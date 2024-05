Sin medias tintas

Paro exhibe a funcionario

¡A “reventar la Expo-Gan!

Buenos saldos del “Gober”

Será la semana de debates

Por Martín Romo (El Verdugo)

Paro exhibe a funcionario…Al que volvieron “agarrar fuera de la jugada”, lo cual ya no es ninguna novedad, es al del Instituto de Movilidad y Transporte Estatal (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, y para prueba está el que ayer por la mañana los operadores del transporte urbano de Hermosillo “le madrugaron” con un sorpresivo paro en perjucio de los usuarios, que se quedaron esperando el camión en la parada. ¡Zaz!

Pues cuando nadie se lo esperaba, desde las 4:00 de horas los choferes bloquearon el Centro de Pernocta, ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas, en la colonia Machi López, para evitar que las unidades salieran a operar, y fue hasta cerca de las 8.00 horas que reanudaron el servicio, es decir, casi cuatro horas después, luego de una reunión de emergencia para atender su protesta por las malas condiciones de trabajo. ¡Palos!

O séase que así “le pasaron por encima” a Sosa Castañeda, por ser más que evidente que no estaba enterado, o en su defecto ignoró la inconformidad que es obvio que había de los conductores para exigir mejores prestaciones laborales, y la cual finalmente llevaron a ese punto, por como afectaran a terceros, o a los pasajeros, que a final de cuentas son los que menos culpa tienen de esas incompetencias. ¡De ese pelo!

Cuando se supone que por ser el máximo funcionario de ese ramo transporteril debería de estar al tanto de lo que pasa en ese ámbito, y más cuando se trata de ese tipo de quejas que no son cualquier cosa, como quedara demostrado con esa paralización de camiones, luego de la manifestación que hicieran alrededor de un centenar de chafiretes, de los 500 que hay, para exhibir el trato inhumano que reciben. ¡Pácatelas!

Porque de acuerdo a los reclamos que hicieran, señalan que los hacen trabajar hasta 18 horas diarias, además de que no tienen horario de comida, y en casos extremos no les permiten ni siquiera ir al baño, y es por lo que optaran por hacer un alto en sus labores para denunciar esa problemática, misma que a todas luces le pasó de noche al por algo tachado de burocrático de Carlos, como para que no tuviera conocimiento previo de ello.

Y para quien dude de lo anterior está lo ventilado por uno de los paristas de nombre, Francisco Valenzuela, quien señaló una falta de atención, así como el incumplimiento y atrasos de pagos en diversas prestaciones y beneficios, aunado a descuentos “fantasmas”, hostigamiento laboral de la empresa, y en lo que tiene que ver con el Infonavit, Seguro Social, y las pésimas condiciones mecánicas de las unidades. ¡Vóitelas!

Así terminó de “arder Troya”, y en pleno lunes, para echar por tierra aquello de que ni las gallinas ponen, por lo que tras una mesa de negociaciones con las autoridades estatales, es por lo que bajo protesta salieron de nuevo hacer los recorridos, pero bajo la amenaza de que en caso de no tener una respuesta satisfactoria a sus peticiones, hoy de nuevo estarían cerrando las puertas de ese corralón donde guardan los ruleteros. ¡Ups!

A ese grado está la exhibida y el reto para Sosa, quien sigue sin dar una hasta ahora, por como dicen que ha solapado a las empresas concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo. ¿Será?

A “reventar la Expo-Gan…La que sí que se ha quedado corta en sus recomendaciones es la Coordinación de Protección Civil Municipal, donde despacha Fernando Morales Flores, ante la gran afluencia que ha habido en la Expo-Gan Sonora 2024, que se lleva a cabo desde el pasado 25 de abril, y hasta el próximo 19 de mayo, como lo demuestra que el pasado sábado tuviera una asistencia récord. ¡De ese vuelo!

Toda vez que dan cuenta que en esa llamada “fiesta del pueblo”, que se realiza en las instalaciones de la Unión Ganadera, lo que es el sabadazo estuvo a “reventar” con un “gentío de gente”, por lo que calculan que había más de 50 mil almas en el interior, tan es así que cerca de la media noche ya dieron el paso libre, porque en base a las imágenes y videos que circularan, las escenas de la muchedumbre eras impresionantes.

Es por eso que los organizadores encabezados por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, mejor no quisieron manejar cifras de las miles y miles de personas que asistieron ese día, por ser más que evidente que rebasaron la afluencia permitida, con los consabidos riesgos que eso implica, porque para empezar se suscitó un caos vehicular en las calles por las que se llega.

No en balde comentan que se hacían varias horas para poder ingresar, por las esperas en las atestadas vialidades y en la taquilla para comprar los boletos, por lo que así “batearon” Ochoa Valenzuela y compañía, porque nomás por concepto de entrada, mínimo debieron haber captado unos $3.5 millones de pesos, más la venta de la carísima cheve, y eso sin sumar el viernes y domingo, por lo que así está ese negociazo redondo.

