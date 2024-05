Sin medias tintas

Hay cloaca en un colegio

Por Martín Romo (El Verdugo)

Hay cloaca en un colegio…Y con el que sí que terminó de destaparse la cloaca es con el caso de una alumna de 5 años de edad, luego de que en marzo del 2023 su mamá la llevara a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar un abuso sexual de un compañero de clase en el Colegio Liceo San Agustín, pero encima de eso el médico de esa institución le hizo una revisión fuera de protocolo. ¡Zaz!

Eso después de que la citada estudiante de tercer año de preescolar fuera abusada sexualmente por otro alumno en el salón de clases, y en un castillo que era un área de juegos, de acuerdo a la denuncia que hiciera pública su madre, Noelia Bernal, luego de que el dueño de la escuela, un tal Orlando Daco, integrante de una familia de origen filipina, ignorara la queja, y no procediera contra los responsables de cuidar al alumnado.

Y es cuando Bernal maneja que empezó el calvario para la víctima y su familia, por como también la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras dependencias, tampoco los atendieron, y por eso el 20 de mayo de ese mismo año interpusieron una querella contra el plantel ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). ¡Palos!

Pero en el ínter y en su desesperación para que procedieran contra los culpables, intentó hacer una huelga en las afueras del Colegio Liceo San Agustín, pero cometiendo el error de poner el nombre del niño agresor, por lo que su madre todavía la demandó, y extrañamente contra ella sí actuaron y la vincularon a proceso, además de que deberá pagar una cantidad de dinero por la reparación del daño psicológico, cuya cantidad no tiene.

Sin embargo, y por si eso fuera poco, hasta está semana trascendió que a la menor de pilón la revictimizaron, a la ahora en que acudieron a la CEDH, de la que es encargado el señalado de encubridor de Luis Fernando Rentería Barragán, porque el doctor que la atendió se sobrepasó al hacerle una inspección fuera de lugar en la zona íntima, por un presunto peritaje para integrarlo al expediente de queja”. ¡De ese pelo!

Hasta entonces dice Rentería Barragán se dio cuenta de ese abuso cometido por el cuestionado galeno, del que, a pesar de los pesares, hasta ahora han ocultado su identidad, y al que después de eso, así como así le aceptó su “renuncia voluntaria”, cuando lo que procedía era que no sólo lo corriera, sino que además lo turnara ante las autoridades competentes, pero a todas luces la intención en todo momento fue permitirle huir.

Derivado de lo anterior es por lo que la Fiscalía Estatal ya interviniera de oficio contra el exhibido perito de la medicina, aunque habría que ver si harán lo mismo contra los regenteadores del Colegio Liceo San Agustín, y más después de que consideran que se confirmara cual es el perfil de ese centro educativo, por ser donde el pasado Día de las Madres a las mamás les bailaron unos hombres bichicoris. ¡Así la mala fama!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, es que de una muy buena fuente afloró que un hermano de Orlando, de nombre Alejandro, y que es de profesión médico, actualmente está encarcelado acusado de cinco violaciones, con lo que a querer y no, pero con eso sí que les queda aquello de ¡Que bonita familia!, por lo que haber si después de todo eso que ha estado saliendo a flote, ahora sí le hacen justicia a Noelia y su hija.

Es nueva cara candidata…La que vaya que sí que encaja dentro de los llamados nuevos perfiles es la candidata a diputada local por el distrito 11 electoral por la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Isela Montes de Oca, y quien hasta hace poco era la directora del DIF Hermosillo, como lo demostrara en su comparecencia de ayer ante el colectivo de Periodistas de la Mesa Cancún. ¡De ese vuelo!

Toda vez que Montes de Oca Tapia no sólo dejó constancia de no ser de las mismas caras de siempre que se lanzan por un cargo de elección popular, sino que además exhibió traer ideas y propuestas nuevas, producto de la experiencia con la que ya cuenta en el ámbito asistencial y altruistas, por los diferentes cargos públicos que ha ocupado, y lo cual no es casualidad, por ser Licenciada en Ciencias de la Familia. ¡Qué tal!

Así que a partir de la labor que ha tenido en temas como el de la prevención del abuso sexual en menores de edad, o personas en situación de calle, y gente con discapacidad, entre otros que tienen que ver con esas problemáticas, es por lo que expusiera que una de sus propuestas es la creación de un Centro de Justicia para Niños y Adolecentes, para que se les de un trato como se merecen, y que no sean atendidos como adultos.

Casi por nada es por lo que Isela dijera que no está empezando desde cero en la presente campaña que está realizando, de cara a la elección del próximo 2 de junio, al señalar que la respalda el trabajo de campo y el contacto social que ha realizado por años, por en su momento también haber trabajado al lado de la ya finada señora, Marcela de Gándara, y es por lo que conoce de primera mano las necesidades de las colonias.

