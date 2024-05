Apuesta Heriberto Aguilar a la continuidad para mantener el crecimiento del país

El integrante de la fórmula de Morena al Senado, manifestó que la gente está contenta con el gobierno de la Cuarta Transformación

Mantener el crecimiento del país con una política humanista, planteó el candidato al Senado de la República por Morena, Heriberto Aguilar Castillo quien manifestó su entusiasmo por la respuesta de la gente durante la campaña.

“En los recorridos por Sonora nos hemos encontrado con familias contentas, que tienen confianza en el proyecto de la cuarta transformación porque han visto resultados”, expresó.

Nos dicen que vamos bien, quieren que continúe el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y solo podrá seguir con Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, resaltó.

Consideró importante que los y las sonorenses recuerden que Morena garantiza honestidad y buen manejo de los recursos.

Nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos, apuntó, somos convencidos de que con el pueblo todo y sin el pueblo, nada.

Por eso desde el Senado vamos a apoyar la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum de apoyar a mujeres desde los sesenta años de edad con una pensión para que tengan una vida mejor, expresó.

Cuestionó a la oposición por representar el viejo régimen que le causó daño al país durante décadas.

En solo un sexenio López Obrador logró reducir la pobreza a 5 millones de mexicanos, logró tener una economía estable, aumentar el salario mínimo como nunca en la historia de México, estableció.

Agradeció el apoyo a Morena y a sus propuestas al mostrar seguridad con respecto al resultado de la elección.

Vamos a ganar porque somos la opción que representa al pueblo, vamos a ganar porque hemos trabajado para que México sea un país justo y porque la gente ya decidió que la cuarta transformación debe continuar, finalizó.

