetrara esos ataques en septiembre del 2022, cuando la agraviada contaba con la mencionada edad, y que tuvieron lugar en una vivienda en la que compartía domicilio con la víctima, y los cuales se mantuvieron hasta febrero del 2023, y es por eso de la severidad con la que se le juzgara, por el peligro que representa para la sociedad, y que es algo que se valora.

De tal forma que una vez que se interpusiera la denuncia, se iniciaron las investigaciones con pruebas científicas y testimoniales, que llevaron a que se girara una orden de aprehensión, la que se le ejecutó el 26 de abril del 2023, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), para concluir con esa sentenciada, por lo que ahora prácticamente pasará el resto de sus días tras las rejas carcelarias. ¡Vóitelas!

Ante lo que está de más el apuntar que así está el compromiso que están demostrando tener con la justicia el presidente y también magistrado de ese Poder Judicial, y los jueces bajo su coordinación, para en este caso mandarle ese mensaje a esa clase de depredadores sexuales, que son de los más repudiados por la ciudadanía, y que es por eso que siempre se ha demandando contra ellos la pena máxima, o el máximo castigo. ¡Mínimo!

Cunden abusos en escuelas…Sí que los que cada vez se están volviendo más recurrentes, son los abusos sexuales en las escuelas, y ahora hasta en las particulares, y para muestra están los dos últimos casos, como los ocurridos en el colegio Liceo San Agustín de Hermosillo; y otro en uno de Navojoa, por cuyo último ya vincularon a proceso a un intendente de nombre Gilberto, de 55 años de edad. ¡Zaz!

A raíz de eso polizontes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a dicho trabajador de limpieza, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado cometido en perjuicio de una menor de edad, de identidad reservada, en el interior de un centro escolar privado de educación básica, al aprovecharse de que estaba a solas con la víctima para tocarla, pero ésta logró escapar.

Mientras que en el caso del Liceo San Agustín se está procediendo contra los directivos y maestros por omisión y nulos cuidados, derivado de que no evitaron el que un estudiante abusara de su compañera de la misma edad, como consecuencia de una evidente falta de vigilancia, y es por lo que ahora los tienen “en capilla”, o bajo una indagación, ante la denuncia que presentara la familia, y con sobrada razón. ¡Ups!

Aunque lo más grave de esos reiterados casos, que obviamente que ya también se han presentado en los planteles públicos, es la complaciente indiferencia que ha exhibido el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, cuando era como para que ya “hubiera puesto el grito en el cielo”, cuando menos para exhortar a reforzar los protocolos preventivos, sí es que hay, porque nomás no se ve que existan. ¡Glúp!

Sin embargo, lo que es Grageda Bustamante pareciera no haberse dado ni por enterado de esas aberraciones que se están cometiendo, por como, hasta hoy no ha emitido ningún posicionamiento al respecto, por lo que, con esa política de dejar pasar, es como se está exponiendo a la comunidad estudiantil que está bajo su jurisdicción, por nomás no verse la intención de implementar alguna campaña de prevención. ¡Ajá!

