Es Bicampeón de Macro Regional de Atletismo

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Tras conseguir 19 podios en la última jornada, los atletas sonorenses fueron los mejor en Sinaloa con 35 oros, 36 platas y 25 bronces

Con un tremendo cierre de 20 podios, entre ellos 5 primeros, 9 segundos y 6 terceros, Sonora se proclamó bicampeón del Macro Regional “A” de atletismo, en la sexta y última jornada de competencias que tuvieron lugar este sábado en Culiacán, Sinaloa.

Por lo tanto, la delegación sonorense de atletismo concluyó con 35 medallas de oro, 36 platas y 25 bronces, para un total de 96 preseas, superando a Baja California (29, 26 y 23 para 78) y Nuevo León (27, 27 y 31 sumando 85), formando las tres entidades el Top 3 del certamen efectuado por una semana en la pista y campo de la instalación atlética del ISDE de la capital sinaloense.

La figura sonorense en la fecha final de acciones resultó Jaudiel Villalobos, quien se llevó dos primeros lugares, al coronarse campeón de macro región en salto de longitud (6.51) y en los 150 metros (16:79), en la categoría Sub 16.

A su vez la velocista Silvia Duarte, en la categoría Sub 23, ganó presea dorada por segundo día seguido en una prueba de vallas, ya que el viernes se alzó con el cetro en los 100 metros (14:21) y este sábado también cruzó primero la meta en los 400 (1:02’16).

Los otros campeones macro-regionales de Sonora, que surgieron en la sexta jornada fueron: Leonardo Olvera (lanzamiento de martillo en la Sub 16 con 59.11) y Karen Castañeda (jabalina en la Sub 23 con 45.00)

Con subcampeonatos quedaron: Margarita Olaje (heptatlón Sub 23 con 4,419 puntos), Michelle Suárez (salto de altura Sub 16 con 1.50), Rebeca López (150 metros Sub 16 con 19:17), Yéssika Jorquera (200 metros Sub 23 con 24:77) y Víctor Galaviz (200 metros Sub 23 con 22:00).

Además del relevo 4X100 Sub 23 femenil (Carla Fuentes, Kristelle Cedano, Mariana Monjarás y Yéssika Jorquera con 48:10), Daniela Monjarás (300 vallas Sub 16 con 48:33), Ánguel Anduaga (bala Sub 23 con 14.52) y Ángel Rivera (600 metros Sub 16 con 1:25’60).

Los bronces corresponden a: Rafael Cornejo (bala Sub 16 con 13.79), Kevin Corral (bala Sub 23 con 14.29), José Manuel Ángel (salto triple Sub 23 con 13.75), Jhoany Esquer (800 metros Sub 23 con 2:20’67), Ximena Quezada (600 metros Sub 16 con 1:44’76) y al relevo 4×100 Sub 23 (Pedro Osuna, Óscar Valdez, William Cordero y Víctor Galaviz con 42:31).

Comparte esto: Facebook

X