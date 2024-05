Sin medias tintas

Histórico el Poder Judicial

¡¡Un éxito Fiestas del Pitic!!

¿Minimizan la inseguridad?

Cabildean “Gober”-AMLO

Por Martín Romo (El Verdugo)

Histórico el Poder Judicial…Y como a buen entendedor, con la que acaban de mandar el mensaje de que ¡Con los niños No!, es con la sentencia histórica de 210 años de prisión que le impusieran a un violador de nombre, Alexis, por haber ultrajado 14 veces a una menor de 12 años de edad, entre julio del 2022, y agosto de 2023, en una vivienda de la colonia Santa Fe de Agua Prieta, aprovechándose que era su padrastro.

Razón por la cual es que el Juez Oral determinara un fallo con tal severidad, que le aplicó una sanción de 15 años por cada uno de los hechos de violación perpetrados, dando como saldo los más de 200 años de cárcel, que son equivalentes a más de dos cadenas perpetuas, por ese abuso sexual reiterado del sentenciado, quien se valía de la confianza que en él depositaban, por ser el papá postizo de la víctima. ¡De ese pelo!

Porque como generalmente ocurre en esos condenables casos, el depravado individuo abusaba de la niña en los momentos en que se la dejaban al cuidado, hasta que finalmente lo descubrieron y denunciaron, y es por lo que se le procesara y juzgara, de ahí que ya está en un Centro de Reinserción Social (Cereso), purgando la citada condena que sí que es ejemplar, y es por lo que diera de que hablar, y para bien. ¿Cómo ven?

Al ser una sentenciada fuera de serie, con la que una vez más se está demostrando que a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no les está temblando nada, empezando por su presidente, Rafael Acuña Griego, por como han seguido sentando un precedente en ese ámbito justiciero, y más en los considerados como delitos de alto impacto como esos, por ser de los que más consternan a la gente. ¡Glúp!

Así que, si por la víspera se saca el día, ya saben a lo que “le tiran” quienes incurren en esa clase de depravaciones, porque ahora sí que corren el riesgo de “pudrirse” tras las rejas, como dice el dicho, dependiendo de la gravedad de las mismas, por ser evidente que hoy en día hay ¡Cero tolerancia! De parte de Acuña Griego y compañía, para esas acciones delictivas, que son de las más sentidas y repudiadas. ¡Pácatelas!

Luego entonces así está ese nuevo acierto de los operadores de ese Poder Judicial, que es encabezado por el también magistrado Rafael, por como no les están dejando margen a esa “clase” de delincuentes para que se salgan con la suya y eludan un máximo castigo carcelario, como una vez más se pusiera de manifiesto, y no es para menos, por atentar contra los infantes en condición vulnerable. ¡Ni más ni menos!

Por cierto, que una resolución por el estilo podrían dictarle a Iván Ernesto, el presunto asesino de su pareja y los dos hijos de ella en Puerto Peñasco, luego de que el pasado miércoles ya fuera vinculado a proceso, por la supuesta comisión de feminicidio y homicidio infantil en número de dos, después de que el fin de semana anterior se le detuviera en Huatabampo, hacia donde había escapado, después de esos atroces crímenes.

Para el caso, y de acuerdo a lo ventilado por Acuña, ya se abrió un periodo de cuatro meses para efecto de realizar las investigaciones complementarias, y hasta entonces, determinar si se fija una audiencia, o bien, se solicita alguna prórroga, para que responda por las imputaciones de los homicidios de Irlanda Rocío “N”, y sus dos hijos de 10, y cuatro años de edad, que han impactado a la sociedad. ¡De ese tamaño!

¡Un éxito Fiestas del Pitic!…Con todo y que hoy en día anda como alcalde con licencia, porque en el presente proceso electoral está compitiendo por un segundo período como Presidente Municipal, cual es el caso de Antonio “Toño” Astiazarán, pero sí que a distancia debe de estar diciendo ¡Misión cumplida!, ante el éxito obtenido en las Fiestas del Pitic 2024 que ayer terminaran, por haber tenido una asistencia récord.

Pues dan cuenta que a Astiazarán Gutiérrez le tocó la organización y planeación de esa nueva edición de dicha festevidad, con la que en esta ocasión se celebró el 324 aniversario de la fundación de Hermosillo, y con tal aceptación, que se habla de que durante los cuatro días de actividad, de jueves a domingo, se calcula que a los diferentes foros artísticos acudieron un promedio de más menos unas 200 mil gentes. ¡De ese vuelo!

De tal forma que así está el resurgimiento de esa fiesta artística cultural, que hiciera posible “El Toño” Astiazarán, por la del presente año ya estar siendo catalogada como una de las mejor organizadas a lo largo de la historia, y con un doble mérito, si se analiza que las del 2021 se diluyeron al mínimo, por lo de de la pandemia del Covid-19, y hasta parecían que iban a desaparecer, porque los espectáculos fueron virtuales.

