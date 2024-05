Reitera “El Pato” De Lucas reto a debatir previo a la jornada electoral

El candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, exhortó a los candidatos opositores a confrontar ideas ante un foro de periodistas, ya que el INE rechazó la propuesta

Karla Montaño

FM105

Porque se niegan a hablar con la verdad, los candidatos opositores se niegan a debatir, acusó el candidato al Senado por Movimiento Ciudadano (MC) Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins.

En entrevista en la radiodifusora FM105, refirió que con anticipación solicitó la organización de un debate ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, la institución electoral rechazó la solicitud, con el argumento que no tenían recursos para hacerlo, entonces se involucró a una asociación de periodistas que tiene la disposición y capacidad para organizar, explicó.

El INE dijo que ya no había tiempo y eso es porque a los candidatos no les conviene, denunció.

Consideró que Heriberto Aguilar no se atreve a debatir porque no quiere que se le cuestione que pese a que ha sido dos veces diputado, secretario de Infraestructura y no ha hecho nada por Sonora.

Manlio Fabio Beltrones no debate, hace muchos años que no participa en un debate, la última vez fue en 2018 y no le quedaron ganas, le fue mal, apuntó.

Lamentó que no se hayan aceptado espacios para contrastar ideas porque los sonorenses esperan una contienda de altura.

Por eso Movimiento Ciudadano es un partido abierto que ha sumado simpatías e interés de la gente que quiere lo nuevo, comentó.

Sobre su proyecto legislativo, comentó que en materia de política exterior como senador procurará impulsar acciones para atender la problemática en zonas fronterizas.

Estamos en San Luis Río Colorado en estos momentos y hay preocupación por el tema de seguridad, el tráfico de personas que afecta esta parte del estado y eso es algo que debemos atender, indicó.

Se mostró optimista por el resultado de la campaña de Movimiento Ciudadano en algunos municipios como Empalme, al afirmar que han avanzado por las propuestas diferentes.

La gente está cansada de lo viejo, Movimiento Ciudadano representa una opción nueva de hacer política, reiteró.

Invitó a la ciudadanía a votar el dos de junio por la fórmula al Senado de MC para impulsar un cambio.

Comparte esto: Facebook

X