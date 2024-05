Detecta FGR compraventa de credenciales de elector en distintos municipios de Sonora

El delegado de la FGR dijo que se está integrando la carpeta de investigación

Ivanova de los Reyes

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, detectó la compra y venta de credenciales de elector, por parte de grupos políticos en diversas regiones del estado, lo que constituye un delito federal, por lo que se está integrando la carpeta de investigación respectiva.

Francisco Sergio Méndez, delegado en Sonora de la FGR, señaló que esta práctica es un delito federal que tiene penalidad de hasta 12 años de cárcel.

“Se han detectado en algunos lugares, estoy integrando las carpetas, se están integrando con lo que corresponde a delitos de naturaleza federal”, dijo.

Señaló que esta problemática se ha detectado en diferentes puntos del estado y se está haciendo la investigación y se va a derivar a la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México.

“Es compraventa de credenciales para que no voten por el candidato contrario a sus intereses, entonces eso no, ¿porque no llevan una campaña política digna?, con dignidad, no comprando votos, no comprando credenciales, no dando despensas a diestra y siniestra, ni pedazos de carne, la gente está consciente de que no es correcto lo que están haciendo, pero aquí el tema es, los grupos políticos que están promoviendo eso”, expuso.

El funcionario federal, insistió que se trata de un delito delicado esta situación por parte de grupos políticos, y se están recibiendo las denuncias en la Fiscalía General, donde se están armando las carpetas de investigación.