Es por eso que estilan que en la administración de Antonio “agarraron un nuevo aire”, ya que al entrar en septiembre del 2021 como “Presimun”, desde ese momento empezaron a trabajar con las Fiestas del Pitic del 2022, ya que eran en mayo las siguientes, o sea apenas con unos cuantos meses para preparar todo, y desde entonces a la fecha han sido calificadas como las más brillantes y exitosas, incluyendo la actual. ¡Qué tal!

Por lo que así están esos buenos resultados también alcanzados en el ámbito de la cultura y el arte, por la forma en que combinaran las variedades artísticas con las cultureras, así como la participación popular, y la variedad gastronómica, para que hubiera para todos los guesto, como lo exhibe el que esta vez se presentaran a figuras como los Hombres, G, el reguetonero Yandel, Keny García, Paulina Rubio y demás cantantes.

A ese grado ha estado esa mejoría promovida por Astiazarán, como lo exhibe que ayer en la noche cerrían con broche de oro en el Foro Pino Suárez, donde la conocida como “La Chica Dorada” -Paulina Rubio-, se esperaba que ofreciera un espectáculo inolvidable, y con otro lleno con lo que es el 90’s Pop Tour. ¡Órale!

¿Minimizan la inseguridad?…Quien consideran que sí que podría “morir engañado” es el vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en el Estado, Marco Antonio Paz Pellat, al descartar que haya zonas de riesgo para lo que será la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio, cuando es de sobra conocido que hay localidades en las que a veces los ciudadanos no salen de sus casas por la violencia. ¡Palos!

Sin embargo, y en base a la visión de Paz Pellat, a su “juicio” en Sonora no hay alguna región donde exista peligro para que las y los candidatos, pero sobre todo los ciudadanos, vayan a votar en lo que será el día de los comicios, aun y cuando a la par reconoce los hechos violentos que durante el presente años se han estado registrado en áreas como las de Altar y el Golfo de Santa Clara, o desde San Luis R.C., hasta Santa Ana.

Pero con todo y ese violento escenario que se ha venido recrudeciendo en las últimas semanas, para Marco Antonio la cosa no es para tanto, o como para que se alteren las logísticas de las votaciones que tendrán lugar, pasando por alto que, por esa misma condición de inseguridad, es que algunos de los contendientes requirieran hasta seguridad para poder realizar su labor proselitista, o sus campañas. ¡A ese extremo!

Y para quien dude de lo anterior es por lo que Paz dijera que: “No tenemos registrado, no se escucha alguna zona en que se ponga en riesgo el proceso electoral. Hay eventos, hay incidentes, hay preocupación, pero no hay nada que digamos se salga de lo normal”, en lo que es una declaración con la que a querer y no, pero quedó como “La Chimoltrufia”, al por un lado aceptar que sí hay de que preocuparse, pero a la vez no.

Es por eso que, por encima de sus dichos, lo único verídico es que habrá quienes estarán “cruzando los dedos” para que esa votada transcurra sin hechos violentos que lamentar, y por el contrario impere una santa paz, lo que todavía estará por verse, al margen de que obviamente que habrán de reforzar la seguridad. ¡Tómala!

Cabildean “Gober”-AMLO…Ahora sí que como no hay “píor” lucha que la que no se hace, es que como parte de las acciones de seguimiento a la implementación del programa IMSS-Bienestar en Sonora, el pasado sábado el gobernador, Alfonso Durazo, y el presidente, Manuel López Obrador, presidieron una reunión de supervisión del desarrollo de ese sistema de salud por estos lares. ¡Así el dato!

Si se parte que López Obrador ya está contra el tiempo para lograr la instauración de ese sistema de atención, como se los hiciera patente a los 23 mandatarios de Morena y sus aliados, en el marco de la encerrona a la que los convocara el lunes anterior, donde les puso como fecha límites los primeros días del venidero septiembre, para que ya esté instalado el 100%, con contrataciones, infraestructura, equipo y especialistas”. ¿Será?

Aun así, y al margen de que se logre o no concretar ese plan, lo que es Durazo Montaño aprovechó la presencia de AMLO en ese encuentro para abordar los temas pendientes de infraestructura, como específicamente es el proceso de edificación del Hospital General de Zona en Navojoa, además de lo referente a los avances en los trámites para la construcción de otros dos en Obregón y San Luis Río Colorado.

Y ya con la aviada el “Gober” igualmente le dio seguimiento al avance de lo que será el Hospital Comunitario en Vícam Switch, que tendrá una capacidad de 28 camas y un quirófano, y que se contempla concluir el mismo mes patrio; y también tocó lo de la modernización del anterior Hospital General, para convertirlo en un Hospital Universitario, el cual permitirá la formación de especialistas con el uso de la más alta tecnología.

O séase que en esos términos está ese saludable acercamiento que tuviera Durazo Montaño con López Obrador, ante lo que habrá que ver qué tanto se cristaliza de aquí a esa fecha, que son los cuatro meses y cacho que le faltan al segundo para terminar su sexenio, ante lo que se concluye que lo que se logre en ese lapso para el Estado ya será ganancia, pero no como para que sea el mejor modelo público del mundo.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X