Sin embargo, encima de eso “corrieron con suerte”, porque a pesar de ese tumulto histórico registrado, con todo y que en esa fecha también peleó, Saúl “El Canelo” Álvarez, pero no se presentaron incidentes de ninguna clase, como tampoco accidentes viales, pero lo cierto es que, ante esas inesperadas avalanchas humanas, mejor debería de prevenir, antes que tener que lamentar. ¿Qué no?

Razón por la cual es que el director de la Policía Preventiva, Ángel Román Rodríguez, ya adelantó que en los siguientes sábados reforzarán la seguridad, por el cúmulo de visitantes que esperan, a raíz los artistas que se presentarán en esos días, como son La Brissa, Los Hermanos Vega y el grupo Laberinto, porque la finalidad es tener un “saldo blanco”. ¡Esa es la intención!

Buenos saldos del “Gober”…Vaya que por el que siguen hablando los buenos saldos y resultados es por el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y para muestra está el que ahora Sonora tuviera un incremento del 6% en la actividad industrial del sector manufacturero, durante diciembre del 2023, lo que la colocó en el tercer lugar a nivel nacional, y en la primera posición en la zona fronteriza en ese rubro económico. ¡Órale!

En lo que es un avance y repunte que es avalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que está contemplado en el Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief), lo que hace constar que la región sonorense ya solo está después de Veracruz e Hidalgo, como el territorio con mayor desarrollo de la industria manufacturera. ¡De ese nivel!

Y como para que no queden dudas ahí está ese dato revelador del Inegi y el Imaief, de que las exportaciones dentro de esa especialidad aumentaron un 13.4% de un año a otro, al pasar de un valor comercial de 18 mil 656 millones de dólares en el 2022, a 21 mil 151 millones de dólares en el 2023, por lo que así ha estado ese progreso, y sin hacer tantos aspavientos. ¿Cómo ven?

En tanto que por igual el año pasado la Entidad captó Inversión Extranjera Directa (IED) por el orden de los 527.5 millones de dólares en esa rama de las manufacturas, lo que representó el 19.5% del total en México, por lo que en ese apartado se ubicó en el segundo puesto del ranking con más inversiones, después de la minería, según datos de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano. ¡Así el dato!

Ante lo que concluyen que pian pianito, y sin hacer mucho ruido, pero Durazo Montaño ha hecho despuntar al Estado en el renglón económico, y lo cual es por demás trascendente, por de a cómo del mismo dependen el resto de las áreas, aunque lo más importante es el como llegada la hora eso se traduce en la generación de nuevos empleos. ¡Cuando menos!

Por cierto, que el “Gober” recibió al embajador de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, en una segunda visita al Estado, después de que el pasado 2 de febrero del 2023 viniera junto a 60 diplomáticos de distintos países para conocer el trabajo que se realiza en materia de generación de energías limpias con el Plan Sonora, por lo que ahora le expuso los proyectos que en este momento ya se encuentran en ejecución. ¡Qué tal!

Será la semana de debates…Ahora sí que en torno a los que ayer dijeron ¡Y arraaaancan! Es con respecto a los siete debates organizados por el Instituto Estatal Electoral (IEE), que tendrán lugar en la presente semana, con los candidatos a las alcadías de los municipios de más de 100 mil habitantes, para que los ciudadanos conozcan qué “traen en la bola”, sobre sus propuestas, y convencerlos de que voten por ellos.

Lo anterior luego de que en lunes se “rompiera el hielo” con los contendientes a la Presidencia Municipal de Guaymas, mientras que hoy estarán debatiendo los de Navojoa, comenzando a las 19:00 horas, en la sede del IEE, pero sin lugar a dudas que el que captará más la atención es el duelo verbal que sostendrán el próximo domingo 12 de mayo los aspirantes de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán y La Lola del Río. ¡Mínimo!!

Y eso no sólo por contender por la Capital hermosillense, sino porque Astiazarán Gutiérrez busca la reelección por la Fuerza y Corazón por Sonora; en tanto que del Río Sánchez ahora pretende repetir con Morena, después de que ya fuera alcaldesa por el PAN en el 2003, y no con muy buenos resultados, por desde entonces ser llamada “Lola Tandeos”, por como racionara el agua potable durante su trienio. ¡Ñácas!

De ahí que anticipan que será un tira tira entre el munícipe con licencia, como es el caso del Toño” Astiazarán, al que lo respaldan los buenos alcanzados en los 30 meses de la administración municipal que presidiera; a diferencia de María Dolores, que estilan que viene de fracasar como secretaria de Seguridad estatal, y es por lo que aflorara que hasta los mismos simpatizantes del partido guinda se niegan a apoyarla.

Luego entonces así estará ese escaparate con el que se fortalece el ejercicio democrático, pero que además servirá para evaluar a cada uno de los que quieren ser “Presimunes”, en cuanto a sus capacidades, por las diferentes temáticas que habrán de abordarse, como son las referentes a lo social, económico y lo relacionado con la seguridad, por lo que ahora sí que se vale comprar palomitas y agarrar un buen lugar para verlos.

Correo electrónico: [email protected]

