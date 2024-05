Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Concluyen Fiestas del Pitic con asistencia de récord a los foros

Con un récord histórico de asistentes, estimado en 250 mil personas, a lo largo de los cuatro días, concluyeron las Fiestas del Pitic y lo más importante, sin que hubiera incidentes graves que lamentar.

La gente salió contenta de los espectáculos de gran calidad, tanto los artistas locales como los de talla internacional, que aportaron el 100 por ciento de capacidad, decía mis hijos e hijas que acudieron a la presentación de los Hombres G, “cantaron igualito”, no regatearon en su música ni en la calidad del espectáculo.

Ni qué decir del apoteósico show de los 90´s, con el que cerraron los festejos del aniversario de la fundación de Hermosillo, en donde los asistentes corearon a todo pulmón las canciones de Paulina Rubio, JNS, y bailaron al ritmo de Caballo Dorado, Caló, Magneto, y los demás integrantes que forman el 90’s Pop Tour All Star.

Nos tocó observar, al salir de la edición de Entorno después de la medianoche, que la gente que no alcanzó camiones y no tenía forma de llegar a sus viviendas, caminó grandes distancias tranquilos, bromeando entre ellos, precisamente por no sentir temor de andar a esas horas en las calles.

Y todo ello no es gratuito, es el producto del esfuerzo de las autoridades y no solo para este evento, sino que desde hace meses se nota que el contar con mayor número de patrullas y elementos municipales capacitados, se generó esa percepción de seguridad, que fue la prioridad de Antonio Astiazarán como presidente municipal, lo cual es otro de sus objetivos en su proyecto del segundo periodo en el que se reforzará el número de patrullas y agentes.

De nuevo un niño se convierte en víctima de la delincuencia en Tabasco

Pese a los múltiples llamados de que los niños no sean víctimas de las pugnas entre el crimen organizado, de nuevo Tabasco fue escenario del homicidio de un pequeño, en esta ocasión de siete años, quien trató de impedir que su hermano adolescente fuera víctima de la delincuencia organizada.

El pasado sábado 25 de mayo criminales arribaron al ejido Francisco Trujillo García, donde se ubica el domicilio del menor Darvin en busca de su hermano mayor, Misael, de 17 años, para ejecutarlo, ya que al parecer el joven andaba en malos pasos.

El pequeño en su inocencia intentó impedir el “levantón” de su consanguíneo y les dispararon a ambos, quienes quedaron sin vida en el lugar.

Y aunque sabemos que nuevamente no pasará nada, que seguirá la política de abrazos y no balazos, además de que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, posiblemente de nuevo eche la culpa a sus enemigos políticos y se victimice, es trágico lo que está ocurriendo en México ante la impotencia de las familias y la frustración de autoridades.

Hace unas semanas el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, externaba su frustración por la participación de menores en actividades del crimen organizado, lo cual reiteró la semana anterior cuando se dio a conocer el arresto de un jovencito de 14 años, entre los criminales detenidos en San Luis Río Colorado y culpó a los padres de familia por no estar al pendiente de lo que hacen los hijos.

Pero la problemática va mucho más allá, y también la autoridad ha eludido la responsabilidad que tiene en la problemática, sobre todo al relajar el combate al crimen organizado y maniatar a las autoridades en muchos aspectos.

Y no se trata de que los militares y policías se suelten echando bala a diestra y siniestra, sino que se les capacite, se les dote de equipo suficiente para enfrentar al crimen organizado, se mejoren sueldos, porque nadie quiere arriesgar la vida por escasos 10 mil pesos al mes y menos dejar a su familia en el desamparo.

Pero se debe de capacitar a los agentes investigadores para que se integren debidamente las carpetas y que el hampón que llegue a ser detenido no tenga las herramientas para obtener su libertad, como ocurre actualmente, cuando parece que cometen errores de forma intencional para facilitarles obtener beneficios de libertad.