De ahí que señalara que por no ser ninguna desconocida, ahora ha sido muy bien recibida con la nueva cachucha que porta, como es la de aspirante al Congreso del Estado, para por medio de una posible curul darle curso a las iniciativas más sentidas de la ciudadanía, y una de ellas también sería la de la municipalización del Poblado Miguel Alemán, por igualmente abarcarlo su jurisdicción distrital, al igual que Bahía de Kino.

Es tal la sensibilidad que demostró tener Montes de Oca, que reveló que lleva como suplente a la hija de una familia triqui, cual es el caso de Amalia Pablo, una estudiante universitaria, y es que su sector electoral no sólo es el más grande de Hermosillo, sino que también abarca zonas muy contrastantes, como son las “fifis” del área del Colosio, así como la Calle 12, y pasando por La manga, La Choya, y puntos circunvecinos.

¡Otra vez en duda AMIC!…Los que han seguido dando de que hablar, y no precisamente para bien, son los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyo titular es Carlos Alberto Flores, luego de que ahora un detenido “muriera” en sus instalaciones, al parecer por causas naturales, o por la ingesta de drogas, y que es lo que la propia Fiscalía General de Justicia Estatal ya está investigando. ¡Ajá!

Pues así de extraña esta esa muerte, y sobre la cual el Fiscal, Gustavo Salas, no había dicho ni media palabra, como tampoco Carlos Alberto, no obstante y lo raro de ese funesto hecho, después de que el individuo identificado como Jesús Manuel quedara sin vida al interior de los separos de la AMIC, luego de que fuera detenido por los vecinos de la colonia Solana, y entregado a los agentes municipales. ¡Pácatelas!

En esos términos están los “sospechosísmos” alrededor de ese fatal desenlace, a raíz de que al sujeto lo atraparon el pasado martes a las 9:00 horas, en un domicilio ubicado en las calles Mojave y Peña Blanca, por el dueño de un vehículo pick up Dodge Ram, modelo 2021, al ser sorprendido en el interior, pero al intentar bajarlo sacó un arma blanca con la que lo amenazó, además de que les causó daños a la unidad. ¡Tómala!

Razón por la cual es que se le trasladara a esa por algo ya muy “quemada” sede de la Agencia Ministerial, donde se suponía que rendiría su declaración, pero posteriormente pereció sorpresivamente, y es por lo cual ya iniciaran las indagatorias correspondientes, por principio de cuentas contra los polizontes del municipio hermosillene que llevaron a cabo la aprehensión, mismos que ya fueron detenidos preventivamente. ¡Órale!

Más menos así está ese hermetismo en torno a ese enésimo suceso fatídico en el que vuelven a estar involucrados elementos policiales, por no ser el primero en lo que va del año, y ante los que casi siempre se quedan callados, o en su defecto les dan largas a los resultados de las pesquisas, cuando se intuye que debería de ser de lo más fácil, por ser entre ellos mismos, pero según esto terminan tapándose con la misma cobija.

Inciativa pro buscadoras…Quien está haciendo valedero aquello de que no hay “píor” lucha que la que no se hace es la senadora y Vicepresidenta del Senado, Sylvana Beltrones, porque ante la falta de voluntad de los morenistas y sus aliados para aprobar reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, es por lo que ya casi al final de la actual legislatura está recurriendo a otras formas.

Como lo denota el que con el respaldo de la bancada del PRI presentara ante la Comisión Permanente una iniciativa para sumar a las madres buscadoras y que se les reconozca de una manera real y efectiva ante una tragedia humanitaria, la cual contempla otorgarles apoyo económico, la implementación de programas de trabajo temporal y medidas de protección a familiares que se arriesgan en la búsqueda de desaparecidos.

No en balde es por lo que Beltrones Sánchez ponderara que: “Y la verdad sea dicha, no hemos hecho suficiente, a pesar de que aprobamos hace unos años la Ley General en materia de Desaparición Forzada, la experiencia nos muestra que existe un camino por delante que tenemos que recorrer codo a codo con las víctimas y sus familias. Cuando se trata de hacer justicia, no avanzar es retroceder”. ¿Cómo ven?

Aun y cuando Sylvana precisara que no se trata de quitarle su chamba al Estado, sino más bien el reconocer una situación donde las familias, especialmente las madres, se exponen sin recibir ningún apalancamiento de la autoridad, por lo que así está esa gestión, luego de que esas buscadoras le manifestaran de viva voz a Manlio Fabio Beltrones, el candidato a senador, la necesidad de legislar y lograr apoyos para realizar su labor.

A ese punto está esa propuesta que responde a sus justas exigencias, como resultado de un gobierno que ya está rebasado, y muchas de las veces hasta indolente, por lo que también plantea que la Fiscalía le informe a esa Cámara senatorial de la integración del Banco Nacional de Datos, de sus avances en las bases de estadísticas forenses a nivel federal y estatal, incluyendo las de tipo genético de los perdidos y sus familiares.

